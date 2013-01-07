Страна догуливает длинные новогодние праздники. Каждый будет их вспоминать по-разному: кто-то - с улыбкой, кто-то – с тоской, а кто-то вообще не будет. Специально для «АН» на вопрос «Какой Новый год нет-нет, да и всплывет иной раз в вашей памяти?» отвечают…

Геннадий Селезнев, бывший председатель Госдумы РФ II-III созывов (1996-2003 гг.), председатель совета директоров Мособлбанка:

«Коньков у нас с собой нет, лодку мы тоже как-то не прихватили…»

- Вообще-то Новый год мы чаще всего встречаем дома. Но, помню, в декабре 1980-го года нас с женой пригласил к себе один питерский приятель. Мы тогда только-только переехали в Москву и добирались к нему на общественном транспорте куда-то в район Медведково.

Тогда была странная погода: шел небольшой дождь, но в то же время был легкий морозец, и поэтому все улицы Москвы превратились в сплошной каток и лужи.

И вот выходим мы из автобуса и думаем: «Коньков у нас с собой нет, лодку мы тоже как-то не прихватили, и что же нам теперь делать!?» Короче говоря, пока мы доползли до приятеля, то падали и вставали несколько раз.

И вот стоим мы перед дверями квартиры и нажимаем на звонок… Знаете, я ни разу в жизни больше не слышал такого страшного и дружного хохота! Когда наши друзья открыли дверь и увидели нас, то мы были просто, как две мокрых и жалких курицы.

Но прошло совсем немного времени, мы согрелись, начали праздновать, и всё успокоилось.

Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей:

«В некоторых местах машина на нейтральной скорости сама идет в гору»

- Однажды я встречал Новый год в полумистической и полной неразгаданных тайн обстановке на острове Пасхи, и, конечно, это произвело на меня большое впечатление.

Незадолго до этого нам удалось осмотреть всех каменных истуканов и узнать о необычных свойствах этого острова, выражающихся, в частности, в том, что в некоторых местах машина на нейтральной скорости сама идет в гору.

Там действительно чувствуешь, что даже лишенные глаз статуи (моа́и) и сама энергетика этих уникальных мест просто заряжают! Недаром лет двести назад у жителей острова появился культ человека-птицы.

Они полюбили нырять в море с высокого обрыва, испытывая при этом невероятное чувство полета. А если представитель племени еще и первым доплывал до острова, где гнездились редкие птицы, и приносил оттуда яйцо, то это племя верховодило на протяжении года.

Конечно, никакие корабли пришельцев в ту ночь не приземлялись, но этот праздник в абсолютно необычной атмосфере мне запомнился надолго.