Наступил праздник Рождества Христова! И снова есть повод и праздновать, и делать друг другу подарки. Специально для «АН» на вопрос «Какие вы любите делать подарки – неожиданные, дорогие, полезные, значимые и т.п.?» отвечают…

Александра Маринина, автор детективных романов:

«А вот подарок-сюрприз, конечно, дорогого стоит!»

- Я люблю неожиданные подарки, а все, что полезно, могу купить себе сама. А вот подарок-сюрприз, если даже он стоит три копейки, но я до последнего не знаю, что он из себя представляет, конечно, дорогого стоит!

Ведь человек, когда искал и выбирал его, пытался представить себе мой характер и мои вкусы, намереваясь сделать мне приятное.

И я не хочу заранее знать, что это будет за подарок! Пусть я никогда не буду пользоваться этим подарком, но когда я посмотрю на эту вещь, то мне будет радостно.

Глеб Якунин, священник, член Московской Хельсинской группы:

«В новогодние подарки я особенно душу не вкладываю»

- Рождество у нас в семье считается более значимым праздником, чем Новый год, поэтому мы и подарки к нему делаем уже более интересные. Но предварительно все равно стараемся узнать, кого и что интересует, - чтобы это совпадало с интересами тех, кто эти подарки будет получать, и чтобы они им были рады.

В новогодние подарки я особенно душу не вкладываю, потому что это не есть для меня какое-то культовое событие. В эти дни мы как-то скромно и чисто символически что-то дарим друг другу – какие-то маленькие подарки для детей и для внуков.