В эти длинные новогодние праздники погода благоволит к европейской части России (порой даже чересчур, потому что днем бывает плюсовая температура), а вот в Сибири морозы то и дело показывают свой крутой нрав. Специально для «АН» на вопрос «Вы являетесь сторонником аномально теплой зимы вплоть до весенних дней, или же крещенские морозы вам больше греют душу?» отвечают…

Наталия Нарочницкая, руководитель парижского отделения Института демократии и сотрудничества, президент Фонда исторической перспективы:

«…чтобы в свое время приходили и зима, и лето»

- Я считаю, что все должно быть именно так, как и к чему мы привыкли. Зачем нам какие-то аномалии? Природа должна засыпать, а почки не должны распускаться два раза – это какая же нагрузка на растения! Все должно быть так, как и положено: чтобы в свое время приходили и зима, и лето.

Несколько лет назад я зимой была в Копенгагене, и там дул сильный ветер, шел проливной дождь, а температура была – ноль градусов. Что-то это не было похоже на зиму, да еще и в северной стране! По мне уж пусть лучше будет сильный мороз, чем такая неестественная для зимы погода.

Александр Чуев, президент АНО «Экспертно-аналитический Центр по модернизации и технологическому развитию экономики», депутат Госдумы II-IV созывов:

«Я, например, люблю купаться в снегу»

- Во время сильных морозов зимой у меня бывает двойственное чувство. Да, конечно, это очень здорово, что зима пришла, потому что можно покататься на коньках, лыжах и заняться другими зимними видами спорта.

Я, например, люблю купаться в снегу. Что ж, есть у меня такое странное пристрастие, причем, делаю я это не после бани, а просто так. Но хорошо бы, чтобы все это продолжалось не долго, и не было бы очень морозно. То есть недельку-другую насладиться этими зимними видами спорта и привычками – и хватит. А дальше, чтобы опять было тепло, я – теплолюбивый человек, и мне стольких дней зимы хватает.