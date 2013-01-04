Продолжаются длинные новогодние праздники, которые руководство страны в пылу предвыборной борьбы обещало укоротить. Но выборы прошли, выходные остались, а сам новогодний праздник постепенно становится «преданьем старины глубокой». Специально для «АН» на вопрос «Так какой же новогодний праздник вам особенно врезался в память?» отвечают…

Татьяна Устинова, автор детективных романов:

«Следующий Новый год был вдвойне веселым!»

- Однажды на Новый год нарушилась наша давняя семейная традиция, когда я сама готовлю в духовке целиком либо индейку, либо гуся. А все из-за того, что мы с мужем тогда поссорились. Вообще-то по праздникам мы не ссоримся, но тут так получилось, и из-за плохого настроения у нас не было никакой индейки с гусем.

И, знаете, мне очень запомнилась та до чрезвычайности тяжелая тоска! Это было совершенно жуткое состояние, которое перекрывало абсолютно всё – и праздничную ёлку, и брызги шампанского, и салют, и веселье детей...

И именно поэтому следующий Новый год был вдвойне веселым! Тогда перед новогодними праздниками я поехала в большой магазин, купила там самую здоровую индейку размером со слона, пожарила ее, и это была самая вкусная, золотистая и хрустящая индейка из всех индеек мира! И уже и в помине не было той тоски.

Сергей Степашин, председатель Счетной палаты РФ, доктор юридических наук, профессор, генерал-полковник запаса:

«Тогда-то я впервые и увидел живых Деда Мороза и Снегурочку»

- Первый Новый год, который я помню, и стал для меня самым незабываемым. Мы с семьей тогда жили во Владивостоке после возвращения из Китая, где служил мой отец – флотский офицер. Мне тогда было три года, и нас, детишек, собрали в Доме культуры офицеров.

Тогда-то я впервые и увидел живых Деда Мороза и Снегурочку. Все было так ново и интересно! Такие моменты, конечно, не забываются, и в сложную минуту подобные воспоминания помогают мне двигаться дальше и преодолевать трудности.