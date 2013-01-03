На Новый год принято дарить друг другу подарки. Дети чаще всего находят их под ёлкой, взрослые – тоже (если бывают в состоянии это сделать), либо они передают подарок друг другу из рук в руки, либо… вообще ничего не дарят. Специально для «АН» на вопрос: «Дарите ли вы подарки на Новый год, и какими вообще они должны быть?» отвечают…

Игорь Прокопенко, телеведущий, заместитель генерального директора по документальным и публицистическим проектам телекомпании «РЕН ТВ»:

«… и только тогда он будет памятным»

- В этом отношении я придерживаюсь не совсем стандартного подхода. Я считаю, что подарок должен быть большим, дорогим и... бесполезным – и только тогда он будет памятным (особенно, если это подарок от дорогого человека). Короче говоря, я против сковородок, наборов каких-то ключей, вязальных спиц и тому подобного.

Виктор Рыбин, певец:

«Сам я никогда никому ничего на новогодний праздник не покупаю»

- Новогодними подарками занимается моя жена Наталья. Так уж сложилось, что сам я никогда никому ничего на новогодний праздник не покупаю. А вообще уж когда подарки кому-то все-таки и делаю, то все равно все зависит от конкретного человека и конкретной ситуации. Мой подарок может быть и полезным, но может быть и приятным. Так сразу точно и не скажешь.

Лев Прыгунов, актер, художник, заслуженный артист России:

«Ведь любой подарок – это знак внимания»

- Я люблю любые подарки, и меня совершенно не волнует его предназначение. Ведь любой подарок – это прежде всего знак внимания. А уж полезный он или нет…

Подарок – это радость и та небольшая, но все же энергия, которая передается от одного человека к другому. А что именно он из себя представляет, или какой у него смысл – это меня уже совершенно не волнует.