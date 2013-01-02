Новый год шагает по планете. Наша страна продолжает гулять. Для кого-то эти праздники просто сольются в один, а кто-то все же сумеет отделить новогоднюю ночь от остальных праздничных дней и ночей. Специально для «АН» на вопрос «А какой новогодний праздник произвел на вас особое впечатление?» отвечают…

Роман Вильфанд, директор Гидрометцентра России:

«Мы почувствовали себя просто в каком-то нереальном мире!»

- Знаете, совершенно невероятный и замечательный праздник встречи Нового года был в посольстве Кубы, страшно сказать, более чем сорок лет назад. Дело в том, что в 1971-м году нас, тогда еще студентов, пригласили туда наши кубинские товарищи.

Помню, при входе с нас снимал наши драные пальто чернокожий служащий в белых перчатках. Тогда это казалось чем-то сверхъестественным, и мы почувствовали себя просто в каком-то нереальном мире!

Кстати, именно тогда мы впервые попробовали лягушек, причем, узнали про это только минут через тридцать-сорок после такой вот дегустации.

Многие мои коллеги-студенты после этого сообщения почувствовали себя не совсем хорошо, а меня это абсолютно не шокировало, и даже наоборот, очень понравилось.

Ольга Свиблова, директор мультимедийного комплекса актуальных искусств «Мультимедиа Арт Музей Москва» - музея «Московский дом фотографии»:

«А еще мы с мужем в честь наших гостей устраиваем салют»

- Уже который год мы с мужем празднуем Новый год в заповедных местах на юге Франции. Это чудное и оторванное от цивилизации место, где у нас есть плавучий домик (он стоит на специальных платформах). Местность там болотистая, людей нет вообще, и стоит абсолютная тишина.

К нам в гости приходят кабаны, лисы, зайцы, цапли. Перед Новым годом я выкладываю прямо перед домом на полянке поздравления из морковки, капусты, мандаринов и т.п. на русском и французском языках. Потом из окна очень интересно наблюдать за животными и видеть, что они предпочитают.

Все это очень радует и забавляет. Я делаю много фотографий и потом уже в Москве бесконечно долго рассматриваю их. А еще мы с мужем в честь наших гостей устраиваем салют. Правда, кое-кто из них сразу убегает…