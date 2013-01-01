Свершилось! Наступил Новый 2013 год! Угасает канонада повсеместных праздничных салютов, доедается оливье, исчезает шампанское, становится меньше водки, и наступает похмелье. Наконец-то заканчиваются пустые новогодние телешоу. Все встречали Новый год по-разному, но самочувствие у всех примерно одинаковое. Специально для «АН» на вопрос «Вы любите встречать Новый год в большой шумной компании или в тихом, семейном кругу?» отвечают…

Алена Апина, певица, заслуженная артистка России:

«Мне совершенно не грустно оттого, что я не за столом!»

- Я очень люблю встречать Новый год на сцене, и уже много лет так и делаю. Я и не представляю, как это можно встречать его как-то по-другому: естественно, только в работе, - к тому же я верю в хорошие приметы.

В тот момент, когда часы бьют двенадцать раз, я на сцене, или только что со сцены, или рядом с ней. И мне совершенно не грустно оттого, что я не за столом!

Этому нужно только радоваться: все сидят, набивают свои животы и портят здоровье, а я, как молодая горная козочка, все скачу и скачу!..

Павел Крашенинников, председатель комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству:

«Мы встречаем Новый год обязательно два раза»

- Встречаем Новый год исключительно на даче и в кругу семьи. И еще одно непременное условие: мы всегда заранее обязательно делаем пельмени.

А что касается самой встречи, то, когда дети были поменьше, мы после полуночи всегда выходили на улицу. Сейчас – когда как.

Кстати, мы встречаем Новый год обязательно два раза, потому что приехали из уральского региона. То есть один раз – по Екатеринбургу, а второй – по Москве. И это хорошо!

Никас Сафронов, художник:

«Бывает, что приспичит - и куда-то на юг уезжаешь…»

- Раз на раз не приходится, но обычно я всегда работаю и молюсь, чтобы была возможность работать весь год. Для меня это очень важно. А бывает, что приспичит - и куда-то на юг уезжаешь…

Один раз отмечал в Африке, раз - в Эквадоре, а однажды и вообще где-то в деревне. Несколько лет назад мы отметили Новый год в Париже с Толей Трушкиным: он - с женой, я - с девушкой. Следующий Новый год в таком же составе (плюс мои братья, ни разу не бывавшие за границей) ездили по Европе на пароходе...