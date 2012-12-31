Праздник Нового года любят отмечать все, правда, не всем это удается сделать. Бывает, что в новогоднюю ночь люди работают, бывает, что спят, а у особенно нетерпеливых получается так, что начинают праздновать с утра 31 декабря и приходят в себя только после Старого Нового года. То есть, все выходные – как один день, и все праздники – как в тумане. Специально для «АН» на вопрос «Было ли когда-нибудь во время новогоднего праздника с вами что-то необычное?» отвечают…

Владимир Соловьев, теле- и радиоведущий:

«Мы праздновали Новый год порознь – и в то же время вместе»

- Помню, на одном телеканале шел прямой эфир новогодней передачи, и я был вынужден по работе находиться на сцене. Так вот очень необычным было то, что моя жена в это время и в этой же студии сидела за столиком вместе с моими друзьями. То есть, получается, мы с ней праздновали Новый год порознь – и в то же время вместе.

Тогда я думал: «Ну, хорошо, вот сейчас я объявлю очередной номер… Но зачем же вообще я все это делаю!?» Но отказать генеральному продюсеру и директору телеканала не было никакой возможности...

Это была очень странная встреча Нового года, и после этого я понял, что никогда больше не буду встречать его в работе.

Сергей Борисов, зампред Правительственной комиссии по вопросам конкуренции и развития малого и среднего предпринимательства, председатель попечительского совета Общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «ОПОРА России»:

«Мы с друзьями собрались в одной маленькой московской квартире»

- Знаете, сначала я тогда подумал, что меня просто разыгрывают, а дело было так. Мы с друзьями собрались в одной маленькой московской квартире, только хотели начать праздновать (то есть, проводить Старый год и встретить Новый) и подошли к окну, чтобы взять оттуда охлаждавшиеся бутылки с алкоголем. Но не смогли…

Если кто-то еще помнит, то в конце 70-х гг. в Москве стоял совершенно дикий мороз. Так вот бутылки тогда напрочь примерзли к подоконнику! Конечно, в конце концов, мы их аккуратно отодрали и использовали по назначению, но, помню, смеялись тогда очень сильно.