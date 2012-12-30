Наверное, у любого человека все мысли сейчас постепенно сосредотачиваются на предстоящем праздновании Нового года. Кто-то предполагает, каким оно будет, кто-то еще не знает... Специально для «АН» на вопрос «Какое празднование Нового года вам запомнилось больше всего?» отвечают…

Дарья Донцова, писательница:

«Так хотелось, чтобы был только он, я и салат»

- Несколько лет назад мы с мужем ехали в гости к приятелям и застряли в лифте 31-го декабря часов в десять вечера! Но у нас с собой было несколько бутылок шампанского и огромная, наверное, литров на пять кастрюля с оливье...

А у меня долгие годы была тайная мечта: отпраздновать Новый год вдвоем с мужем. Так хотелось, чтобы был только он, я и салат (правда, не в такой здоровенной кастрюле)! Но за все время нашего брака у нас это как-то не получалось. Про Новый год только говорят, что это тихий, домашний праздник, но на самом деле всегда бывают какие-то компании и друзья.

Короче говоря, нас извлекли из лифта на следующий год часа в два ночи. Ведь в аварийных службы тоже люди работают, и они, естественно, тоже праздновали. Это и был самый замечательный Новый год в моей жизни!

Давид Якобашвили, президент некоммерческого партнерства «РусБренд», председатель совета директоров компании «Вимм-Билль-Данн – Продукты питания»:

«На Новый год “бомбил” на машине»

- Много лет назад я на Новый год «бомбил» на машине. Это «празднование», конечно, мне очень запомнилось. Дело в том, что теперь уже далекий 1988-й год я встречал в Швеции, и у меня не было буквально ничего: ни еды, ни денег.

И тогда я пошел работать – развозить народ по домам после праздника. Начал где-то с половины первого, чуть-чуть «побомбил» - и материально стало легче.