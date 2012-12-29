«Россия дрейфует в авторитарное правление»

Идея запрета усыновления гражданами США безнадежно больных российских сирот, по информации «АН», принадлежит нынешнему Помощнику Президента РФ по социально-экономическим вопросам Абхазии и Южной Осетии Татьяне Голиковой. Специально для "АН" на вопрос «Какого наказания достойна бывший министр здравоохранения и социального развития РФ за то, что подложила Президенту РФ такую свинью?» отвечают…

Михаил Касьянов, сопредседатель партии «Республиканская партия России — Партия народной свободы», бывший премьер-министр РФ (2000-2004 гг.):

«Данная поправка грубейшим образом нарушает Европейскую конвенцию по правам человека!»

- Напоминаю, что авторами этой поправки являются депутат от партии «Единая Россия» Екатерина Лахова и депутат от ЛДПР Елена Афанасьева. А ведь данная поправка грубейшим образом нарушает Европейскую конвенцию по правам человека, которую Россия, между прочим, обязалась соблюдать. Что ж, дрейф России в авторитарное правление все больше ухудшает отношения с Западом.

Также запрет усыновления является грубейшим нарушением и российской Конституции. Но самое главное, что «поправка Лаховой-Афанасьевой» аморальна, незаконна и просто жестока!

Аргументы авторов о том, что иностранцы жестоким образом обращаются с русскими детьми, являются неприкрытой ложью и демагогией. Ведь статистика показывает, что смертность среди усыновленных российскими семьями детей в 12 раз выше, чем в США.

Евгения Чирикова, лидер Движения в защиту Химкинского леса:

«Пусть Голиковой каждый день приносят фотографии этих сирот»

- Я думаю, что с Голиковой надо поступить так же, как и с булгаковской Фридой. Ведь Фриде каждый день приносили тот платок, которым она удушила своего новорожденного ребенка. Так вот пусть Голиковой каждый день приносят фотографии этих сирот, и пусть она на них смотрит каждый день! Фотографии могут быть сняты в интерьере того места, где они сейчас живут…

Сергей Колесников, академик РАМН, доктор медицинских наук, профессор, бывший зампред Госдумы по охране здоровья, Заслуженный деятель науки РФ:

«Я очень плохо отношусь к слухам и не комментирую их»

- Знаете, я в принципе очень плохо отношусь к слухам и не комментирую их. Хочу напомнить, что в законе не написано «запрет усыновления гражданами США безнадежно больных российских сирот». Кто и где видел там такую фразу? Ее там просто нет. И зачем же комментировать то, чего нет в законе?