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7 октября 2012, 13:55 [ «Аргументы Недели» ]

pmerf.ru

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что в Чечне теперь запрещена стрельба на свадьбах. Кадыров подчеркнул, что обычай стрелять на свадьбе не является обычаем чеченского народа. «В старые времена стреляли, чтобы подать сигнал, что везут невесту. Теперь это можно сделать по мобильнику, послать СМС», - добавил глава Чечни. Специально для «АН» на вопрос «Нужна ли стрельба, если есть сотовый телефон?» отвечают…

Сажи Умалатова, председатель Российской политической Партии мира и единства:

«Уж не знаю, стреляли боевыми или холостыми…»

- Я поддерживаю это решение Рамзана Кадырова. Он правильно сделал, что запретил стрельбу на свадьбах. Хотя это считается традицией, и тем не менее… Это же просто не безопасно!

В советское время, конечно, тоже не палили направо и налево, такого никогда не было. Но в тот момент, когда невесту забирали из дома, где она жила, или же подвозили к дому жениха, то мог быть один выстрел в воздух. Это было своего рода сигналом, что едет невеста. Если честно, такие выстрелы просто оглушали, и я была почти в шоке! Я два раза попадала на такие свадьбы; уж не знаю, стреляли боевыми или холостыми, - я в этом не разбираюсь – но такие моменты, конечно, были.

А вот во время свадьбы моей дочери никто в воздух, конечно, не палил. Она выходила замуж в современных условиях и за современного человека.

Я категорически против любой стрельбы – и из «травматики» в Москве, и из любого другого оружия! Мой отец всегда говорил: если есть оружие, то оно обязательно выстрелит. Он был категорически против любого оружия.

Ахмар Завгаев, депутат Госдумы IV-V созывов, почетный гражданин Чеченской Республики:

«Пуля может задеть высоковольтную линию или вернуться назад и попасть в глаз»

- На свадьбе и тем более в руках пьяного человека оружие никогда к добру не приведёт! На свадьбе люди отдыхают и веселятся, а не приходят туда стрелять. У нас никогда не было таких традиций.

Просто когда не было иного способа привлечь внимание и оповестить, что кто-то в таком-то населенном пункте играет свадьбу, то, конечно, стреляли. Но сейчас есть и радиосвязь, и телефоны, поэтому с оповещением нет никаких проблем.

В советское время обычно стреляли из ружей, да и то без дроби, а сейчас из «Калашникова» стреляют боевыми патронами. Сейчас в каждой семье есть по пять-шесть мобильных телефонов, поэтому нет никакой необходимости заниматься стрельбой.

Я бы ввел за стрельбу уголовную ответственность, причем, неважно, где она происходит – в Москве или каком-то другом населенном пункте. Да, стреляют в воздух, но пуля может задеть высоковольтную линию или вернуться назад и попасть в глаз. Да мало ли… Всё это к добру не приводит.

Я полностью согласен с решением Кадырова, и такие меры в законодательном порядке нужно вводить по всей России. Ведь такая стрельба, а также пьянка за рулем стали сегодня просто настоящим бичом нашей страны!.

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