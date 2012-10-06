«Не думаю, что мы дадим им затянуть “кольцо анаконды”»

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6 октября 2012, 12:06 [ «Аргументы Недели» ]

belgorod.mk.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими 201-й российской военной базы в Таджикистане заявил, что считает НАТО в нынешнем виде «атавизмом времен холодной войны». Путин выступает за скорейшую трансформацию этого блока в политическую организацию. Специально для «АН» на вопрос «Что есть НАТО?» отвечают…

Николай Рыжков, член Совета федерации, председатель Совета министров СССР (1985-1990 гг.):

«Мы интересный народ: терпим, терпим…»

- У наших границ давно идет возня, но мы делаем вид, что ничего не видим. Прибалтика, Чехия, Польша… Конечно, мало радости иметь такое окружение, но что делать. Нас со всех сторон пытаются окружить так называемым кольцом анаконды. Не думаю, что мы дадим им затянуть его. Мы интересный народ: терпим, терпим, но уж когда терпение кончается, то Россия не останавливается ни перед чем!..

Гавриил Попов, президент Международного университета в Москве:

«Типичный пример отвлечения внимания от генеральных вопросов»

- По-моему, это типичный пример отвлечения внимания от генеральных вопросов. США с помощью НАТО отвлекает свою страну от глобального кризиса, в котором они оказались, а у нас бывшие оруженосцы «холодной войны» с большим воодушевлением мобилизовались на борьбу, вместо того чтобы заниматься серьезными реальными внутренними проблемами.

Алексей Арбатов, руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН, действительный член РАН:

«Нам надо очень четко определить, где у нас есть общие интересы безопасности»

- НАТО - это мощная экономическая, военная коалиция, которая состоит из 28 государств, и у нас уже сейчас есть общие границы. Но и там, где нет общих границ, мы находимся очень близко друг от друга. Существуют зоны между этими границами России и границами НАТО, которые стали некой ареной соперничества за влияние. Прежде всего, это постсоветское пространство (исключая страны Балтии, которые уже вошли в альянс).

Поэтому просто так мирно соседствовать и заниматься своими делами на юге, востоке или еще где-то у нас не получится. Если мы не будем налаживать сотрудничество с НАТО, то обязательно будем подозревать друг друга в каких-то агрессивных намерениях - либо в отношении себя, либо в отношении тех стран, которые находятся между нами. И периодически, конечно, будут возникать напряженные ситуации, конфликты и даже гонка вооружений.

Так что нам надо очень четко определить, где у нас есть общие интересы безопасности. Тем самым будут сняты те вопросы, которые вызывают у нас взаимные подозрения, и при этом будет развиваться сотрудничество в тех сферах, где у нас есть общие интересы безопасности.

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