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2 октября 2012, 20:27 [ «Аргументы Недели» ]

susu.ac.ru

Минфин РФ исключает возможность дефолта субъектов РФ, сообщил его глава Антон Силуанов на инвестиционном форуме «Россия зовет!», который открылся в Москве. По словам Силуанова, часто возникает вопрос, будет ли у регионов достаточно средств, чтобы расплатиться по своим обязательствам, не будет ли дефолта в субъектах РФ? «Могу сразу сказать, что таких случаев быть не может, это исключено, сказал глава Минфина. - Лет 10-15 назад у нас были напряжения такого рода, но сейчас этого быть не может». Специально для «АН» на вопрос «А каким может быть следующий кризис?» отвечают…

Гарегин Тосунян, президент Ассоциации российских банков:

«Кризис – это неотъемлемая часть развития рынка»

- Кризис – это неотъемлемая часть развития рынка. Поэтому когда-нибудь и какой-нибудь кризис придет. Но он будет обычным и адекватным состоянию нашего рынка. Ничего сокрушительного и чрезвычайного не предвидится, потому что от чрезвычайных болезней мы на обозримое будущее, надеюсь, приобрели иммунитет.

Бескризисное развитие – это все равно, что жизнь без простуд. Но так не бывает, и простуда рано или поздно возникнет. Каждый человек и чихает, и кашляет, и это несколько болезненное, но совсем даже не смертельное состояние. Так что если и будут кризис-два, то вроде легкого насморка, а не как тяжелая болезнь.

Михаил Жванецкий, писатель-сатирик:

«Уж больно у нас в управлении все то ли родственники, то ли друзья…»

- Это может быть что-то, связанное с управлением государством. Может, там начнут разбираться, кто есть кто? Я могу предполагать, основываясь только на каких-то интуитивных вещах…

Уж больно у нас в управлении все то ли родственники, то ли друзья, то ли просто подобраны по такому дружескому принципу. Так что кризис может разразиться именно из-за этого - самого большого количества друзей в высших эшелонах власти. А вот приближение финансового кризиса я пока не чувствую.

Андрей Нечаев, президент банка «Российская финансовая корпорация», министр экономики России (1991-1992 гг.):

«Нам точно не грозит кризис, аналогичный дефолту 1998 года»

- В ближайшее время нам точно не грозит кризис, аналогичный дефолту 1998 года. Но нам потенциально может грозить долговременный кризис, связанный с нерешенностью проблем пенсионной системы, здравоохранения и тому подобного.

Скажем, в течение ближайшего десятилетия нас, безусловно, ждет кризис пенсионной системы. И оттого, какие решения мы будем принимать уже сейчас, зависит, преодолеем мы его или нет.

Сергей Колесников, академик РАМН, доктор медицинских наук, профессор, бывший зампред Госдумы по охране здоровья, Заслуженный деятель науки РФ:

«Без лекарств останется вообще только лапу сосать»

- Честно говоря, я боюсь кризиса власти, ведь у нас так плохо с управлением. У нас очень мало управленцев, менеджеров, так что следующий кризис будет связан именно с этим, и сейчас надо стремительно к нему готовиться.

И еще, конечно, нужно срочно поднимать нашу отечественную промышленность. Ведь кризис вполне может произойти и на лекарственном фронте. Дело в том, что не менее 80% нашего лекарственного рынка составляют именно зарубежные лекарства.

Так что самыми страшными кризисами могут быть кризис управления и лекарственный кризис. Финансовый кризис ударит по тому человеку, у которого есть сбережения в банках, ПИФах, всевозможных акционерных обществах, а вот без лекарств останется вообще только лапу сосать.

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