"Боюсь тех «частников», которые рано утром стоят на выходе из вокзала!"

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1 октября 2012, 20:59 [ «Аргументы Недели» ]

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Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал создать легальным перевозчикам все условия для работы и в то же время бороться с таксистами-нелегалами. По словам градоначальника, за год, прошедший с момента принятия закона о такси, количество легальных такси в столице увеличилось вдвое, а количество «бомбил» резко сократилось. Специально для «АН» на вопрос «Вам шашечки или ехать?» отвечают…

Лариса Рубальская, поэтесса:

«С «частником» ехать дешевле»

- Когда я еду, например, на вокзал, то ловлю машину, но, правда, «частника», а не таксиста. С «частником» ехать дешевле. К тому же они узнают меня, улыбаются, так что проблем нет.

Но я боюсь тех «частников», которые рано-рано утром стоят на выходе из вокзала или аэропорта, ловят клиентов и заламывают неимоверные цены. Тогда уж лучше воспользоваться метро. А вот в советское время я часто пользовалась такси. Хотя и получала, что называется, две копейки, но все равно мне это было по карману.

Никас Сафронов, художник:

«Они и цену заламывают, и дороги не знают!»

- По-моему, наши таксисты очень любят изображать из себя всезнаек! Помню, лет шесть назад я ехал в такси, мы разговорились с водителем о кино, и он вдруг заявляет: «Конечно, Валентин Гафт – очень хороший актер, но жаль, что алкоголик». А я в то время дружил с Гафтом, и вообще знаю, что он не пьет. Ну, может быть, мы с ним иногда выпивали вечером по бокалу пива.

Я спрашиваю таксиста, откуда он про Гафта знает подобное? Таксист отвечает, что видел, как актер однажды выходил из ресторана и упал. Такие вот выводы про человека, который, возможно, просто споткнулся…

В Лондоне на таксиста учат несколько лет, причем идет строгий отбор, а у нас набирают неизвестно кого. Лондонский таксист – это и гид, и знаток музыки, и вообще образованный и доброжелательный человек (конечно, если это не араб-эмигрант).

А про парижских таксистов мне, наоборот, рассказывали, что они норовят обдурить клиента. Вот я в Париже у водителя такси и спросил, мол, правда ли, что среди них чуть ли не бандиты попадаются? Он жутко возмутился: да у вас, говорит, вся страна – бандиты!

Наши таксисты ведут себя просто безобразно! Они и цену заламывают, и дороги не знают, а сейчас приезжие таксисты еще и ни бельмеса по-русски не понимают.

Александр Стриженов, кинорежиссер:

«Мне попадались вполне приличные водители»

- На дороге я машину не ловлю, но, бывает, что такси заказываю. Сейчас очень много таких служб, и, бывает даже VIP-обслуживание, где более комфортабельные машины. Правда, это выходит чуть дороже. Просто звонишь и просишь, чтобы машина не была «Жигулями».

По-моему, с этим у нас все нормально, и мне попадались вполне приличные водители. Это не сочинское такси, где на машинах в основном ездят представители армянской диаспоры, которых пародирует Галустян. А в советское время вообще всё было такси: вышел на дорогу, поднял руку – и тебя повезли. Но я считаю, что для такого города, как Москва, у нас такси очень мало.

Например, в Нью-Йорке их значительно больше, и все они одного желтого цвета, чтобы было понятно, что это действительно такси. И еще у нас стало очень много нерусских «бомбил», которые не знают ни языка, ни города. Правда, я и не припомню, когда я пользовался их услугами...

Иван Рыбкин, председатель Госдумы (1993-1995 гг.), секретарь Совета безопасности РФ (1996-1998 гг.):

«Такой вот вояж на такси на последние деньги…»

- Когда мне надо куда-то срочно поехать, и я не хочу отвлекать никого из родных, то вызываю такси. Если я на даче, то – местное, из Одинцово, а если в Москве, то московское. И ничего плохого о такси сказать не могу, разве что оно очень дорогое.

Помню, в начале 70-х гг., когда я вернулся из армии и еще был аспирантом, мы встретились с моим другом детства, посидели и немного отметили это дело, а потом решили поехать еще к одному другу в Реутово. Думаем, возьмем-ка такси, ведь это совсем недалеко. Сели и поехали.

Приезжаем, и таксист спрашивает: «А вам в какое именно Реутово?» Мы говорим, что в Реутово-3. Оказалось, что нужно ехать еще несколько десятков километров. А дело уже ночью было, да еще и мороз под 30 градусов. Ну, мы и поехали, куда ж деваться… Но пришлось за эту невинную поездку на такси отдать очень большую часть своих аспирантских сбережений.

Про московских таксистов тогда ходили разные разговоры, но этот довез нас очень хорошо и не выказал никакого недовольства. А друг, к которому мы приехали под Новый год, был нам очень рад. Такой вот вояж на такси на последние деньги…

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