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1 октября 2012, 20:22 [ «Аргументы Недели» ]

bbc.co.uk

В одном из своих первых указов после майской инаугурации президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 октября разработать стратегию развития пенсионной системы. И вот сегодня правительство РФ представило президенту Путину проект стратегии развития пенсионной системы России аж до 2030 года! Специально для «АН» на вопрос «Вы с каким чувством выйдете на пенсию?» отвечают…

Евгений Ясин, научный руководитель Национального исследовательского университета - Высшей школы экономики, министр экономики РФ (1994-1997 гг.):

«А у нас это откладывается и откладывается»

- Меня не очень-то волнует этот вопрос, потому что я работаю и зарабатываю гораздо больше пенсии, которая, кстати, у меня в два раза выше, чем в среднем по стране. Ведь я был министром, поэтому государство и правительство мне ее уже платит.

Сейчас в нашей стране очень тяжелая ситуация с выплатами пенсий. К сожалению, требуются непопулярные решения, и люди должны сами делать взносы. Сейчас идет разговор о том, чтобы они были добровольными, правда, я в это не верю. По-моему, сначала должен быть обязательный взнос. Пусть он не будет очень большим – примерно, 4-5% от зарплаты, а к этому уже можно будет добавлять и добровольные выплаты.

И все же должно быть решение об обязательном взносе, а также о мягком повышении пенсионного возраста. А у нас это откладывается и откладывается, что создает сложную ситуацию для будущих пенсионеров…

Амаяк Акопян, артист, иллюзионист заслуженный артист России:

«Но самому тогда придется жить в подъезде…»

- Выйду на пенсию с ужасом, который все равно грянет, потому что почти 20 лет мне не идет никакой стаж, и трудовая книжка находится дома! Наверное, я буду все продавать и просто бедствовать. Хотя с 1980-го года я начал привозить стране валюту и всю ее сдавал до последней копейки, все равно никому не советую надеяться на наше государство.

Честно говоря, мне и самому интересно, кто же будет платить пенсию «свободному художнику» Амаяку Акопяну? Или может, мне сдавать собственную квартиру? Но самому тогда придется жить в подъезде…

Давид Якобашвили, президент некоммерческого партнерства «РусБренд», председатель совета директоров ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты питания»:

«Простой народ по-прежнему получает унизительные копейки»

- Я очень надеюсь, что как можно дольше буду находиться в трудоспособном состоянии, поэтому пока не задумывался насчет собственной пенсии. Все знают, что наши пенсионеры получают недостойные пенсии. А вот, например, генеральские пенсии могут доходить до 25 тыс. рублей, а у судей вообще до 70 тыс., и это, конечно, уже куда ни шло.

Но простой народ по-прежнему получает унизительные копейки, поэтому надо создать достойную пенсионную систему, ведь в мире же есть подобные примеры.

У нас сегодня очень высокий социальный налог, и многие стараются от него уйти. А ведь он не обеспечивает достойного существования нашим старикам. Значит, нужна нормальная надежная накопительная система, которая бы распределяла не каждому поровну, а по способностям и вложенному труду.

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