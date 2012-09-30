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30 сентября 2012, 18:14 [ «Аргументы Недели» ]

odintsovo.info

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в ходе встречи с читателями в рамках Международного медиа-клуба «Формат А-3» в Симферополе, отвечая на вопрос корреспондента «АН-Крым», сказал, что «начинает звереть», когда говорит о тех людях, которых он очень не любит. Вспоминая судьбу СССР, Лукьяненко заметил: «Мы же понимаем, как на тот момент нашу единую страну разделили на кусочки несколько нажравшихся с перепугу партийных чиновников». Специально для «АН» на вопрос «Какими способами теперь можно привлечь соотечественника из-за рубежа?» отвечают…

Виктор Алкснис, депутат Госдумы III-IV созывов:

«Прошло много лет, и люди в той или иной степени там освоились»

- А нужно ли нам организовывать переселение соотечественников из стран СНГ в Россию? Может, лучше поработать над тем, чтобы обеспечить их нормальное пребывание там? Ведь наличие наших соотечественников в этих республиках означает усиление влияния России именно там! Да и время переселения уже прошло.

Программа могла сработать в 1992-1995 гг., когда среди наших соотечественников за рубежом (в СНГ) были панические настроения, и они были готовы при малейшем сигнале России броситься в ее сторону. Но прошло много лет, и люди в той или иной степени там освоились. Более того, они прекрасно понимают, что в России их никто не ждет и что никаких диковин с ее помощью они не получат. Бросать же благоустроенную квартиру, скажем, в Ташкенте и ехать в никуда в Россию, - это надо быть полусумасшедшим!

Программы по переселению соотечественников пишут люди, которые не знают существа проблемы и живут московскими представлениями о том, что там, за пределами России, миллионы людей не спят ночами, а только и думают, как бы им вернуться в матушку-Россию. Они исходят из представления, что там люди настолько истосковались, что дай им 60 тысяч рублей - и все они немедленно бросятся в Россию.

Оксана Барковская, главный редактор телекомпании «Формат-ТВ»:

«Наши соотечественники в Иерусалиме живут в гетто»

- В данный момент, по-моему, их совершенно невозможно привлечь. Ведь если брать ипотечный кредит, то проценты в наших банках будут гораздо выше, чем в европейских. Конечно, существуют программы по переселению соотечественников, но там такие смехотворные «подъемные», что они вряд ли могут стать хорошим стимулом для переезда в Россию.

Полгода назад я была в Израиле, в Иерусалиме, и видела, что наши соотечественники живут там в очень плохих условиях, просто в гетто. То есть, это не какой-то определенный городской квартал, а они реально живет в гетто за стеной! И я поняла, что вот этих людей еще как-то можно привлечь, правда, пообещав какие-то приемлемые условия: не «хрущевки» или «панельки», а хорошие квартиры. Но кто их здесь обеспечит работой? Правда, у нас и для своих не хватает ни жилья, ни работы… Ну и какой смысл им тогда сюда переезжать?

Оксана Дмитриева, первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам:

«Все должно решаться одновременно и целевым образом»

- Нужно привлекать беспрепятственным предоставлением гражданства, особенно русскоязычному населению. Многие бы переехали только из-за того, если бы его давали без мытарств. Есть люди, которые здесь живут давно и уже купили квартиры, а гражданства так и нет! И еще нужно привлекать жильем и работой. Все должно решаться одновременно и целевым образом.

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