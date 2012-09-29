«У меня была любимая дворняга Дуся…»

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29 сентября 2012, 21:41 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]

1sn.ru

Как известно, в далекую Венесуэлу с неофициальным дружественным визитом прибыл щенок русского черного терьера. Президент России Владимир Путин подарил его президенту Венесуэлы Уго Чавесу. Понятно, что этот визит теперь затянется на всю оставшуюся собачью жизнь. Чавес дал щенку кличку - Эль Руссо и сказал, что «собака очень энергичная и веселая». Сам Эль Руссо в этот момент подумал: «Конечно, в три месяца я и буду веселым, но что ты скажешь, когда мне исполнится три года, и я заматерею?» Специально для «АН» на вопрос «А у вас, как у Путина и Чавеса, есть животные?» отвечают…

Анатолий Лысенко, генеральный директор Общественного телевидения России, президент Международной академии телевидения и радио, заслуженный деятель искусств России:

«Аквариум с рыбками – это тот же телевизор, только без глупостей…»

- Я считаю, что в доме всегда должны быть животные. У меня всю жизнь были собаки, а вот к кошкам я отношусь спокойнее.

Сейчас у меня собака породы «зененхаунд аппенцеллер» по кличке Брук. Это глупый, но очень преданный пес. Его «глупость» заключается в его ужасном упрямстве, просто упёртости!

А до этого у меня была моя любимая дворняга Дуся, чья фотография, как члена семьи, и сейчас висит над письменным столом. Ее нам подбросили, когда ей было, наверное, всего 3-4 дня от роду. Дуся была абсолютно преданным существом и прожила у нас 11 лет.

Если я испытывал недомогание, то она приходила, ложилась рядом и начинала лизать руку. И, знаете, оттягивало! Мой знакомый врач потом сказал, что собака лизала на руке именно те точки, которые используют для массажа, когда снимают давление. Собаки и кошки это понимают и умеют регулировать сердечные ритмы. К сожалению, она уже ушла из жизни.

А еще у меня есть рыбки. Они очень хорошие и, в отличие от журналистов, не задают вопросов. Когда, усталый, приходишь после работы, присядешь, посмотришь на рыбок – и становится так хорошо! Аквариум с рыбками – это тот же телевизор, только без глупостей…

Александр Бабаков, депутат Госдумы:

«Их дергают за все, что угодно»

- У меня есть три собаки и кошка. Знаете, меня просто поражает, что они позволяют делать с собой маленьким детям! Их дергают за все, что угодно, постоянно перетаскивают с места на место и т.п. А ведь две собаки - овчарки, и уж, конечно, способны дать серьезный отпор. Третья собака – шпиц, но иногда она даже командует овчарками.

Николай Харитонов, председатель комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока:

«У нас никогда не держали собак дома»

- Сейчас я живу в Москве, и собак у меня нет, но здесь я иногда вижу, как собака и хозяйка целуются почти взасос. У нас в деревне такого никогда не было! Собаки сторожили дом, а если и ласкалась, то по-другому.

По-моему, собака и вообще животное должно жить на улице, тогда у него и шерсть становится лучше. Когда я жил в деревне, то у нас никогда не держали собак дома. Они круглый год жили в конуре и никогда не мерзли. Эти обычные дворняги были очень хорошими сторожами.

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