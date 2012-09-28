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28 сентября 2012, 19:32 [ «Аргументы Недели» ]

vipdossier.ru

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что с 2013 года в России будет действовать система диспансеризации для всех категорий населения. Диспансеризация детей будет проводиться в ежегодном режиме. Что касается взрослых, достигших 21 года, то всё будет зависеть от возраста, группы здоровья и других показателей. Специально для «АН» на вопрос «Нужно ли увеличивать расходы на диспансеризацию?» отвечают…

Светлана Горячева, зампред комитета Госдумы по регламенту и организации работы Госдумы:

«Иногда я думаю, а сколько же еще наше государство может выдерживать подобное?»

- Диспансеризация – это способ профилактики заболеваний, и она, конечно, нужна. Другое дело, что алчность наших чиновников просто не знает границ! И там, где есть хотя бы маленькая лазейка, деньги, выделенные на такое благое дело, могут потечь совсем в другую сторону.

Честно говоря, иногда я думаю, а сколько же еще наше государство вообще может выдерживать подобное? Так что деньги на диспансеризацию, естественно, должны выделяться. Но за этим должен быть строгий контроль.

Елена Малышева, ведущая телепрограммы «Здоровье»:

«Если он будет курить, пить и вести нездоровый образ жизни…»

- Если проводить диспансеризацию серьезно, то она предполагает выявление огромного количества рака в начальной форме и огромного количества сердечно-сосудистых заболеваний. Но она не знает, где найти деньги и на лечение рака, и на то, чтобы лечить болезни сердца по всей стране.

Так что с моей точки зрения, это просто профанация! Однако в случае со стариками и детьми это нужно строго и обязательно. Они должны бесплатно обследоваться и лечиться. Кстати, детская диспансеризация у нас до сих пор не умерла.

Такого понятия, как «диспансеризация» за границей, естественно, не существует потому, что там есть страховая медицина. А у нас ее, к сожалению, почти нет.

Человек должен сам заботиться о своем здоровье. Он должен пойти и купить страховку, а перед этим полностью обследоваться и знать, что если он будет курить, пить и вести нездоровый образ жизни, то ему придется дорого за это заплатить. Диспансеризация предлагает ему только бесплатное обследование, не предлагая такого же бесплатного лечения.

Сергей Колесников, академик РАМН, доктор медицинских наук, профессор, бывший зампред Госдумы по охране здоровья, Заслуженный деятель науки РФ:

«Ранние стадии болезни подчас и госпитализации не требуют»

- Диспансеризация приносит очень хороший эффект, потому что государственная статистика не отражает реальной заболеваемости. А когда специалистами проводится так называемая экспертная оценка, то в этом случае и выявляется реальная картина реальных болезней и того, насколько они запущены.

Не секрет, что обычно человек идет в лечебное учреждение только тогда, когда у него что-то там заболело. В противном случае он просто не обращается к врачам. Так пропускаются и злокачественные опухоли, и ранние стадии заболеваний сердечно-сосудистой системы. Так что, конечно же, диспансеризация нужна.

Задача диспансеризации – это не выявление запущенных болезней. С такими случаями больные сами приходят в лечебные учреждения. Диспансеризация выявляет ранние стадии заболевания, и если ее проводить полноценно, то первый этап будет сопровождаться даже ростом заболеваемости. Конечно, это неприятно и для госстатистики, и для чиновников. Но ведь так бывает всегда: если диагностика лучше, то повышается и выявляемость болезней.

Основные расходы идут на лечение именно хронических заболеваний, а ранние стадии болезни подчас и госпитализации не требуют, и, соответственно, затраты на их лечение значительно ниже. Экономический эффект от диспансеризации налицо.

А что касается того, что выделяемые на нее средства расхищаются, то это уже вопрос контроля. У нас ведь как: где бы ни появились бюджетные деньги, их обязательно начинают расхищать.

Константин Титов, член комитета Совета федерации по экономической политике, бывший губернатор Самарской области (1991—2007 гг.), доктор экономических наук:

«Только после этого можно будет и деньги считать»

- Диспансеризация, конечно, нужна. Но в обязательном порядке надо определить категории граждан, которые ей подлежат. Кстати, некоторые корпорации могут и сами ее проводить. Им надо дать такое право, и определить за это меру ответственности. А еще нужны позиции стандарта диспансеризации. Только после этого можно будет и деньги считать.

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