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28 сентября 2012, 19:16 [ «Аргументы Недели» ]

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Совет безопасности РФ принял политическое решение о создании единого Следственного комитета России. Этот процесс будет носить поэтапный характер, и ведомствам уже в ближайшее время предстоит предоставить свои замечания и предложения на новый законопроект, который был разработан. Специально для «АН» на вопрос «Теперь следствие будут вести знатоки?» отвечают…

Александр Михайлов, генерал-майор ФСБ запаса, член Союза писателей РФ:

«Профессиональная подготовка и уровень образования не всегда соответствуют…»

- Его и ведут оставшиеся знатоки. В сфере уголовно-процессуальной деятельности происходят очень динамичные процессы. Меняется наше законодательство, и поэтому тем, кто работал в старых условиях, сейчас достаточно сложно приспосабливаться к новым.

К тому же совершенно очевидно, что профессиональная подготовка и уровень образования тех людей, которые сегодня приходят в следственные органы, скажем так, не всегда соответствует качественному ведению дел.

Но и нельзя сказать, что следствие всегда было самым уязвимым участком работы правоохранительных органов. Когда был надлежащий прокурорский контроль, то никаких проблем не было вообще! А вот сегодня, к сожалению, в этом смысле стало проще. Как можно назвать то, что следственное управление не реагирует на представление прокуроров?

Генрих Падва, адвокат, заслуженный юрист РФ:

«Этих бедных следователей дергали, как хотели!»

- Таких почти нет. У нас теперь, к сожалению, следствие ведут все больше некомпетентные люди. Огромное количество хороших специалистов разбежалось потому, что зарплата просто мизерная, - вот они и уходили в какие-то другие области права.

В свое время наиболее сильное и грамотное следствие было в военной прокуратуре. Там и зарплата была лучше. Но и оттуда специалисты уходили: там было очень немного дел, да и те однообразны. А в общегражданской следственной системе при огромном количестве дел всегда была дикая запарка, но платили очень мало. Этих бедных следователей дергали, как хотели, и приказывали им всё, что хотели!

В таких условиях компетенция уже не нужна, и я знаю, что при жуткой нехватке кадров в следователи брали даже старшекурсников. А эта нехватка кадров и есть одна из главных причин работы следственных органов.

Да, проблему можно устранить, но получится ли это сделать в обозримом будущем? И меры нужны очень серьезные: подлинная независимость, подлинная оплата труда и четкое организационное устройство. СК должен быть абсолютно независимым, а полномочия и возможности прокуратуры тоже нужно продумать очень четко.

Анатолий Лукьянов, председатель Верховного Совета СССР последнего созыва (1990-1991 гг.), доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации:

«Кроме профессионалов, в следственном деле всегда должна участвовать агентура»

- Главная проблема связана с теми перестановками, которые за последнее время были сделаны в работе следственных органов. Как известно, следственную работу вели МВД, ФСБ и следователи прокуратуры, то есть профессионалы. Потом был «изобретен» Следственный комитет, а спор о том, нужен он или нет, ведется, наверное, двадцать с лишним лет.

Это же попытка сделать копию американского ФБР! Такое предложение выдвигалось несколько раз и столько же раз отклонялось потому, что, кроме профессионалов, в следственном деле всегда должна участвовать агентура, то есть те, кто работает среди преступников.

Если агентурную сеть оторвать от следствия, то вообще ничего не получится! Аппарат ФБР включает ее в себя, а у нас между МВД, КГБ и прокуратурой всегда шли споры о том, у кого же должна быть эта сеть? Это старый спор юристов, который очень долго обсуждался.

СК забрал себе следствие, - и это хорошее и серьезное передвижение! Но есть один вопрос: у кого же осталась агентурная сеть? Она осталась в МВД и ФСБ. Да, прокуратура осуществляет надзор, и следователи ведут серьезную работу по поиску доказательств. Но для того чтобы предупреждать преступность, надо еще и работать среди преступников. И эту занозу наши политики уже после образования СК никак не могут вырвать даже зубами.

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