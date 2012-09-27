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27 сентября 2012, 20:11 [ «Аргументы Недели» ]

runature.ru

Первый зампред Госдумы и заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Александр Жуков заявил, что рассмотрение федерального бюджета на 2013 год и плановый период 2014-2015 гг. будет проходить в парламенте непросто. По словам Жукова, наиболее серьезное беспокойство парламентариев вызывает то, насколько в бюджете учтены положения указов президента РФ Владимира Путина, связанные с повышением заработной платы работникам бюджетной сферы. Специально для «АН» на вопрос «Повысится ли эффективность труда бюджетников, если им повысят зарплату?» отвечают…

Роман Вильфанд, директор Гидрометцентра России:

«Наука не может быть коммерческой»

- Эффективность труда, особенно в научных организациях, зависит оттого, есть ли там конкурс и желание того, чтобы туда приходили претенденты в количестве более одного человека на место.

Работа бюджетника очень специфична. Как правило, здесь работают люди, у которых нет склонности к коммерции (я не говорю, хорошо это или плохо, и, кроме того, у каждого свои интересы), но все-таки государство должно их хорошо обеспечивать, поддерживать и достойно содержать. Во многих странах бюджетные должности занимают исключительно по конкурсу.

Я знаю, что в Австралии, в метеорологии, конкурс составляет 30 человек на место, также огромный конкурс в США и Канаде. Я там был и сам видел, как проходят работы конкурсных комиссий.

Конечно, еще у работников бюджетных организаций должна быть мотивация, состоящая из многих компонентов. Здесь и отношение к сотруднику, и условия его труда, и, конечно же, зарплата, и так называемый соцпакет. То есть, чтобы у человека, который работает на государство, была возможность заниматься любимым делом. Ведь наука не может быть коммерческой, и, скажем, в разработке модели глобальной циркуляции атмосферы может помогать только государство, потому что это больше никому не нужно.

Да, прогноз погоды нужен кому-то в Москве, кому-то в Петербурге, а вот решать проблему в целом – чисто национальная государственная проблематика. И, если государство создает такие условия, когда человек не просто работает с удовольствием, а стремится к этой работе, тогда и эффективность будет большой. А когда кто-то другой тоже будет стремиться, тогда сотрудник будет понимать, что его место может занять кто-то другой – от этого тоже зависит эффективность труда.

Мы не берем к себе на работу сереньких людей, но рады работникам, у которых много серого вещества в голове. И в условиях отсутствия конкурса слабенькие специалисты нам не нужны. А если зарплата станет существенно больше, то через год-полтора можно ждать и более точных прогнозов погоды, ведь эффективность труда повышается не мгновенно.

Александр Ворошило, генеральный директор и художественный руководитель концертного зала «Барвиха», народный артист России, бывший предприниматель:

«И какое же существенное повышение тогда может быть у учителей и врачей?»

- Все зависит и от того, насколько повысят зарплату. Когда-то я работал на заводе, и мою зарплату со 120 рублей увеличили до 130. И я думал: как же так, могу совсем не работать, но могу работать очень хорошо, а разница в каких-то 10 рублей? И, конечно, это было колоссальным деморализующим фактором!

На самом деле у нас сейчас инфляция намного выше той, которую дает официальная статистика. И какое же существенное повышение тогда может быть у учителей и врачей, за которых я очень болею? Не получится ли это, как и мое «повышение» на заводе?Хорошо, если повышение будет существенным. Как говорится, дай бог нашему теляти да волка съесть!

Видно, что государство пытается что-то сделать, но это выражается в таких величинах… Ведь инфляция съедает все, и возникает, мягко говоря, чувство тревоги. Но, с другой стороны, может, наметился какой-то прорыв?

Ирина Хакамада, кандидат на должность Президента Российской Федерации (2004 г.):

«Необходимо бешеное количество сокращений»

- Под понятие «бюджетники» подходят учителя, врачи и чиновники. У чиновников, конечно, эффективность труда не повысится, а вот если врачам и учителям прибавят зарплату, то, думаю, уровень их работы может улучшиться.

Что касается чиновников, то параллельно с повышением зарплат там необходимо бешеное количество сокращений, а также уничтожение многих лишних функций министерств и ведомств. То есть нужна административная реформа, и лишь ее сотой частью является повышение зарплат.

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