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26 сентября 2012, 21:25 [ «Аргументы Недели» ]

pizzasushi.ru

Управление «К» МВД РФ, которое занимается борьбой с противоправными действиями в сфере информационных технологий и предотвращением подобных преступлений в информационно-телекоммуникационных сетях, проведет для учеников московских школ виртуальные уроки по безопасности в Интернете, а в дальнейшем планирует проводить такие уроки во всех регионах страны. Также планируется проведение виртуальных встреч с родителями школьников, поскольку многие взрослые плохо разбираются в вопросах информационной безопасности и не способны в этом оказать помощь своим детям. Специально для «АН» на вопрос «Для вас компьютер – это инструмент для работы или образ жизни?» отвечают…

Михаил Веллер, писатель, философ:

«Почти все люди хотят иметь мнение, но почти никто не умеет мыслить»

- Для меня это сверхусовершенствованные пишущая машинка, почта и справочная система. То есть не более чем средство. Слышал, что для многих это – образ жизни.

Когда я изредка захожу на какой-то форум или в чат и вижу там интернет-мнения различной публики, то потом еще не менее суток у меня сохраняется тяжелый осадок на душе от пещерного умственного уровня этих пользователей.

Они могут прекрасно владеть компьютером и буквально живут в Сети, но их мозги затормозились где-то на уровне окончания начальной школы. Почти все люди хотят иметь мнение, но почти никто не умеет мыслить, - и это давно известно.

В Интернете как раз фантастическое соотношение амбиций и полного отсутствия мышления. И упаси меня Господь вступать в полемику на всякого рода блогах и сайтах!

Денис Давыдов, исполнительный директор Лиги безопасного Интернета:

«Когда я смотрю на своих детей, то понимаю настоящую роль компьютера в нашей жизни»

- Сегодня жить без компьютера – это почти то же самое, что жить, например, без горячей воды. Несколько лет назад один известный программист говорил, что хотел бы, чтобы компьютер стал таким же «сложным», как и телефон. Сегодня можно сказать, что телефоны догнали компьютеры, и уже на телефоне, как и на компьютере, я пользуюсь примерно 10% от их возможностей.

Когда я смотрю на своих детей, то понимаю настоящую роль компьютера в нашей жизни. Да, они играют в компьютерные игры, но при этом еще полдня могут играть с какой-то реальной игрушкой или бумажкой, развивая свою фантазию и воспринимая мир через призму чистого и непорочного детства, лучше всего играть в игры на этом сайте. То есть, они не «подсаживаются» на компьютер, и он не становится главным в их жизни.

Сегодня компьютер для меня – это некая связь, которая объединяет две части мира, в котором я живу: виртуальную и реальную.

Валентин Распутин, писатель:

«Человек при этой машине становится лишь пружиной»

- Для меня компьютер – это не «инструмент» и не «образ жизни», а чудовище, которое покорило весь мир! Оно натворит еще немало бед, потому что человек при этой машине становится лишь пружиной.

Да, конечно, мир шагнул далеко вперед, и все это нужно и важно. Но все мы можем быть оттеснены куда-то далеко-далеко и уже скоро совсем не будем соображать своим собственным умом. Это чудовище еще поработит весь мир! Уже сейчас многие не могут без него представить собственное существование.

Сергей Лукьяненко, писатель-фантаст:

«Скажу с легкой нежностью в голосе, что эта зараза захватывает…»

- К моему большому сожалению, не только инструмент для работы или развлечений, но и образ жизни. Скажу с легкой нежностью в голосе, что, конечно, эта зараза захватывает, затягивает и отнимает очень много. Но, правда, много и дает. Но – куда деваться… С современным компьютерным миром очень трудно бороться…

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