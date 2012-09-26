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26 сентября 2012, 17:35 [ «Аргументы Недели» ]

xashtuk.wordpress.com

Депутаты Госдумы 16 октября рассмотрят поправки в Трудовой кодекс РФ, которые касаются дистанционной (удалённой) работы через интернет. Этот законопроект разработан Министерством труда и социальной защиты РФ (Минтруда). Ранее он был обсужден в профильном комитете Госдумы и рекомендован к рассмотрению в первом чтении. Специально для «АН» на вопрос «Какую работу вы не доверили бы делать удалённо?» отвечают…

Давид Якобашвили, президент некоммерческого партнерства «РусБренд», председатель совета директоров компании «Вимм-Билль-Данн Продукты питания»:

«Корова может это не правильно понять»

- В первую очередь, я бы не доверил осуществлять удалённо уход за детьми. По-моему, и выпуск йогуртов тоже нельзя делать на расстоянии. Да и вряд ли получится по интернету доить корову. Даже если есть специальные автоматы, все равно это не получится сделать потому, что надо постоянно следить за этим процессом и находиться рядом с буренкой. И никакая механическая дойка не является предтечей этого, ведь даже для того чтобы правильно укрепить на вымени автоматы, все равно рядом нужен человек.

Да и корова может это не правильно понять. Если буренка останется один на один с автоматами, то обидится и вообще не даст молока! Удалённой может быть какая-то работа, связанная, скажем, с пиаром, а также работа секретаря.

Борис Грачевский, художественный руководитель киножурнала «Ералаш»:

«Живое общение не заменить никакими мэйлами»

- Я бы не доверил удалённо любить. Этот процесс, знаете ли, требует присутствия. А еще я бы не смог удалённо работать с автором, потому что живое общение не заменить никакими мэйлами. Эмоциональные пути – это одна из главных составляющих любого творчества.

Марат Гельман, галерист:

«Я бы не доверил удалённо делать работу своему водителю»

- Первое, что сразу приходит в голову, это, конечно, работа референта. Это человек, который должен быть всегда рядом и, что называется, буквально тенью следовать за работодателем. В противном случае, он становится просто не нужен. Если и дальше продолжать эту логическую цепочку, то я бы не доверил удалённо делать работу своему водителю…

Алексей Митрофанов, депутат Госдумы:

«Пусть они удалённо «тусуются» в виртуальном пространстве»

- Я бы на месте наших министерств и ведомств доверил бы работу в интернете, скажем, лояльным блогерам. Пусть они удалённо «тусуются» в виртуальном пространстве, освещая работу своего ведомства, да еще и деньги за это получают. А вот первый руководитель, например, глава региона, может в своем блоге влезть разве что в какой-то сверхинтересный, знаковый и прецедентный случай, не более того. Потому что постоянно участвовать во всем этом - никакого времени не хватит. Первым лицам (даже на местном уровне) было бы невозможно этим заниматься, потому что их просто завалили бы различными жалобами и предложениями.

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