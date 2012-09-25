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25 сентября 2012, 20:33 [ «Аргументы Недели» ]

lenta.ru

Итак, до зимних Олимпийских игр в Сочи остается ровно 500 дней. Оргкомитет Олимпиады представил слоган Игр: «Жаркие. Зимние. Твои.» Что ж, во время проведения этого спортивного форума в субтропиках будет действительно жарко, правда, не в горах. Специально для «АН» на вопрос «Это был удачный выбор?» отвечают…

Евгений Кафельников, олимпийский чемпион (теннис), заслуженный мастер спорта, почетный гражданин города Сочи:

«И почему бы там не провести Олимпиаду и не раскрутить бренд этого города?»

- Когда лет пятнадцать назад я выиграл турнир Большого шлема, то все спрашивали «из какого ты города?» И когда я отвечал, что из Сочи, все удивлялись, мол, что это такое и с чем его едят? А сейчас дела обстоят совсем по-другому, потому что все знают, что это столица зимних Олимпийских игр 2014 года.

Я родился и вырос в Сочи, но теперь там бываю не так часто, как хотелось бы. Но я часто созваниваюсь со своими родными и в курсе, что там идет просто грандиозная стройка. Да, это дискомфорт для всего населения города, но что поделаешь, пока с этим приходится мириться.

Да, на побережье и зимой может быть 15-20 градусов тепла, но в горах именно та температура, которая способствует тому, чтобы лежал снег, и можно было спокойно кататься на лыжах. Ведь Сочи - это универсальный курорт!

Вы можете проехать от побережья час на машине и оказаться в горном массиве на высоте 2500 м над уровнем моря, где уже лежит снег. В этом и заключается вся уникальность Сочи! И почему бы, если есть такая возможность, там не провести Олимпиаду и не раскрутить бренд этого города?

Анатолий Трушкин, писатель:

«Перед глазами почему-то вставал изможденный, скелетообразный человек»

- Когда лет 5-6 назад подбирали символ Олимпиады в Сочи, то у меня перед глазами почему-то вставал изможденный, скелетообразный человек, который отдал все силы для того, чтобы мы получили право на проведение этих Игр.

Тогда до Олимпиады оставалось еще много времени, за которое человеку надо было отъедаться и приходить в себя. Уж очень много мы туда вбухали сил и эмоций, и это, конечно, надо было возвращать. То есть, теперь надо постараться привести этого человека в окончательный тонус.

Наверное, дня за три до начала Олимпиады все равно вскроются какие-то недостатки, поэтому нам надо сейчас, пока еще осталось 500 дней, готовиться и «отъедаться». Олимпийские игры - ответственное мероприятие, и нам надо очень серьезно отнестись к нему с тем, чтобы занять почетное третье место после Китая и Америки.

Виктор Анпилов, лидер движения «Трудовая Россия»:

«Местные радостно потирают руки…»

- Я сам часто бываю в Туапсе (у меня там живут родственники), а это 100 км от Сочи. Так вот те местные, которые сумели там ухватить хоть какой-то клочок земли, радостно потирают руки. Ведь цены-то растут жутко!..

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