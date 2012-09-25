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25 сентября 2012, 19:02 [ «Аргументы Недели» ]

gorodkiev.com.ua

Госдума РФ, проявив неслыханное единодушие, выступила с совместным заявлением всех четырех фракций по защите религиозных чувств граждан России. К внесению в нижнюю палату парламента готовится законопроект, в соответствии с которым за тяжкое оскорбление чувств верующих предусматривается наказание в виде крупных штрафов, исправработ или до трех лет тюрьмы. В законопроекте также предусмотрено наказание за оскорбление чувств верующих в интернете. Вопрос: «Что помогает человеку быть человеком - закон или вера?» отвечают…

Михаил Жванецкий, писатель:

«Сколько у нас было талантливых и верующих людей…»

- Я не вижу, что сейчас все уж так повально обратились к вере. И все же вера помогает в тяжелую минуту – это факт. А вот, например, от пессимизма, от «хандры» вера не спасает. Сколько у нас было талантливых и верующих людей, но они так и жили, как все. Но от пессимизма может спасать и любое творчество. Я думаю, что оно спасает не только от пессимизма, но и от всего вообще.

Сергей Обухов, зампред комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций (фракция КПРФ):

«У меня пока еще есть сомнения»

- Главное, чтобы не получилось так, что за фразу, произнесенную в каком-нибудь публичном выступлении, могла возникнуть уголовная ответственность. Да, на уровне идеи мы согласны с возвращением этой статьи. Но интересно, как все это будет выглядеть на практике?

У меня пока еще есть сомнения, не будет ли здесь двойного толкования. Поэтому я буду ставить вопрос, насколько это проработано юридически с тем, чтобы по этой статье не запускался репрессивный маховик за политическую деятельность и за высказывание политической позиции.

Армен Джигарханян, народный артист СССР:

«Есть много трудностей, которые нам нужно пройти»

- А готово ли наше сегодняшнее общество к вере? Созрело ли оно для нее? Все мы сегодня разобщены. Как это ни печально звучит, но сегодня мы переживаем кризис веры. Знаете, может быть, то, что я скажу, прозвучит слишком жестоко, но такие кризисы необходимы - иначе что-то сломается в нас самих.

Сначала мы сами набедокурим, а потом, как маленькие, говорим, что больше не будем. Сейчас есть много трудностей, которые нам нужно пройти. И тут может помочь только вера.

Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций (фракция ЛДПР):

«А теперь будут предусмотрены наказания…»

- Спокойствию страны брошен вызов, и мы должны на него своевременно реагировать. Дошло до того, что в социальных сетях выложены объявления, где говорится, сколько готовы заплатить денег за спиливание креста, за нанесение надписи, за осквернение религиозных символов и т.п.

По-моему, налицо разжигание антирелигиозной розни, и Дума в этой ситуации просто не может оставаться безмолвной! Сегодня административная ответственность за оскорбление чувств миллионов верующих составляет одну тысячу рублей. Это же смехотворная сумма! А теперь будут предусмотрены наказания в зависимости от степени тяжести содеянного - как в виде штрафов, исправительных и принудительных работ, так и в виде тюремного заключения.





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