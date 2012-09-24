Похоже, жителям поселка Коммунарка, который располагается на территории «новой Москвы» (туда могут переехать федеральные чиновники), «повезло» вдвойне. Мало того, что они теперь станут столичными жителями, так рядом еще будет построен огромный (1, 5 млн. кв. м) торгово-выставочный комплекс, где будут торговать в том числе и китайские торговцы, оставшиеся без работы после закрытия Черкизовского рынка. Впрочем, власти Москвы опровергли появившуюся в СМИ информацию о строительстве "нового Черкизовского рынка" на присоединенных территориях. Специально для «АН» на вопрос «Вы помните, что такое Черкизон?» отвечают…

Вадим Михайлов, лидер международного движения «Диггеры России за права граждан»

«Можно было даже решить проблему озеленения Москвы!»

- Очень хорошо, что его закрыли. Там отмывались колоссальные деньги, а криминальная обстановка была еще та! Он занимал огромные площади, с помощью которых можно было даже решить проблему озеленения Москвы!

Более того, он нагружал подземные сооружения государственного значения, которые находились как раз под ним. А ведь перегружать эти грунты нельзя ни в коем случае, тем более впихивать туда высотки...

Юрий Прокофьев, бывший первый секретарь Московского горкома КПСС:

«Коррупция цвела там просто пышным цветом!»

- Честно говоря, у меня особенно болит душа из-за всего этого, ведь я вырос в тех краях, где находился Черкизовский рынок, мальчишкой там играл в футбол и лазил по катакомбам. От станции метро «Партизанская» туда идет спецветка метро. Именно там находятся большие подземные сооружения, построенные на случай ядерной войны. Но на Черкизовском рынке их использовали для хранения товаров, для публичных домов, нелегальных казино и так далее.

Такая клоака, как Черкизон, могла быть создана только при попустительстве высших чинов правоохранительных структур, руководства города, да и не только его, но и выше. Черкизон – это 100 тыс. иммигрантов, подпольные публичные дома и так далее. Я уж не говорю о таможне, потому что это вообще смешно: столько контрабандных товаров на такое количество денег – это же просто преступление!

Причем, все это в значительной мере располагалось на федеральной территории, поскольку там существуют подземные постройки, в том числе пункт убежища Сталина на случай атомной войны. Коррупция цвела там просто пышным цветом!

Но, с другой стороны, кроме тех, кто торговал товарами, беспошлинно ввезенными в страну, на Черкизовском рынке были представители российского малого и среднего бизнеса, работавшие на законных основаниях, скажем, пошивочные или сборочные мастерские и так далее.

Иосиф Кобзон, депутат Госдумы, певец, народный артист СССР:

«Делать все, чтобы не страдал простой человек»

- Надо разговаривать с народом, который посещал Черкизовский рынок и которому он был нужен. Ведь там продавались дешевые продукты, вещи и так далее. Создайте условия для людей, необеспеченных зарплатой, - и не будет никаких рынков. Они ходили на рынок и, условно говоря, за две копейки, покупали для больного ребенка или пенсионера такую вещь, какую не купишь в магазине.

Если верить телевизионным репортажам, там действительно было много гадости. Но столько же гадости и на всех остальных рынках! Нужно цивилизованно с теми же китайцами и вьетнамцами заключать договора и делать все, чтобы не страдал простой человек, который приходит на рынок за дешевыми продуктами и одеждой.