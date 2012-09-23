В Белоруссии проходят выборы в Палату представителей Национального собрания. Избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени (девять утра по Москве) и будут работать до 20:00 (девять вечера по Москве). Выборы проходят по одномандатным округам. Для того чтобы уже в первом туре стать депутатом парламента, кандидату необходимо набрать более 50 процентов голосов пришедших на участки. На 110 депутатских кресел в общей сложности претендуют около 290 кандидатов.

Российскую миссию наблюдателей от Парламентского собрания Союзного государства Россия-Беларусь, состоящую из 12 депутатов и сенаторов, возглавляет ТАТЬЯНА МОСКАЛЬКОВА, заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками (фракция «Справедливая Россия»). Она поделилась с «АН» своими соображениями:

«Отражают волеизъявление народа»

- Цель нашего присутствия в Минске только одна: определить, что выборы состоялись в соответствии с законодательством государства, что они отражают волеизъявление народа и что высший орган законодательной власти Белоруссии сформирован легитимно, демократично, открыто и в соответствии с международными стандартами.

«ОБСЕ выдвинул большое количество требований»

Кстати говоря, год назад ОБСЕ выдвинул большое количество требований по изменению законодательства Белоруссии, которое касается выборов. Это были требования и о выдвижении кандидатов от политических партий, и о процедуре организации массовых мероприятий, о вопросах, связанных с доверенными лицами, о праве досрочного голосования, о процедуре обращения в суд по обжалованию действий избирательных комиссий, о доступе к СМИ и т.п. Надо сказать, что большая часть этих требований была принята, и такие поправки были внесены в Избирательный кодекс Белоруссии.

Надо заметить, что на эту тему последовали и отзывы БДИЧ, и так зазываемой Венецианской комиссии, где было сказано, что в избирательном законодательстве Белоруссии наблюдаются значительные улучшения.

«Общий политический фон остается достаточно сложным»

Хотя мы знаем, что общий политический фон остается достаточно сложным (вспомним хотя бы ситуацию с Швецией), и тем не менее, все, кто проводил предварительные наблюдения (и то же БДИЧ, и наши специальные институты) в один голос говорили о том, что в избирательном законодательстве Белоруссии наблюдаются значительные улучшения и что проведение предвыборной кампании проводилось в соответствии с законодательством.