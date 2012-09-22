В Лондоне завершается так называемая Неделя моды сезона весна-лето - 2013, которая приняла эстафету от подобного мероприятия в Нью-Йорке. А в России постепенно начинает холодать. Специально для «АН» на вопрос «Вы пополнили свой зимний гардероб?» отвечают…

Роман Карцев, народный артист России:

«…и он висел в шкафу»

- Из одежды я никогда ничего не планирую ни на зиму, ни на лето. Летом могу купить шубу, а зимой – летний костюм. Я вообще этим не увлекаюсь и очень редко хожу в промтоварные магазины. Больше люблю выбирать что-то съедобное, например, рыбу.

Несколько лет назад в Карловых Варах я купил полосатый костюм, который мне почему-то сразу понравился еще на витрине. Приезжаю домой, включаю телевизор, а там все в таких же костюмах - и политики, и артисты… Это была просто какая-то фантастика! Поэтому я его даже не одевал, и он висел в шкафу. Видимо, Россию по разнарядке тогда загрузили полосатыми костюмами, и все думцы, все дикторы щеголяли в них…

Давид Якобашвили, президент некоммерческого партнерства «РусБренд», председатель совета директоров компании «Вимм-Билль-Данн Продукты питания»:

«Сохранились костюмы, которые я покупал еще в 1988-м году»

- Я ничем не буду пополнять гардероб, потому что уже и так все есть. У меня есть вещи, которые я ношу по пятнадцать-двадцать лет. Например, сохранились костюмы, которые я покупал еще в 1988-м году. И зачем же мне еще, да и размером я не поменялся?

Нет, конечно, раз или два раза в год я что-то покупаю. Правда, в Москве не приобретаю ничего. Я что-то беру или в Швеции, или в Ницце – там есть определенные магазины, которые я знаю. Специально за одеждой туда не езжу, поскольку и так там бываю.

Шапку я не ношу, но шляпу с полями купил и надеваю ее, когда бываю в Давосе, потому что там холодно. Но теплая пыжиковая шапка у меня тоже есть – еще со времен СССР!

Сажи Умалатова, председатель Российской политической Партии мира и единства:

«Я умею хорошо шить, и даже было время, когда это просто помогало мне выжить»

- Это для меня не актуально, потому что все и так есть, и ничего пополнять я не собираюсь. За модой я никогда не гонялась, а всегда носила то, что мне идет и что нравится самой.

Я умею хорошо шить, и даже было время, когда это просто помогало мне выжить. Сейчас тоже шью, правда, не так много, как раньше. А вот зимние вещи я себе никогда не шила. Самое теплое, что я для себя сотворила – это деловой костюм.