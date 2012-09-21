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«Я могу заплатить кому угодно, но только не уродам и аферистам!»

21 сентября 2012, 23:22 [ «Аргументы Недели» ]

«Я могу заплатить кому угодно, но только не уродам и аферистам!»
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В Москве 1 ноября стартует пилотный проект платных парковок. В районе Петровки, Каретного ряда и на прилегающих улицах будет организовано около 600 машиномест. Стоимость одного часа парковки составит 50 рублей.Оплатить услугу можно сразу несколькими способами - через паркоматы, мобильные приложениями или с помощью смс. Специально на вопрос "Это начало решения проблемы парковок?" отвечают... 

 

Хирург (Александр Залдостанов) , президент общероссийского мотоклуба «Ночные волки»:

«Все вопросы снимаются после того, как скажешь им два-три слова»

- Помимо мотоцикла, я иногда езжу на машине, а на мошенников, которые работают на парковках, у меня просто чутье. Я умею находить к ним индивидуальный подход, и все вопросы снимаются после того, как скажешь им два-три слова. Я могу заплатить кому угодно, но только не уродам и аферистам! А к людям на мотоциклах парковщики вообще не имеют отношения.

Леонид Ярмольник, актер, продюсер:

«Есть масса людей, которые вообще против любых парковок»

- Парковки – это один из самых больных вопросов Москвы! Даже если есть двор, в котором помещается твоя машина, его жители все равно до конца не уверены, займут они сегодня «свое» место или нет. Вот если бы город для решения проблемы сделал платные парковки, располагающиеся в шаговой доступности, бесплатными, то тогда бы была видна забота об автовладельце!

Но если все делается только для того, чтобы в очередной раз собирать какие-то деньги, то опять начнутся и мздоимство, и протесты. Ведь есть масса людей, которые вообще против любых парковок и которые хотят оставлять свои машины во дворах рядом с подъездом. К тому же, в масштабах города не может быть достаточного количества парковок в так называемой шаговой доступности. Что значит, «шаговая доступность», - несколько остановок на троллейбусе? А зачем же тогда машина?

Юрий Гейко, автор и ведущий радиопрограммы об автомобилях:

«Вместо одного автомобиля можно поставить три»

- У меня уже есть печальный опыт: я не раз получал бутылкой по люку своего автомобиля, также на мою машину неоднократно падали сосульки. Но есть еще один путь решения проблемы парковок, по которому не идут московские власти. Существуют так называемые этажерки, которые широко используются во многих странах мира. Я сам видел их в Чикаго, Нью-Йорке, а также во многих городах Европы. Однако те люди, которые осваивают в Москве бюджетные миллиарды рублей на развитие парковочного хозяйства, конечно, не хотят уступать свои хлебные места каким-то «этажеркам».

А ведь по сравнению даже с перехватывающими парковками эти приспособления стоят просто копейки (я уж не говорю про платные и подземные гаражи).Принцип работы «этажерки» предельно прост: автомобиль заезжает на специальную направляющую площадку, владелец вставляет свою карточку в специальное устройство, система идентифицирует его, механизм поднимает машину и горизонтально перемещает ее на свободное место.

Таким образом, вместо одного автомобиля можно поставить три, а то и четыре машины, причем и зимой, и летом. Примечательно, что фундамента для такой системы не нужно, требуется только подвод электроэнергии. Но люди, которые пробивают этот проект, уже несколько лет не могут достигнуть желаемого результата.

Вадим Михайлов, лидер международного движения «Диггеры России за права граждан»:

«В Москве очень опасно развивать подземные инфраструктуры»

- Сейчас все эти парковки, находящиеся по бокам улиц, создают только проблемы транспорту, и особенно спецтехнике. А что касается подземного паркинга, то все уже поняли, что эта идея себя не оправдала. В Москве, городе с такими почвами, подтопами и дестабилизацией грунта, очень опасно развивать подземные инфраструктуры. А еще сегодня столько фирм и фирмочек, отвечающих за парковку, что с ними будет очень сложно разобраться. Нужны жесткие законы.   

 

   

 

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