Во исполнение Указа президента РФ от 17 апреля 2012 г. «Об общественном телевидении в РФ» премьер-министр России Дмитрий Медведев в пятницу подписал распоряжение об учреждении автономной некоммерческой организации (АНО) «Общественное телевидение России». Что ж, уже совсем скоро российский электорат еще на одном телеканале будет иметь счастье видеть, как лучшие представители общества пекутся об его процветании. Специально для «АН» на вопрос «И все-таки телевидение должно больше развлекать, блестя мишурой (гнусный эрнстовский вариант), или информировать (как, скажем, канал «Россия-24»)?» отвечают…

Карен Шахназаров, кинорежиссер, генеральный директор федерального государственного унитарного предприятия «Киноконцерн «Мосфильм», народный артист России:

«Сейчас функция развлечения стала превалировать»

- У телевидения есть и та и другая функция, но в первую очередь оно, наверное, должно информировать. Конечно, и развлекать зрителя тоже нужно, но сейчас, на мой взгляд, функция развлечения стала превалировать. Это неправильно, поэтому должен быть соблюден некий разумный баланс между информационными и развлекательными программами. Строго говоря, информация из телевидения сейчас вообще исчезла.

Любовь Слиска, первый зампред Госдумы III и IV созывов:

«То, что телевидение предлагает сейчас, похоже на какую-то труповозку»

- На телевидении должно быть и то и другое. А развлекать оно должно так, чтобы это не было в ущерб моему внутреннему состоянию. То, что телевидение предлагает сейчас, похоже на какую-то труповозку, и особенно в этом преуспели три федеральных канала! Если посчитать количество убитых во всех этих сумасшедших сериалах, то, наверное, уже давно неоднократно убили всю нашу страну! Давайте же думать о вечном и духовном, и тогда мы, может быть, еще спасем Россию.

Виктор Садовничий, ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, академик РАН, глава Попечительского совета телеканала «Просвещение»:

«На нашем телевидении сейчас не хватает именно познавательных программ»

- Конечно, оно должно больше информировать. А вот понятие «развлекательное» я бы вообще убрал. Думаю, многие зрители на месте некоторых развлекательных передач предпочли бы видеть хорошие познавательные программы. По-моему, на нашем телевидении сейчас не хватает именно познавательных программ, которые бы чему-то учили и что-то разъясняли. «Развлекательные программы» - это понятие нередко трактуют слишком широко, а подобного, на мой взгляд, быть не должно.

Михаил Буянов, психиатр, президент Московской психотерапевтической академии, председатель Российского общества медиков-литераторов, профессор:

«Работники телевидения должны совесть иметь»

- Да, мне тоже не нравятся некоторые передачи, и если я вижу, скажем, мордобой, диалоги на грани мата или уже мат, то просто это дело переключаю. А вот как приучить молодежь к тому, чтобы она не смотрела всякие гадости, я просто не знаю, да и никто не знает.

Но всегда надо исходить из здравого смысла: каждый из нас, в том числе и работники телевидения, должны, что называется, совесть иметь и установить некую внутреннюю цензуру. И это должны делать не рядовые журналисты, от которых мало что зависит, а именно телевизионное начальство. А вот если дети смотрят всякие гадости, это не вина телевидения, но вина родителей, которые не должны позволять детям смотреть гадкие передачи.

Если психиатры видят в той или иной конкретной передаче какое-то конкретное воздействие на людей, они, конечно, должны бить тревогу. Правда, и люди разные, так что на подростка некая передача, может, и повлияет, а взрослый вообще посмотрит и забудет.