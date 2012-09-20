Около 30 тыс. молодых людей в Москве уклоняются от военной службы. Такие данные привел на расширенном заседании призывной комиссии военный комиссар столицы Владимир Регнацкий. Военный комиссар считает, что необходимо повысить ответственность руководителей организаций, которые должны оповещать своих сотрудников о вызовах в военный комиссариат. Специально на вопрос «Ваши дети в армии служили?» отвечают…

Ирина Скобцева, народная артистка России:

«И служил он два года рядовым в Красноярске…»

- Наверное, это не умно, что их после первого курса забирали в армию... Просто пропадало время, и они уже другими возвращались на другое место. Федора (Федор Бондарчук – «АН») так и забрали – с первого курса ВГИКа. Он учился на режиссуре у Таланкина, а возвратился уже на курс к Озерову.

И служил он два года рядовым в Красноярске. У меня сохранилась целая пачка его писем. Мы писали ему, чем он должен заниматься и что читать, если, конечно, время есть. Я считаю, что не только с первого курса ВГИКа, но и из любого другого института плохо, когда в армию забирают. А Федор говорит, что армия нужна.

Анатолий Куликов, президент Клуба военачальников Российской Федерации, депутат Госдумы III-IVсозывов, министр внутренних дел России в 1995-1998 годах, генерал армии, доктор экономических наук, действительный член РАЕН:

«Общая выслуга у нас составляет почти 85 лет!»

- Мои дети выросли на полигонах! После окончания восьмого класса и старший, и младший стали суворовцами. Потом закончили военные училища и военные академии – и отслужили.

Старший - командиром отряда специального назначения, закончил службу в звании полковника, и в возрасте 37 лет он имел выслугу 27 лет! Сергей семь с половиной лет отвоевал в Чечне, был контужен, награжден Орденом Мужества, медалью «За отвагу», и еще медали есть.

Младший, Виктор, отслужил 13 лет. Пять лет назад оба сына и я уволились из армии, а общая выслуга у нас составляет почти 85 лет!

Лев Прыгунов, актер и художник, заслуженный артист России:

«Служил он два года, и я очень печалился»

- Мой сын проходил службу в танковой дивизии в славном городе Бердичеве! Служил он два года, и я очень печалился. Я не только писал письма, но и постоянно ездил к нему. Мне много чего запомнилось о его службе, вот только говорить об этом не хочется. Все равно это было потерей времени. Но, может быть, для него и нет...

Ирина Хакамада, кандидат на должность Президента Российской Федерации (2004 г.):

«Потом его отправили в их подведомственную больницу и дали справку»

- Мой сын получил «белый билет», потому что он может ослепнуть от любого удара по голове. У него отслаивается сетчатка, ее раз пять уже прижигали. Причем, отслаивается и без удара. Это определили на медкомиссии в военкомате, когда Даниле было восемнадцать лет.

Потом его отправили в их подведомственную больницу и дали справку. Так что все – на законных основаниях. Конечно, я не рада, что у сына отслаивается сетчатка, но рада тому, что он не пошел в армию. И еще у меня есть маленькая дочь, но даже если бы она большая была, ей все равно в армию не идти!..