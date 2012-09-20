//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//live

«Мы еще тогда пришли к выводу, что перевод часов не оправдан»

20 сентября 2012, 20:53 [ «Аргументы Недели» ]

«Мы еще тогда пришли к выводу, что перевод часов не оправдан»
iwp.ru

Сегодня в Госдуму РФ был внесен законопроект о переходе на зимнее время, при этом сезонный перевод стрелок предлагается отменить. Вступление законопроекта в силу предполагается с 28 октября, то есть с той даты, когда переводят стрелки. Напомним, что так называемое декретное время было введено в СССР еще в 1930 году и опережало общемировое поясное время на один час. В 1981 году на территории СССР ввели летнее время, опережающее поясное еще на один час. Таким образом, Россия опережала свой часовой пояс в летний период на два часа, а зимой – на один час. Решив увековечить летнее время и двухчасовую разницу, президент РФ Дмитрий Медведев летом прошлого года прозорливо подписал закон об исчислении времени, который отменил переход на зимнее и летнее время. После этого на территории РФ и стала действовать система исчисления времени, опережающая астрономическое время на два часа. У многих граждан это решение вызвало большое недовольство, люди заговорили о хроническом недосыпании и усталости. Таким образом, в случае принятия этого закона, будет отменено еще одно, скажем так, поспешное решение времен президентства Д.Медведева. Специально на вопрос «И как вам очередное «временное» решение?» отвечают…

 

Виктор Данилов-Данильян, директор Института водных проблем РАН, министр охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ (1991-1996гг.), председатель Госкомитета РФ по охране окружающей среды (1996-2000гг.):

«Разница во времени с Европой полгода составляет целых три часа!»

- В 1989-1990 гг. государственная экспертиза Госплана СССР как раз занималась этим вопросом, и я был председателем экспертной подкомиссии. Мы еще тогда пришли к выводу, что перевод часов не оправдан и что потери ничуть не меньше, чем выигрыш от экономии электроэнергии. Но тогда мы, естественно, предполагали, что нужно оставлять именно зимнее, а не летнее время.

А когда оставили летнее время, это создало массу неудобств. Скажем, разница во времени с Европой полгода составляет целых три часа! И почему выбрали этот неудобный вариант, совершенно непонятно? Такое впечатление, что это просто никому не пришло в голову, из тех, кто принимал это решение. И, тем не менее, тогда шли бравурные комментарии…

Сергей Колесников, доктор медицинских наук, профессор, действительный член (академик) РАМН, бывший зампред Госдумы по охране здоровья:  

«Перевод стрелок часов – это чисто политическое решение!»

- Могу сказать честно: мне было трудно понять   мотивацию того, что страна оставалась в летнем времени. Может быть, это делалось для того чтобы население взбодрилось и стало лучше работать? Или же нас хотели «приблизить» к Японии или Китаю, сделав меньше разницу во времени с этими странами? А может, это делалось еще и из-за того, что мы все больше и больше становимся азиатской страной?

В принципе, нет никаких реальных доказательств, что перевод стрелок часов оказывает какое-то особое влияние на здоровье человека. По этому поводу было проведено несколько исследований - сначала в 80-х годах, после того как в 1981 году решили начать переводить время, и во второй раз – в 90-хх. Они показали, что, да, есть кратковременные изменения в обращаемости людей к врачам, есть двух-трехдневные изменения интенсивности  работы «скорой помощи».

Но то, что в связи с переводом стрелок часов возникают какие-то изменения здоровья, абсолютно не доказано! Ну, 15% населения внушает себе, что они плохо себя чувствуют, ну, малые дети начинают капризничать, потому что приходится вставать на час раньше… Однако потом все быстро привыкают.  

Перевод стрелок часов – это чисто политическое решение, и никакого обоснования - ни научного, ни экономического – этому нет! Раньше считалось, что все-таки получается какая-то экономия электроэнергии. Но, к огромному сожалению, мы сегодня живем по социальным законам, а отнюдь по законам природы.   


Андрей Исаев, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, кандидат политических наук:  

«А сейчас вносятся коррективы…»

- На момент принятия того решения сочли наиболее важным перейти на летнее время и остаться в нем. А сейчас вносятся коррективы, потому что более удобное все-таки зимнее время.

Думаю, что эти предложения будут поддержаны многими, потому что это будет более комфортно, чем постоянно жить в летнем времени. Кстати, это сочетается и с желанием отказаться от постоянных перемен, которое было реализовано в прошлый раз, и одновременно устанавливает более удобное и комфортное зимнее время.

По-моему, само решение отказаться от постоянных переходов прижилось и всеми поддерживается. Это позволило бы и школьникам не вставать ни свет ни заря. То есть,  предложение хорошее! И будет прекращение постоянных переходов с одного времени на другое, поскольку это сбивает биологические ритмы у людей и связано с большими организационными проблемами.

Михаил Гершкович, председатель правления региональной общественной организации «Объединение отечественных тренеров по футболу», мастер спорта международного класса, тренер сборной России по футболу (1999-2002 гг.):

«У нас на генетическом уровне осталось то время»

- Переход на зимнее время считаю правильным решением, которое полностью поддерживаю! У нас на генетическом уровне осталось то время, по которому мы жили. Именно зимнее время было в моей молодости. Когда мы перешли на летнее время и оставили его, тогда и возникли неудобства.

Например, Лига чемпионов по московскому времени начинается в 23.45, что, конечно, очень неудобно. А теперь будет удобнее смотреть, и большее количество людей смогут окунуться в футбол, который транслируют из Европы!..

 

 

 

 

 

Мнения, высказываемые в рубрике live могут не совпадать с мнением редакции

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

СА

//новости партнеров

//LIVE

«Человек, призывающий охотиться на детей, обязательно должен быть наказан!»

«Человек, призывающий охотиться на детей, обязательно должен быть наказан!»

Суд приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам за призыв убивать детей сотрудников правоохранительных органов. Про Синичью «пятерочку» размышляет президент Института Ближнего Востока Евгений САТАНОВСКИЙ.
«Когда у Эрдогана возникают проблемы, он начинает лавировать»

«Когда у Эрдогана возникают проблемы, он начинает лавировать»

«Турция намерена приступить к реализации собственного плана операции к востоку от Евфрата в Сирии, если ей не удастся договориться с США», - заявил президент страны Эрдоган. О наших партнерах размышляет Семен БАГДАСАРОВ.

//Новости МирТесен

//новости партнеров

«Никто не привлечет Парубия к ответственности за Одесскую Хатынь»

«Никто не привлечет Парубия к ответственности за Одесскую Хатынь»

Государственное бюро расследований Украины завело дело против бывшего председателя Верховной рады Андрея Парубия по вопросу его причастности к организации массового убийства людей в Одессе 2 мая 2014 года.
«Когда что-то случается с SSJ 100, всему миру сообщают - Суперджет, а про «Боинг» или «Аэрбас» говорят просто - самолет»

«Когда что-то случается с SSJ 100, всему миру сообщают - Суперджет, а про «Боинг» или «Аэрбас» говорят просто - самолет»

Советник главы ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Борис Алешин обвинил «Аэрофлот» в попытке дискредитации самолета Superjet 100 после катастрофы в Шереметьево в мае. О подменах размышляет Франц КЛИНЦЕВИЧ.
«Еще 5-10 км - и боевики гораздо точнее будут стрелять по нашей базе в Сирии»

«Еще 5-10 км - и боевики гораздо точнее будут стрелять по нашей базе в Сирии»

Сирийская армия быстро продвигается к северу от города Хан-Шейхун, расположенного на юге Идлиба. Накануне военные самолеты Сирии разбомбили позиции террористов. О делах наших турецко-сирийских размышляет Семен БАГДАСАРОВ.

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

Владимир Соловьев: Габуния отправляется в канализацию, где ему самое место

Владимир Соловьев: Габуния отправляется в канализацию, где ему самое место

Новое руководство телекомпании «Рустави-2» уволило Георгия Габуния, который в эфире телеканала в нецензурных выражениях оскорбил Владимира Путина. О нелегкой судьбе извращенца размышляет теле- и радиоведущий Владимир СОЛОВЬЕВ.
«Либеральным СМИ не давали установку говорить о героизме наших летчиков»

«Либеральным СМИ не давали установку говорить о героизме наших летчиков»

Многие СМИ сравнивают приземление А321 в Подмосковье с аварийной посадкой A320 в 2009 году, которую назвали «Чудом на Гудзоне». О том, почему либеральные СМИ не говорят о превосходстве нашей лётной школы, размышляет Франц КЛИНЦЕВИЧ.
«Сергею Глазьеву не удалось ужиться в одном гнезде с Андреем Белоусовым»

«Сергею Глазьеву не удалось ужиться в одном гнезде с Андреем Белоусовым»

Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК). С переходом на другую работу Сергея Глазьева поздравляет политолог Алексей МУХИН.
Франц Клинцевич: если бы птица попала в двигатель Суперджета, он бы не остановился

Франц Клинцевич: если бы птица попала в двигатель Суперджета, он бы не остановился

Самолет «Аэрбас321» авиакомпании «Уральские Авиалинии», выполнявший рейс по маршруту Жуковский - Симферополь, столкнулся в воздухе с птицами и совершил вынужденную посадку на кукурузном поле. О летчиках и технике размышляет Франц КЛИНЦЕВИЧ.
Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!

Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!

На фоне выступлений нетрудящихся масс СК РФ продолжает расследование уголовного дела против Фонда борьбы с коррупцией об отмывании порядка миллиарда рублей. О деятельности Навального и компании мы беседуем с Семеном БАГДАСАРОВЫМ.
«Я удивляюсь, почему Порошенко до сих пор не сидит!»

«Я удивляюсь, почему Порошенко до сих пор не сидит!»

Бывшие бойцы националистического полка «Азов» (запрещен в РФ) напомнили Зеленскому, что он «обещал посадить Порошенко» по делу о хищениях в «Укроборонпроме». Об украинской загогулине размышляет депутат Госдумы Михаил ДЕГТЯРЕВ.

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

«Закрытый целлюлозно-бумажный комбинат продолжает загрязнять Байкал»

«Закрытый целлюлозно-бумажный комбинат продолжает загрязнять Байкал»

Для привлечения внимания к проблеме загрязнения Байкала состоялся марафонский заплыв «За чистый Байкал». О проблемах озера Байкал размышляет директор Института водных проблем РАН Виктор АНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН.
«Въезд на прибайкальскую территорию должен стоить дорого!»

«Въезд на прибайкальскую территорию должен стоить дорого!»

Для привлечения внимания к проблеме загрязнения Байкала состоялся марафонский заплыв «За чистый Байкал». О проблемах этого уникального водоема размышляет директор Института водных проблем РАН Виктор ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН.
«Озеру Байкал очень вредит массовый наплыв туристов»

«Озеру Байкал очень вредит массовый наплыв туристов»

Для привлечения внимания к проблеме загрязнения Байкала состоялся марафонский заплыв «За чистый Байкал». О проблемах этого уникального водоема размышляет директор Института водных проблем РАН Виктор ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН.
«Эрдоган понимает, что Зеленский - это желторотый птенец без власти»

«Эрдоган понимает, что Зеленский - это желторотый птенец без власти»

Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Реджепом Эрдоганом рассказал, что носит браслеты с именами «пленных моряков» и не снимет их, пока... О том, что и клоуну иногда нужно быть талантливым, размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО.

//Новости МирТесен

Роман Вильфанд: не дай бог, если начнет выгорать байкальская тайга!

Роман Вильфанд: не дай бог, если начнет выгорать байкальская тайга!

Сегодня в 5:30 утра в поселке Листвянка Иркутской области начался марафонский заплыв «За чистый Байкал», главная цель которого – привлечь внимание к проблеме загрязнения озера. О проблемах Байкала размышляет Роман ВИЛЬФАНД.
Анатолий Вассерман: мне нравятся и Симоньян, и Канделаки

Анатолий Вассерман: мне нравятся и Симоньян, и Канделаки

Тина Канделаки прокомментировала соцопросы, согласно которым «телевизор смотрят меньше». Маргарита Симоньян отреагировала на ее сообщение. На вопрос «Не ссорятся ли девочки?» отвечает политический консультант Анатолий ВАССЕРМАН.
«Даже если между Бутиной и ним что-то было, зачем об этом рассказывать?»

«Даже если между Бутиной и ним что-то было, зачем об этом рассказывать?»

Мультимиллионер из США Патрик Берн сообщил, что под контролем ФБР состоял в сексуальных отношениях с россиянкой Марией Бутиной. О «медовой ловушке наоборот» размышляет вице-президент РСПП Давид ЯКОБАШВИЛИ.
«Украинские моряки могут освоить профессию швеи-моториста в одной из российских колоний»

«Украинские моряки могут освоить профессию швеи-моториста в одной из российских колоний»

Украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, могут до октября отправить домой под личное поручительство укроомбудсмена Людмилы Денисовой. О морских волках с Украины размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО.
«А ведь раньше лесник мог уследить буквально за всем!»

«А ведь раньше лесник мог уследить буквально за всем!»

На всей территории Красноярского края и Иркутской области, а также частично в Бурятии из-за лесных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщили в МЧС. О том, почему горят леса, размышляет генерал-полковник Георгий ШПАК.
Игорь Коротченко: Медведчук получил от России некий аванс

Игорь Коротченко: Медведчук получил от России некий аванс

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что команде Зеленского следует поддержать автономию Донбасса. О Медведчуке размышляет главред журнала «Национальная оборона» Игорь КОРОТЧЕНКО.
«Нам ни в коем случае нельзя усиливать Украину!»

«Нам ни в коем случае нельзя усиливать Украину!»

Москва будет добиваться от Киева заключения краткосрочного договора на транзит газа в Европу после 2019 г., чтобы выиграть время для завершения строительства газовых магистралей. О поистине теплом будущем Украины размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО.
«Вдова Доренко выполнила последнюю волю мужа, и сделала это очень красиво»

«Вдова Доренко выполнила последнюю волю мужа, и сделала это очень красиво»

Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Крыму. Об этом сообщила его вдова Юлия. О том, что нет повести печальнее на свете, чем повесть о Доренко и о пепле, размышляет теле- и радиоведущий Владимир СОЛОВЬЕВ.
«Не надо думать, что на Украине произойдет чудо и мы опять станем братьями»

«Не надо думать, что на Украине произойдет чудо и мы опять станем братьями»

По сообщениям СМИ, представители Петра Порошенко планируют создать протестное движение и дискредитировать партию Владимира Зеленского «Слуга народа». О некогда братской, а теперь скачущей стране размышляет Семен БАГДАСАРОВ.
«Украина - это враждебное России государство»

«Украина - это враждебное России государство»

Итоги парламентских выборов на Украине говорят о том, что народ устал от политики запугивания и террора, которая проводилась предыдущими властями страны, заявили в МИД России. О поствыборной и самостийной размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО.
«Трудно предположить, что со стороны России последует жесткий ответ»

«Трудно предположить, что со стороны России последует жесткий ответ»

Россия пытается настроить ЕС и НАТО друг против друга, заявил премьер Нидерландов. О хитростях «партнеров» размышляет президент Академии геополитических проблем, доктор исторических наук, генерал-полковник Леонид ИВАШОВ
«Силовые структуры Украины просто кишат западными советниками!»

«Силовые структуры Украины просто кишат западными советниками!»

Вооружение и оборудование, безвозмездно переданное Вооруженным силам Украины другими государствами, даже не было распаковано по прибытии в страну, сообщил министр обороны Канады. О советах советников размышляет Семен БАГДАСАРОВ
«Зеленский ведет себя так, будто находится перед зрителями своего шоу»

«Зеленский ведет себя так, будто находится перед зрителями своего шоу»

Владимир Зеленский и директор аэропорта в Николаеве Федор Барна поскандалили во время визита главы государства в этот город. Об украинском шоу размышляет директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен БАГДАСАРОВ
Ростислав Ищенко: Зеленский никогда не будет президентом

Ростислав Ищенко: Зеленский никогда не будет президентом

Госдеп США не поддерживает идею Зеленского, предусматривающую изменение форматов международных переговоров по ситуации на Украине. О потугах Зеленского размышляет президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав ИЩЕНКО

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры