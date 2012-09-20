Сегодня в Госдуму РФ был внесен законопроект о переходе на зимнее время, при этом сезонный перевод стрелок предлагается отменить. Вступление законопроекта в силу предполагается с 28 октября, то есть с той даты, когда переводят стрелки. Напомним, что так называемое декретное время было введено в СССР еще в 1930 году и опережало общемировое поясное время на один час. В 1981 году на территории СССР ввели летнее время, опережающее поясное еще на один час. Таким образом, Россия опережала свой часовой пояс в летний период на два часа, а зимой – на один час. Решив увековечить летнее время и двухчасовую разницу, президент РФ Дмитрий Медведев летом прошлого года прозорливо подписал закон об исчислении времени, который отменил переход на зимнее и летнее время. После этого на территории РФ и стала действовать система исчисления времени, опережающая астрономическое время на два часа. У многих граждан это решение вызвало большое недовольство, люди заговорили о хроническом недосыпании и усталости. Таким образом, в случае принятия этого закона, будет отменено еще одно, скажем так, поспешное решение времен президентства Д.Медведева. Специально на вопрос «И как вам очередное «временное» решение?» отвечают…

Виктор Данилов-Данильян, директор Института водных проблем РАН, министр охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ (1991-1996гг.), председатель Госкомитета РФ по охране окружающей среды (1996-2000гг.):

«Разница во времени с Европой полгода составляет целых три часа!»

- В 1989-1990 гг. государственная экспертиза Госплана СССР как раз занималась этим вопросом, и я был председателем экспертной подкомиссии. Мы еще тогда пришли к выводу, что перевод часов не оправдан и что потери ничуть не меньше, чем выигрыш от экономии электроэнергии. Но тогда мы, естественно, предполагали, что нужно оставлять именно зимнее, а не летнее время.

А когда оставили летнее время, это создало массу неудобств. Скажем, разница во времени с Европой полгода составляет целых три часа! И почему выбрали этот неудобный вариант, совершенно непонятно? Такое впечатление, что это просто никому не пришло в голову, из тех, кто принимал это решение. И, тем не менее, тогда шли бравурные комментарии…

Сергей Колесников, доктор медицинских наук, профессор, действительный член (академик) РАМН, бывший зампред Госдумы по охране здоровья:

«Перевод стрелок часов – это чисто политическое решение!»

- Могу сказать честно: мне было трудно понять мотивацию того, что страна оставалась в летнем времени. Может быть, это делалось для того чтобы население взбодрилось и стало лучше работать? Или же нас хотели «приблизить» к Японии или Китаю, сделав меньше разницу во времени с этими странами? А может, это делалось еще и из-за того, что мы все больше и больше становимся азиатской страной?

В принципе, нет никаких реальных доказательств, что перевод стрелок часов оказывает какое-то особое влияние на здоровье человека. По этому поводу было проведено несколько исследований - сначала в 80-х годах, после того как в 1981 году решили начать переводить время, и во второй раз – в 90-хх. Они показали, что, да, есть кратковременные изменения в обращаемости людей к врачам, есть двух-трехдневные изменения интенсивности работы «скорой помощи».

Но то, что в связи с переводом стрелок часов возникают какие-то изменения здоровья, абсолютно не доказано! Ну, 15% населения внушает себе, что они плохо себя чувствуют, ну, малые дети начинают капризничать, потому что приходится вставать на час раньше… Однако потом все быстро привыкают.

Перевод стрелок часов – это чисто политическое решение, и никакого обоснования - ни научного, ни экономического – этому нет! Раньше считалось, что все-таки получается какая-то экономия электроэнергии. Но, к огромному сожалению, мы сегодня живем по социальным законам, а отнюдь по законам природы.



Андрей Исаев, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, кандидат политических наук:

«А сейчас вносятся коррективы…»

- На момент принятия того решения сочли наиболее важным перейти на летнее время и остаться в нем. А сейчас вносятся коррективы, потому что более удобное все-таки зимнее время.

Думаю, что эти предложения будут поддержаны многими, потому что это будет более комфортно, чем постоянно жить в летнем времени. Кстати, это сочетается и с желанием отказаться от постоянных перемен, которое было реализовано в прошлый раз, и одновременно устанавливает более удобное и комфортное зимнее время.

По-моему, само решение отказаться от постоянных переходов прижилось и всеми поддерживается. Это позволило бы и школьникам не вставать ни свет ни заря. То есть, предложение хорошее! И будет прекращение постоянных переходов с одного времени на другое, поскольку это сбивает биологические ритмы у людей и связано с большими организационными проблемами.

Михаил Гершкович, председатель правления региональной общественной организации «Объединение отечественных тренеров по футболу», мастер спорта международного класса, тренер сборной России по футболу (1999-2002 гг.):

«У нас на генетическом уровне осталось то время»

- Переход на зимнее время считаю правильным решением, которое полностью поддерживаю! У нас на генетическом уровне осталось то время, по которому мы жили. Именно зимнее время было в моей молодости. Когда мы перешли на летнее время и оставили его, тогда и возникли неудобства.

Например, Лига чемпионов по московскому времени начинается в 23.45, что, конечно, очень неудобно. А теперь будет удобнее смотреть, и большее количество людей смогут окунуться в футбол, который транслируют из Европы!..