Сильные морозы в начале этого года и жаркое лето негативно сказались на урожае винограда на юге России. Потери составили около 40%. В этой связи, цены на вино могут вырасти на 15 – 20 %. Правда, виноград в этом году оказался более высокого качества, чем прошлогодний, однако «заливающих за воротник» людей это, конечно, не радует. Специально для «АН» на вопрос «Теперь “паленой” водки станет больше?» отвечают…





Юрий Скуратов, председатель Национального совета саморегулируемых организаций третейских арбитров и судей, бывший генпрокурор РФ (1995-1999 гг.):

«… чтобы наши люди не пили что попало»

- Здесь важно госрегулирование. Скажем, во времена Ельцина существовала специальная структура по регулированию алкогольного рынка, который, кстати, является чуть ли не самым криминализированным. Не думаю, что все сразу может измениться в лучшую сторону.

Здесь требуется многофакторная работа, и нельзя сбрасывать со счетов, например, деятельность правоохранительных органов, жесткие действия по стандартизации и тому подобное.

А как не обращать внимание на само население? Когда человек заходит в магазин и видит, что бутылка водки стоит намного дешевле, чем должна стоить, то, понятно, что, покупая ее, он попадает в зону риска. Прежде всего, нужно вырабатывать культуру потребления спиртных напитков, чтобы наши люди не пили что попало. Так что госрегулирование – это только малая часть того, что требуется.

Ирина Винер, главный тренер сборной России по художественной гимнастике:

«Правда, финны к нам в Питер приезжают…»

- Если водку совсем убрать, тогда люди начнут умирать от всякого дерьма. Так что, для того чтобы люди были здоровыми, надо оставить не “паленую”качественную водку. А вот пьянство нужно искоренять, скажем, как в Финляндии, и продавать ее только в определенное время и в специальных магазинах. Правда, финны к нам в Питер приезжают… Я не знаю, как там у спортсменов-мужчин, но мои девочки никогда водку не пробовали.

Михаил Старшинов, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей, кандидат юридических наук:

«…повышением уровня ответственности продавца»

- Бороться с оборотом некачественной алкогольной продукции можно только одним путем – повышением уровня ответственности продавца за качество продаваемого спиртного, вплоть до введения уголовного преследования. К сожалению, административная реформа, предполагавшая снижение количества контролирующих органов, давно забыта... Увеличение числа федеральных чиновников и их работа вряд ли приведут к снижению объемов контрафактной водки.

Владимир Брынцалов, бизнесмен, депутат Госдумы II-III созывов, кандидат на пост президента РФ (1996 г.):

«”Левый” спирт идет эшелонами»

- Если государство считает, что водка – это доходный товар, так и введите налог на прибыль размером в 50 или 70 процентов! Получается, что заводы работают в неравных условиях, а «левый» спирт, несмотря на то, что на постах ГАИ у нас «проверяют абсолютно все», идет и идет эшелонами.

Знаете, мононации всегда договорятся между собой. Создай ты хоть тысячу новых регулирующих органов, и все равно ничего не изменится! Что, они будут управлять некоторыми республиками Северного Кавказа и Закавказья? Надо отменить акцизы и ввести на предприятиях налог на прибыль, - и только тогда все будут в равных конкурентных условиях. Они там в своих республиках выпускают спирт и развозят его по всей России – и как это можно остановить? И как заводы будут конкурировать между собой, если они легально платят акциз?