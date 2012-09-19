В минувшие выходные состоялась свадьба сына губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, 26-летнего Алексея. Для торжественной церемонии под Петербургом, в Павловске, был арендован замок ХVIII века. На свадьбе было порядка 300 гостей — много коллег Полтавченко по правительству Петербурга, федеральных чиновников, а также бизнесменов, близких к главе Северной столицы. Прессу на мероприятие не только не пригласили, но и вели подготовку к свадьбе в строгом секрете. Говорят, что гостей даже попросили сдать мобильные телефоны… Специально для «АН» на вопрос «Почему они любят замки?» отвечают…





Андрей Максимов, писатель, телеведущий:

«Я видел его в некоторых ситуациях»

- Я несколько раз встречался с Георгием Полтавченко и видел, что это абсолютно приличный человек. Поэтому я не жду от него никаких гадостей. Лично я с Полтавченко не знаком, но видел его в некоторых ситуациях, где он вел себя предельно порядочно. У меня создалось впечатление, что Полтавченко – это добропорядочный человек.

Артем Тарасов, директор по инновационным проектам компании «Спецстрой-Инженеринг», депутат Госдумы I созыва, «первый советский миллионер»:

«Было очень модно жениться на аристократках»

- Моя покойная бабушка рассказывала, что после революции 1917 года, когда пришла новая власть, среди лидеров коммунистического движения было очень модно жениться на аристократках. Это было настолько престижно, что тогда ей постоянно предлагали выйти замуж всевозможные наркомы, «красные» директора крупных предприятий и т.п. Так что все эти «свадьбы в замках» идут именно оттуда.

Это личное представление человека, который «из грязи в князи», почувствовать себя князем. В соответствии с его личным представлением, князь нигде не может справлять свадьбу, кроме как в большом замке. Или еще лучше – в каком-нибудь дворце.

И в коммунистические времена из Эрмитажа брали антикварный сервиз на свадьбу дочери Романова в Таврическом дворце. Все это идет от их неверного представления о том, что такое аристократ, дворянин и т.п. Это понимание, которое пришло к нам вместе с наследством 70-ти с лишним лет советской эпохи.

У меня есть знакомый режиссер, принадлежащий к знаменитой грузинской княжеской фамилии Лордкипанидзе. Однажды кто-то, узнав его фамилию, сказал: «Это же бывший князь!» И тогда Лордкипанидзе ответил: «Я что-то не слышал, что бывают бывшие доберман-пинчеры. Да, я был, есть и остаюсь князем, и мои дети тоже будут князьями».

Оксана Дмитриева, первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам, доктор экономических наук, профессор:

«Мы сейчас боремся…»

- Комплекс в Павловске является музеем регионального подчинения. Мы сейчас боремся за то, чтобы один из музейных парков под Петербургом был передан из регионального в федеральное подчинение. Ведь это будет самой надежной охранной грамотой для сохранения культурных ценностей нашей страны.

В свете нынешних решений по особым требованиям к чиновничеству, в том числе и по таким щепетильным вопросам, как собственность и недвижимость за рубежом, и уж тем более по отношению к государственному имуществу и памятникам культуры, мне представляется, что это мероприятие в Павловске было несколько излишним. В любом случае, это не дело! По-моему, не стоит использовать музей-заповедник даже под какие-то зрелищные мероприятия, ведь для этого есть некие специальные заведения. А уж справлять там свадьбу просто недопустимо. И не важно, кто там празднует – сын Полтавченко или кто-то еще…

Александр Невзоров, публицист, бывший ведущий телепрограммы «600 секунд»:

«У нас там куча всяких строений»

- Знаете, смотря какой замок. У нас там куча всяких строений. Может, это какой-то паршивый флигелек…