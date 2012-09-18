Владимир Путин на совещании по формированию бюджета раскритиковал министерства и ведомства за невыполнение указов от 7 мая, в которых отражены его предвыборные инициативы. Глава государства был крайне удивлен тем, что Минфин сверстал проект бюджета без учета пенсионной реформы и поручил премьеру Дмитрию Медведеву объявить выговор сразу двум членам правительства — главе Минрегионразвития Олегу Говоруну и министру труда Максиму Топилину. Специально для «АН» на вопрос «А вы какой вопрос по поводу бюджета вынесли бы на референдум?» отвечают…

Ирина Хакамада, депутат Госдумы (1994-2003 гг.), председатель Государственного комитета РФ по поддержке и развитию малого предпринимательства (1997-1998 гг.), кандидат на должность Президента РФ (2004 г.):

«Целый бюджет уходит в «серую» экономику»

- Не может быть, чтобы КС это разрешил, это же глубоко профессиональный вопрос! Тогда бы я спросила: «Согласны ли вы с тем, что формирование бюджета должно находиться под контролем гражданского общества?» Я не понимаю, куда там деньги уходят! Ведь всем известно, что целый бюджет уходит в «серую» экономику - нужна же какая-то борьба с этим!

А если бы референдум решил, тогда бы уже пришлось открывать многие статьи (и не только, скажем, военные), которые закрыты для обсуждения. Я знаю это по работе в парламенте. Но, по-моему, все это - из области фантастики…

Магомед Толбоев, начальник авиации Московского округа внутренних войск МВД России, бывший председатель Совбеза Республики Дагестан, депутат Госдумы I созыва, Герой России:

«Нет защиты – завоюют, разворуют и уничтожат, как и делают до сих пор»

- Все население вышло бы на референдум по вопросу об обеспечении оборонно-промышленного комплекса России! Защита госинтересов – это основа основ, а остальное приложится! Нет защиты – завоюют, разворуют и уничтожат, как и делают до сих пор. Они там процветают, а мы, дураки, платим своим ученым по 6 тыс. руб. Конечно, если народ скажет «Нет!», то и пусть получает гуманитарную помощь - чай и пряники - от японцев, корейцев и китайцев...

Николай Кошман, президент Ассоциации строителей России:

«Подобный референдум заставил бы иных наших чиновников почесать одно место»

- Я бы затронул такую тему: «Выделение денег для инженерного обустройства площадок под строительство доступного жилья для граждан России». Я считаю, что сейчас это является самым главным вопросом, который мы пока, к сожалению, не решаем. А вот если большинство на таком референдуме ответят «Да!», то те люди, кто у нас сегодня занимаются бюджетом, должны понять, где у них получаются великие проколы в решении национального проекта «Доступное и комфортное жилье».

Как раз такие проколы и связаны с инженерией подготавливаемых площадок. По большому счету, это известно и без референдума, но мы не видим абсолютно никаких нормальных шагов в этом направлении и от этого много теряем. Так что подобный референдум вполне бы заставил иных наших чиновников почесать одно место!

А еще я бы вынес на референдум вопрос о бесплатном выделении площадок и лимитов под электроэнергию, тепло и газ для военнослужащих МВД и Минобороны, а также для решения программы ипотечного жилищного строительства. Подобные вопросы являлись бы своего рода вскрытием нарывов, потому что если бы мы вышли на это и бесплатно бы все получали, то сняли бы проблему ипотеки по доступной цене, и у нас бы пошла, как надо, программа жилищных сертификатов.

Кто может инициировать подобное? Веры тем, от кого это зависит, уже осталось мало. Но когда смотришь на дыру в бюджете, касающуюся всего этого, понимаешь, что инициатива нужна. Наверное, партии должны поработать над вопросом.