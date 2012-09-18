Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Павел Астахов предложил называть сирот «президентскими детьми». Детский омбудсмен сказал, что «к каждому ребенку-сироте надо относиться как к президентскому. Даже само название заставит по-другому смотреть на эту тему». Правда, Астахов не сказал, когда же уровень нашей медицины, особенно в глубинке, будет соответствовать предложенному отношению… Специально для «АН» на вопрос «Вы своих детей врачам доверяете?» отвечают…



Анна Шатилова, экс-диктор Центрального телевидения СССР, народная артистка России:

«Мы только и пользовались этой детской поликлиникой»

- А у меня уже внуки, и они ходят в обычную детскую поликлинику на улице Гиляровского в Москве. Знаете, наши районные врачи производят очень хорошее впечатление. У нас замечательные и внимательные терапевты, ортопеды, массажисты. После того как наши ребята родились, мы только и пользовались этой детской поликлиникой.

Теперь они стали старше, и мы еще прибегаем к услугам детской гомеопатической поликлиники и лечим там аллергию. По-моему, нельзя говорить, что у нас в стране все врачи плохие. Кто-то работает по призванию и его можно назвать асом, а кто-то… Как и в любой профессии, в медицине есть такие люди, которые верно служат своему делу, а есть такие, которые… не очень. Все-таки обидно, когда и в этой сфере есть халтурщики, тем более там, что касается детей!

Эдуард Лимонов, писатель:

«Врачи там даже деньги брать отказались!..»

- Как ни странно, я доверяю. Например, я считаю, что ребенку нужно делать прививки, в чем, кстати, мы не сходились с моей супругой, которая была против прививок.

Мой ребенок появился на свет в самом обычном, типичном российском хорошем роддоме. Врачи там даже деньги брать отказались!.. Мне они очень понравились: хорошие, сердечные и профессиональные люди.

Жанна Эппле, актриса:

«Если бы не этот человек, то сына, наверное, уже не спас бы никто!»

- У меня есть врач, который буквально спас жизнь моему младшему сыну. Если бы не этот человек, то сына, наверное, уже не спас бы никто! Поэтому у меня особое отношение к врачам, и этому человеку я, конечно, очень доверяю.

Он работает врачом-реаниматологом в Центре репродукции здоровья матери и ребенка в Коньково, и зовут его Олег Вадимович Ионов. Обо всех врачах я не могу сказать, хорошие они или плохие. Но тем врачам, с которыми меня сводила жизнь, я доверяю.

Елена Малышева, ведущая телепрограммы «Здоровье»:

«…ситуации, когда ребенку нужно привезти из-за границы такие лекарства»

- Абсолютно доверяю. В России нет не сертифицированных лекарств, и купить в аптеках или взять в больницах можно только то, что имеет сертификат. Но есть такие ситуации, когда ребенку нужно привезти из-за границы такие лекарства, которые у нас пока не зарегистрированы. К сожалению, этот вопрос безумно трудно решается в отношении тяжело больных конкретными болезнями людей.

Могу сказать, что любые иностранные лекарства (я имею в виду Америку, Германию и другие цивилизованные страны) проходят такие испытания, которые нам и не снились. Поэтому их можно привозить из-за границы и регистрировать у нас, что называется, с закрытыми глазами.

Что касается отношений врача и пациента, то наша система радикально отличается от зарубежной. У нас врач – сознательно, подсознательно или в соответствии с Уголовным кодексом – несет за пациента всю полноту ответственности. И даже в тех случаях, когда больные, дав подписку о том, что не хотят госпитализироваться, разворачиваются и уходят, в конечном итоге осудить могут врачей. А в мире ответственность за свое здоровье несет только сам человек – и больше никто.