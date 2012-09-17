«Цена не соответствовала этому машинокомплекту»

Сегодня «АвтоВАЗ» торжественно проводил в "последний путь" последние «Жигули». ВАЗ-2104 снимают с производства, а это была последняя модель «классики» этого автопредприятия. Специально для «АН» на вопрос «Вам «Жигули» не жалко?» отвечают…

Вячеслав Лысаков, депутат Госдумы, председатель координационного совета Межрегиональной общественной организацию автомобилистов «Свобода Выбора»:

«Эту страницу истории надо пролистывать»

- Как это ни прискорбно для любителей, которые каждую неделю, а то и через день лежат под машиной, но последние «Жигули» давно пора было «отправить на пенсию». «Четверка» - это же просто позавчерашний день и прошлый век! И не надо оставаться заложниками тех пользователей, которые привыкли ремонтировать свои автомобили, как говорится, на коленке.

То, что сейчас «АвтоВАЗ» вышел на обновление, на совместную конструкторскую и производственную работу с ведущими мировыми фирмами, говорит о том, что взят правильный курс. Давайте не забывать о том, что и первые «Жигули» - это был итальянский «Фиат», который мы выпускали много лет, видоизменяя, совершенствуя и т.п. Но все-таки это был именно «Фиат».

Да, у нас есть машины собственной разработки, и тем не менее (и такая тенденция имеет место во многих странах) мы копировали многое и у своих соседей. Это касается и «Москвича», и «Победы» и т.п. Что касается «четверки», то цена у нее, конечно, была достаточно низкой, но все равно не соответствовала этому машинокомплекту. Так что эту страницу истории надо пролистывать.

Михаил Осокин, телеведущий:

«Наших людей надо долго уговаривать на то, чтобы они покупали отечественные машины»

- Может, расстроятся водители «джихад-такси»? А так, наверное, мало у кого сейчас остались «Жигули». По-моему, наших людей надо очень долго уговаривать на то, чтобы они покупали отечественные машины. Или надо делать совсем смешные цены на них.

Владимир Федоров, член Совета федерации, начальник Главного управления ГАИ (1990-2003 гг.):

«“Копейка” ходила более двадцати лет»

- Жалко – не жалко, но время диктует свои законы. У меня давным-давно была «семерка», потом долгое время была «Нива» - кстати, очень хорошая машина, которая и сейчас востребована за рубежом. В качестве служебной сначала был уазик, а когда я стал замминистра, то выделили «Волгу». Когда я был начальником ГАИ, то до меня доходила информация, что в некоторых регионах местные ГАИ предпочитают наши машины иномаркам. Когда у тебя есть наша машина, то не возникает проблем ни с запчастями, ни с обслуживанием.

Еще совсем недавно мы и не знали ни о каких «Мерседесах»! Если уж вспоминать историю, то и ГАЗ – это завод по производству «Форда». «Москвич» - это, извините «Опель», а ВАЗ – это «Фиат». Кстати, у моего дядюшки была «копейка» из первой партии выпущенных у нас «Жигулей» и ходила более двадцати лет. Как такового у нас российского автопрома никогда и не было! Так что когда повторяют «наш российский автопром, наш российский автопром», то нужно помнить, что почти весь наш автопром - это привнесенное и вовремя освоенное.