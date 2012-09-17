«Если бы он не служил в КГБ, его бы не тронули»

Дмитрий Гудков, в отличие от папы пока еще оставшийся депутатом Государственной Думы, имеет намерение сделать отца своим помощником в парламенте на общественных началах. Специально для «АН» на вопрос «А кто теперь, как Гудков-старший, должен быть лишен мандата депутата Госдумы? Кто на очереди?» отвечают…

Геннадий Зюганов, лидер КПРФ:

«Мы не будем возиться во всей этой грязи»

- А кто под руку подвернется, кто не понравится - тот и будет «на очереди». Конечно, это просто безобразие! Конституция гарантирует, что сувереном власти у нас в стране является народ. Вот народ избрал депутата, а тут «Единая Россия» собралась вместе с Жириновским, и просто взяли и выкинули Гудкова. Они не имели на это никаких оснований: не было ни судебного разбирательства, не было абсолютно никаких доказательств… Если бы он не служил в КГБ, а потом не «перебежал», то, возможно, его бы не тронули.

Но я не думаю, что дело ограничится только Гудковым. Теперь посмотрят, кто больше не понравится, и выгонят. Есть такой интересный анекдот. Кузнец напился и подрался, и по этому поводу в деревне собрался совет. Решили было его посадить, но потом смотрят, что надо то лошадь подковать, то косу подбить… Нет, думают, кузнеца наказывать нельзя. Стали всех перебирать и договорились, что как только бондарь сделает бочки для засолки огурцов, его и посадят. Так и у нас в Думе: кто подвернется, того и накажут.

Да, сейчас и Митрохин, и Гудковы направили в комиссию Госдумы по проверке деклараций запросы о коммерческой деятельности депутатов, но мы не будем возиться во всей этой грязи. На дворе тяжелый кризис, идет его новая волна, а ценники теперь напоминают телефонные номера – настолько в них много цифр… Так что надо просто заниматься делом.

Владимир Жириновский, лидер ЛДПР:

«Как вторую партию власти их создавала группа технологов…»

- Ни для кого не является секретом, что в Госдуме есть часть депутатов, которые просто в наглую занимаются бизнесом! Они и корочки депутатские получили только для тщеславия. Так что во всем этом мы должны навести порядок. Надо всю эту фракцию лишить мандатов, потому что все они обманщики! Как вторую партию власти их создавала группа технологов, а они ударили по кормящей руке…

Дмитрий Гудков, член комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству (фракция «Справедливая Россия»):

«Это будет практически его пропуском в Думу»

- Я думаю, что на очереди теперь должны быть «золотые крендели» из «Единой России». То есть те депутаты, кто, на наш взгляд, имеет отношение к коммерческой деятельности, а таких очень и очень много! Так что я надеюсь, что некоторые единороссы в ближайшее время тоже покинут стены Государственной Думы.

А если таких будет слишком много и в парламенте исчезнет кворум, то это же просто прекрасно! Значит, такую Думу, где в результате фальсифицированных выборов законодательную инициативу незаконно удерживает большинство, пора будет распускать. Это же просто здорово!

Да, я предложил отцу стать моим помощников на общественных началах. Что ж, в течение двух созывов я был его помощником, а теперь вполне логично будет поменяться. Это будет практически его пропуском в Думу, и я не думаю, что есть некие юридические рычаги, чтобы воспрепятствовать моему отцу стать моим помощником.

Борис Резник, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции (фракция «Единая Россия»):

«Вокруг всего этого дела создан какой-то нездоровый ажиотаж»

- Надо разобраться во всех тех фактах, которые были предоставлены в соответствующую комиссию. Кстати, сегодня она уже разослала опросы всем тем депутатам, которых подозревают в такой вот деятельности. Так что они дадут свои объяснения, будет проведена проверка, и комиссия все решит по закону.

Люди должны объяснить, что правда, а что неправда в том, что прислали Митрохин, Гудковы и некоторые другие депутаты. Знаете, сейчас раздаются голоса, что идут гонения на конкретного депутата (Геннадия Гудкова) и на конкретную партию («Справедливая Россия»). Так вот, могу сказать, что это абсолютная ерунда!

Вокруг всего этого дела создан какой-то нездоровый ажиотаж, и накручено много лишнего. Что касается того, что Гудков-младший сейчас приглашает Гудкова-старшего в свои помощники на общественных началах, так он имеет на это полное право.