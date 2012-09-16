Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что мечтает о том, чтобы ни один из тех, кто занимается табачным и алкогольным бизнесом, не мог избираться в Госдуму. «Да, этот бизнес разрешен, - считает Онищенко, - но человек, который им занимается, не имеет морального права ни занимать место в Думе, ни избираться депутатом». Специально для «АН» на вопрос «Вы курили или курите? Пробовали бросить?» отвечают…

Александр Ширвиндт, народный артист России:

«Пробовал бросать, но не получается»

- Я курю трубку и не собираюсь прекращать это приятное занятие. Вокруг курения всегда идут какие-то непонятные разговоры. Я пробовал бросать, но не получается. Так что теперь нравится мне курить или не нравится – что ж с того? Это уже привычка. По-моему, надо просто оставить курильщиков в покое. Пусть они сами мучаются.

Михаил Боярский, народный артист России:

«Я люблю запах табака!..»

- На спор я мог не курить дней десять, а вот так, чтобы решиться бросить самому… У меня для этого пока нет никаких причин. Знаете, горбатого могила исправит – ну, что тут поделаешь!

Конечно, я в некоторой степени завидую тем, кто не курит, потому что у них больше здоровья, да и запахи им приятны другие, но я люблю запах табака!..

Владимир Рубанов, член президиума Совета по внешней и оборонной политике:

«Однажды вечером боль была настолько нестерпима…»

- Я начал курить в 21 год и 21 год прокурил. Когда мне было 42, взял и бросил, хотя курил не менее 1,5 пачек в день и от этого раз в неделю испытывал страшные головные боли. Однажды вечером боль была настолько нестерпима, что, как говорится, до тошноты. Я лежал (как сейчас помню, в пятницу после работы) на диване, и вдруг меня осенило: надо принять антиникотиновые препараты, а не таблетки «от головы». Я и пил их в течение нескольких дней. С тех пор не курю и чувствую себя значительно лучше, хотя уже прошло много лет.