«Слава богу, что я живу не совсем близко от площади, где проходят митинги!»

Почти в самом центре Москвы состоялась долгожданная акция непримиримой оппозиции под кодовым названием «Марш миллионов». По данным МВД России, в акции приняло участие 11 тыс. человек. По данным самой непримиримой оппозиции, мероприятие посетило 111 тыс. человек. Специально для «АН» на вопрос «Зачем люди митингуют?» отвечают…

Валентина Талызина, народная артистка России:

«Не верю ни в митинги, ни в демократию!»

- Я не верю ни в митинги, ни в демократию, потому что мое поколение вообще во всем разуверилось! Я не люблю говорить про деньги, но ведь все видят, как кто-то в «рекордно-короткие сроки» заработал колоссальные состояния, а ты ни на пенсию, ни на зарплату не можешь себя толком прокормить.

Но ни на какие митинги я все равно не пойду, и слава богу, что я живу не совсем близко от площади, где они проходят. Помню, я, отыграв спектакль, вечером пришла домой, включила телевизор, а там Гайдар призывал людей выйти на улицы, - и это в то время, когда там стреляли. Я еще тогда подумала: «А иди-ка ты сам… туда!»

Евгений Стеблов, народный артист России:

"Если перекрывается полрайона , то людям, конечно, неудобно"

- Я живу в самом центре, на Тверской, и страдаю не только от митингов, но и от встреч Деда Мороза и всяческих подобных акций. Например, уехал из дома на машине, а приехать уже не можешь, потому что все перекрыто, вот и приходится ее где-то бросать, а это, согласитесь, не очень удобно.

Мне кажется, что площади около памятников Долгорукому или Пушкину – это не самые удачные места для каких-то действ, причем, по любому поводу. Подобные мероприятия надо проводить на открытых площадях, которые находятся в стороне от трасс и магистралей, тем более таких главных, как та же Тверская.

Все дело в форме: если собираются несколько человек и о чем-то говорят, то, как говорится, ради бога. А если перекрывается полрайона , то людям, конечно, неудобно, и вне зависимости от того, какая цель у мероприятия, оно вызывает негативную реакцию, потому что собравшиеся ради каких-то собственных целей нарушают жизнь других людей. По-моему, эти люди хотят просто потусоваться и себя показать, и там обычно присутствует очень большой элемент нарциссизма.

Эдуард Тополь, писатель:

«Это говорит о здоровой демократии»

- Я думаю, что если в стране «несогласные» могут выражать свою волю, - это говорит о здоровой демократии. Так что в нашем случае можно считать, что покойник еще здоров…