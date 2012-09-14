«Общение с книгой – это не просто получение информации, а что-то другое…»

Международная организация World Wide Web Foundation обнародовала новый рейтинг развития Интернета в странах мира. Все страны-участницы ранжированы в списке по индексу развития Интернета, представляющему собой комплексный показатель, характеризующий уровень влияния глобальной сети на различные сферы общественной жизни. Россия занимает в рейтинге 31-е место и динамично развивается. То есть, рост российской блогосферы привел к созданию среды для дискуссий и народной активности, а также создал альтернативу традиционным массмедиа, которые, по мнению экспертов из WWWF, в большинстве своем контролируются государством. Конечно, все это не может не радовать… Наверное, особенно радуются развитию Интернета в нашей стране именно эксперты из WWWF, которые, пожалуй, милы сердцу любого россиянина! Специально для «АН» на вопрос «Может ли компьютер полностью заменить книги в «бумажном варианте»?» отвечают…

Виктор Садовничий, ректор МГУ им. Ломоносова, профессор, академик РАН:

«Невольно думаешь, что ее держал в руках Пушкин или Иван Грозный»

- Компьютер может здорово помочь со сбором информации, с анализом (в том числе и из книг) и, конечно, многое может ускорить, но заменить книгу он не сможет никогда! Ведь общение с ней – это не просто получение информации, а что-то другое… Когда берешь какой-то фолиант, старую книгу, то невольно думаешь, что ее держал в руках Пушкин или Иван Грозный или еще кто-то… Имеет значение даже то, как залистаны страницы, какие пометки между строчек или на полях. Все это соприкасает нас с историей, и поэтому книга всегда останется книгой!

Лариса Рубальская, поэтесса:

«Многие люди, к сожалению, теперь предпочтут компьютер»

- Не то что может, а просто многие люди, к сожалению, теперь предпочтут компьютер, - и это очень и очень жалко! Ведь очарование шелестящих страниц совершенно необыкновенно! Часто бывает, что глаза останавливаются на полюбившихся строчках - и душа трепетно и покорно отвечает этому. А вот с компьютером такого не происходит…

Артем Троицкий, музыкальный критик:

«Книга – это теплая вещь»

- Нет, книга не сможет заменить компьютер! Потому что книга – это вещь, у нее есть запах; они стареют и у них появляются какие-то особые приметы; в книгах можно рисовать, загибать странички, подчеркивать… В общем, книга – это теплая вещь, а компьютер при всех его утилитарных кайфах – абсолютно безразличная вещь! Так что ни книги, ни пластинки компьютер ни в коем случае заменить не может.







