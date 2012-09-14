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«Гудков – это прецедент, который заставит задуматься иных депутатов»

14 сентября 2012, 17:21 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]

«Гудков – это прецедент, который заставит задуматься иных депутатов»
rus.ruvr.ru

Как известно, Госдума лишила полномочий депутата Геннадия Гудкова, и он вылетел из ее гнезда, но, как Карлсон, обещал вернуться, причем уже в качестве нового президента России. Специально для «АН» на вопрос «Кто будет президентом России после Путина: Гудков-старший, Гудков-младший, Чирикова, Явлинский, Собчак с Навальным  или Медведев?» отвечают...

 

Михаил Маркелов, депутат Госдумы:

«Он за государственный счет пользовался VIP-залами и летал бизнес-классом»

- Было бы странно комментировать идею Геннадия Гудкова по поводу его будущего президентства. Для этого должно пройти время, ему нужно выставить свою кандидатуру, соблюсти массу законов и т.п. Думаю, что это его заявление было эмоционально и преждевременно.

Что касается лишения мандата Гудкова, то я не стесняюсь сказать о том, что голосовал по политическим мотивам. Нельзя на государственные деньги заниматься антиконституционной деятельностью. Это же просто неправильно!

Сегодня уважаемый Геннадий Владимирович Гудков является лидером (во всяком случае, он так думает) «возмущенных горожан», однако при этом использует все возможности Госдумы, лоббируя и интересы своего бизнеса, и свои собственные. Думаю, что на определенном этапе ему нужно было остановиться, положить свой мандат, сохранить свое лицо и остаться лидером улицы. Это было бы гораздо честнее!

Можно проанализировать его деятельность в качестве одного из лидеров оппозиции. Например, он привлекал сотрудников своих ЧОПов для того, чтобы они охраняли его на митингах. По-моему, одно это уже некорректно. Или летать за государственные деньги в различные города, устраивая там провокации, - это ведь тоже неправильно! Причем, он пользуется VIP-залами, телефонами, летает бизнес-классом, - и все это за государственный счет.

Гудков встречается с людьми, которые голодают, выводит их на улицу, и при этом пользуясь своим служебным положением и статусом неприкосновенности. Это очень нечестно именно по отношению к своему избирателю! Вся абсурдность ситуации заключается в том, что зампред комитета по безопасности Геннадий Гудков собирает митинги, которые самым негативным образом влияют именно на безопасность страны. Нельзя быть «наполовину беременным»: либо ты на улицах, либо занимаешься законотворчеством. А если он этого не понимает, то ему дадут понять. Что в результате и произошло.     

И не надо бы Гудкову говорить, что все сотрудники силовых структур шепчут ему на ухо, что он прав. Этим он только подставляет людей, которые вряд ли это ему «шептали». Он не корректен и по отношению к своим бывшим коллегам из тех же спецслужб.  

Да, Гудков – это прецедент, который заставит задуматься иных депутатов, тех, кто занимается бизнесом и влияет на работу собственных компаний или каких-то аффилированных структур.

Если ты настолько уверен в своей правоте, то совсем необязательно, пользуясь своим статусом, затягивать в эти политические интриги близких тебе людей. Это касается не только его сына, судьбу которого он определит сам, но и других депутатов, которые шли за ним. Надеюсь, теперь они задумаются, зачем же они это делали?

Кстати, меня сегодня просто возмутило омерзительное выступление депутата Ильи Пономарева, когда он сравнил Россию с фашистской Германией! Я даже попросил слова и выступил по этому поводу с требованием, чтобы Пономареву было сделано замечание. Надеюсь, что в дальнейшем у меня будет возможность обратиться в комитет по этике. Ведь это же откровенная подлость – сравнивать страну, которая победила фашистов, с гитлеровской Германией!  

Это показатель их натуры: сделать гадость и, зная, что у тебя неприкосновенность, исподтишка пнуть, а потом бежать и требовать защиты у Европарламента. Но эти ребята совершают ошибку, когда говорят, что работают для своих избирателей, а потом открыто бегут в Европарламент и с протянутой рукой стоят за западными грантами…  

Лев Новоженов, телеведущий, публицист:

«Собчак не негр, но она женщина»

- Похоже, что следующим президентом станет Собчак. В новой гламурной России, безусловно,  должен быть и гламурный президент. К тому же, мы хотим «догнать Америку» и тоже чем-то удивить мир, а ведь у них президент – афроамериканец... Да, Собчак не негр, но она женщина. Негра мы пока не изберем, а вот женщину, может быть… Собчак – это наиболее очевидный вариант, и о ней говорят больше, чем даже о Путине. По образованию она политолог, училась в МГИМО, а этот вуз очень близок к спецслужбам. На четвертом курсе их там вербуют…

Что касается Явлинского, то он принадлежит к той генерации людей, которую не любит наше народонаселение. И у Медведева, думаю, уже не будет никаких шансов, потому что он играет роль тени. Когда Путин захочет отходить от дел, то он, конечно, назначит преемника, но вряд ли им будет Медведев.

Вячеслав Никонов,  депутат Госдумы, президент фонда «Политика»:

«Гудков сильно преувеличивает свою популярность»

- У меня нет сомнений в том, что Гудков занимался предпринимательской деятельностью. И, с этой точки зрения, у меня нет сомнений в его виновности. Но у меня нет сомнений и в том, что он не единственный, кто этим занимался. Поэтому Госдуме, которая сказала «А», предстоит большой труд, чтобы теперь сказать «B», «C» и «D».

Если говорить о популярности Гудкова, то, по-моему, он ее сильно преувеличивает. Согласно опросам, треть россиян считает, что он вообще не должен быть депутатом (это из тех, кто имеет мнение по этому вопросу). Что касается тех опросов, которые фиксируют популярность тех или иных лидеров оппозиции, Гудков не фиксируется в тех количествах, которые могли бы измеряться статистически.

Что касается лидеров так называемой непримиримой оппозиции, то пока у них низкие рейтинги. Ни один из них не имеет уровня поддержки больше, чем 1%. Да их и не очень-то хорошо знают. Когда задается вопрос, кого из лидеров оппозиции вы знаете, то на первом месте оказывается Геннадий Зюганов, на втором – Жириновский, и уже потом в пределах одного-двух процентов называют какие-то другие имена. При этом рейтинги Путина и Медведева выше в десятки раз …

 

 

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