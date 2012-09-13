Стало известно, что в IV квартале 2012 года в Москве начнутся массовые рейды по выявлению незаконно сдаваемых в аренду квартир. От неуплаты налогов владельцами арендуемых квартир город теряет не менее одного миллиарда долларов в год. Специально для «АН» на вопрос «А вы квартиру не сдаете?» отвечают…

Сергей Митрохин, председатель партии «Яблоко»:

«Арендодатели выполняют социально важную функцию»

- Нет, не сдаю. Меры, предпринимаемые московскими властями, ни к чему не приведут, разве что к подорожанию съема квартир. Формально здесь возражать нечего, но, с точки зрения городской политики, нужны другие шаги. Люди, конечно, должны платить налоги, но правительству Москвы нужно стимулировать это.

Ведь местные налоги (в данном случае - на имущество) зависят от решений, принятых городом, а не федеральной властью. Вот и нужно предложить такую меру, как снижения налога на имущество для граждан, сдающих квартиры, а взамен требовать декларации о доходах и имуществе.

По-моему, владельцам квартир, которые сдают их, скажем, молодым семьям, малоимущим или очередникам именно город мог бы снизить налоги на имущество, потому что арендодатели выполняют социально важную функцию. Если бы осуществлялась такая гибкая политика, выиграли бы все.

Сейчас же, помимо иногородних, проиграют и москвичи, которые и так не могут решить свою жилищную проблему. Просто за найм квартиры они станут платить еще больше. Спрос на аренду жилья существует не от хорошей жизни, а оттого что заоблачная цена квадратного метра.

Сергей Хестанов, управляющий директор группы компании «Аллор»:

«Под этим соусом, как всегда, пройдет очередная волна поборов»

- Не сдаю, да и никто из моих знакомых тоже. По-моему, только одна моя очень дальняя родственница уже лет десять сдает жилье какому-то среднему бизнесмену из Твери, естественно, никоим образом это не декларируя.

Меры, предпринимаемые московскими властями, скорее всего, связаны с тем, что начинается очередной виток гонений на тех, кто нелегально сдает квартиры. Не секрет, что подавляющее большинство сдает их без каких-либо договоров по банально простой причине – чтобы не платить соответствующий налог. Но мне думается, что эта инициатива не будет иметь никаких значимых последствий, потому что никто не мешает человеку, когда он делает регистрацию, формально указать, что он арендует жилье по месту, где он и зарегистрирован, а также указать нереально низкую стоимость аренды, с которой он заплатит мизерный налог. Вот и все.

Правда, под этим соусом, как всегда, пройдет очередная волна поборов, что несколько обогатит сотрудников патрульно-постовой службы. Другого объяснения этим инициативам я не вижу. Никакого существенного влияния ни на рынок аренды, ни на рынок регистраций это не окажет.

Константин Апрелев, вице-президент Российской гильдии риэлторов:

«… чтобы хоть как-то поддержать свой уровень жизни»

- По-моему, 90% москвичей сдает жилье только потому, чтобы хоть как-то поддержать свой уровень жизни. Я знаю очень многих, в том числе и пожилых людей, которые съезжаются со своими родственниками и знакомыми, а свою квартиру сдают. А гость Москвы может представить в ФМС, что снимает койко-место, а не жилье в целом, или же сказать, что вообще бесплатно живет у родственников.

Этот фискальный путь неправилен. Мы предлагали сделать принципиально по-другому. Шкала налогообложения должна быть минимальной, но для нуждающихся в жилье должны быть созданы социальные инструменты поддержки с тем, чтобы можно было давать субсидию на жилье. Этим, кстати, можно было бы стимулировать и уплату налогов. Ведь в этой ситуации человек заключает официальный договор, в соответствии с которым выплачивает понятные и разумные деньги (часть этих денег платит город). То есть это абсолютно прозрачные договорные отношения, что и стимулирует публичную сдачу квартир.

Так что именно снижение налогообложения и поддержка очередников через субсидирование по найму жилья позволило бы гораздо эффективней легализовать рынок недвижимости.