Премьер-министр России Дмитрий Медведев, видимо, обрадовавшись информации о том, что скоро будет выпущен айфон пятого поколения, заявил, что считает излишним реальный срок заключения для участниц группы «Пусси Райот» (напомним, что после того, как он несколько лет назад сказал, что выход Ходорковского на свободу не повредит России, опальному олигарху, как говорится, намотали по полной). Вместе с тем, Медведев добавил, что от поступка участниц скандальной группы и от их внешнего облика его тошнит. В тревоге за желудок премьера «АН» задает вопрос: «Не дает ли сбоев система профилактики здоровья чиновников высшего звена?»

Герман Стерлигов, овцевод, председатель Общества любителей древней письменности:

«Просто убивают высших руководителей страны!»

- Меня расстроила та часть выступления Медведева, в которой он сказал, что, мол, «девушки» - так он называет этих б…дей – уже настрадались. А вот вторая часть порадовала, потому что когда от такого тошнит, - это наиболее здоровая реакция! Это значит, гнушаться такими. Василий Великий именно так и говорил, что всякими кощунниками и псами надо гнушаться.

Что касается здоровья крупных госчиновников, то я, как сын профессора медицины, могу с уверенностью сказать, что колдуны в белых халатах просто убивают высших руководителей страны различными химикатами, техникой, облучениями и т.п.! При этом госчиновники высшего звена употребляют отвратительную пищу, которую им поставляют различные агрохолдинги, действующие в рамках управления делами президента.

Мне рассказывали, что коров, от которых берут молоко руководству страны, доят доильными аппаратами. Но ведь все такие аппараты после дойки моются с помощью химических средств, а это означает, что наши руководители пьют химию. С каждой дойкой все это смывается в следующую порцию молока. Так что наше руководство так же страдает от научно-технического прогресса, как и все население страны.

Елена Малышева, ведущая телепрограммы «Здоровье»:

«Не хочу участвовать во всем этом хламе»

- Система здравоохранения первых лиц, конечно, изменилась, как меняется вообще все в этой жизни. Что касается истории с той группой, то я не хочу участвовать во всем этом хламе.

Сергей Колесников, академик РАМН, доктор медицинских наук, профессор, бывший зампред Госдумы по охране здоровья, Заслуженный деятель науки РФ:

«Их периодически лечили и ежегодно оздоравливали»

- Да, я тоже слышал, что Медведева от них тошнит. Знаете, я не всегда согласен с нашим премьер-министром, но это как раз тот случай, когда я полностью солидарен с Дмитрием Анатольевичем. От них именно тошнит!

Что касается информации о системе профилактики здоровья высших руководителей страны, то раньше она была полностью закрыта. Ведь не секрет, что за сведениями о состоянии здоровья первых лиц велась охота потому, что можно было их шантажировать или, скажем, предлагать какие-то услуги.

Система, которую отладил Евгений Иванович Чазов в так называемом Четвертом главном управлении Минздрава, по-моему, является очень правильной. Она включает в себя диспансеризацию на базе медцентра управделами президента, которая проводилась два раза в год (теперь один раз).

Самое главное, что на ранней стадии выявлялись опухоли, ну, и, конечно, другие заболевания. И в этой связи, средний срок жизни чиновников высшего звена был на 10-15 лет больше, чем средний срок дожития обычного человека. Их периодически лечили и ежегодно оздоравливали (и сейчас оздоравливают) в санаториях с очень хорошим перечнем услуг.

Такая система существует до сих пор, но некоторые наши ретивые товарищи хотят ее разрушить. А ведь у нас уже было разрушение привилегий, которое потом приводило к значительно большим привилегиям. Да это и не привилегия, а забота о высшем кадровом составе страны.

Кстати, и кубинцы взяли за образец организацию медпомощи именно в Четвертом управлении. На Кубе и медицина, и продолжительность жизни имеет самые высокие показатели в Латинской Америке. Вообще медицина Кубы считается одной из лучших в мире, хотя и одна из самых дешевых.

Аркадий Арканов, писатель, телеведущий:

«Если тошнит, надо принимать соответствующие лекарства»

- Если тошнит, то надо принимать соответствующие лекарства. А вообще-то я не очень интересуюсь здоровьем чиновников. Но не сомневайтесь, со здравоохранением высших руководителей у нас дела обстоят нормально, как всегда и было!

Когда меня спрашивают, какими лекарствами я пользуюсь, отвечаю, что теми, которые ко мне попадают так, как и ко всем нашим гражданам. Но я бы с удовольствием покупал определенное лекарство от головной боли, если бы знал, что его также принимает и президент России. Что касается этого скандала, то его участниц надо было прилюдно отстегать по заднице, и глупо делать из этого событие мирового значения.

Вячеслав Зайцев, художник-модельер, телеведущий, член-корреспондент Российской академии художеств, профессор, народный художник России:

«У него это просто наболело»

- Наверное, Медведев так сказал в порыве эмоций. Он же всегда абсолютно корректен в своих высказываниях. По-моему, у него это, как говорится, просто наболело, и его замучили этими вопросами.