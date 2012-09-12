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«Социальное напряжение возникнет из-за экономики»

12 сентября 2012, 17:42 [ «Аргументы Недели» ]

«Социальное напряжение возникнет из-за экономики»
bfm.ru

Итак, грядет новый политический сезон. Отдохнувшие за лето оппозиционеры полны сил и желания борьбы с тиранией и уже подали заявку на участие 25 тыс. человек в «Марше миллионов». Одна часть оппозиции признает только уличные акции, другая настроена на выборы. Специально для «АН» на вопрос «Каков ваш прогноз на новый политический сезон?» отвечают…

 

Михаил Касьянов, сопредседатель партии «Республиканская партия России — Партия народной свободы», бывший премьер-министр РФ (2000-2004 гг.):

«Это люди, которые живут на окраинах больших городов»

- Я думаю, что осень будет жаркой, и люди будут сознавать, что протест радикализируется. Но от этого он не станет менее массовым. Просто будут расти протестные настроения. Когда власть не реагирует, значит, автоматически будет расширяться протестное движение, и, помимо среднего класса, к нему будут присоединяться и слева, и справа, а эти люди уже будут требовать несколько иного. Это люди, которые живут на окраинах большихгородов, это безработная молодежь, которая лишена возможности получить образование, не имеет работы и не видит, когда она ее получит.

А ведь им просто нечего терять! И, безусловно, там будут уже полностью радикальные настроения и другие лозунги.Там будет уже не «верните нам право», а «смести бульдозером все и вся»! И именно этого будет бояться власть, хотя она сейчас думает, что ничего такого не произойдет. Но когда будет социальное напряжение, это произойдет. А социальное напряжение возникнет из-за экономики.

Игорь Бунин, президент Центра политических технологий:

«…говоря о том, что Каспаров укусил омоновца»

- Власть сегодня ориентируется на создание системы, которая была в 2004 году. То есть, что было уже после того, как справились с Ходорковским, как с самым сильным фактором дестабилизации, но еще до того, как стали ликвидировать всю систему выборов. Власти хочется, чтобы все было, как в 2004 году, чтобы у нее в руках оставались электронные СМИ, чтобы она контролировала самых крупных олигархов, которые не играли бы в политические игры, и чтобы она сама могла играть между конкурирующими партиями, оставаясь доминирующим игроком.

С одной стороны, власть позволяет оппозиционерам «играть» на муниципальном уровне. Об этом говорит, например, регистрация Чириковой кандидатом на пост главы Химок. Если она победит, то, думаю, что власть будет устанавливать с ней симбиотические отношения. Также власть позволяет проявлять некую инициативу даже на уровне губернаторских выборов, но там это все же, скорее, блокируется.

С другой стороны, усиливается репрессивный аппарат с тем, чтобы можно было «прижать» самых активных оппозиционеров, играющих в уличную оппозицию. А если не «прижать», то сделать смешными, например, говоря о том, что Каспаров укусил омоновца.

Что касается оппозиции, то одна ее часть  считает, что можно играть в такие игры: мол, она будет постепенно захватывать муниципальный уровень, побеждать на местных выборах и т.п. И даже самые непримиримые оппозиционеры начинают признавать такую необходимость. Однако есть и другая часть оппозиции, которая считает, что единственной возможностью одержать победу над властью являются уличные выступления, демонстрации, большие митинги и т.п. Вот мы и выясним 15 сентября, кто прав – Рыжков или же Удальцов с Навальным? Если на митинг выйдет 15-20 тыс., это будет означать затухание с сохранением ядра протеста. Честно говоря, я думаю, что так и будет.

Что касается предстоящих выборов, то здесь власть сохраняет если не подавляющие, то, конечно, доминирующие позиции. Хотя возможен провал в Рязанской области, но в остальных регионах ситуация для власти очень неплохая. А если в тех же Химках Шойгу бросит на весы весь свой авторитет, то и там победит кандидат от «Единой России».

Но в следующем году к политическому протесту присоединится уже и социальный фактор. Ведь власть проводит ряд непопулярных реформ, и, по всей видимости, не обойдется без рецессии и кризиса. Так что после этого ситуация для власти станет несколько сложнее, чем нынешней осенью.  

Владимир Рыжков, сопредседатель партии «Республиканская партия России — Партия народной свободы», бывший первый зампред Госдумы (1997-1999 гг.):

«Мы за мирный эволюционный путь»

- Наступает осень, и она будет очень тяжелой для всех нас. Сейчас очень важно дать наш ответ, что мы за мирный эволюционный путь выхода из общественного и политического кризиса, что механизмом является круглый стол. Мирная смена власти возможна, если только будет максимально широкая коалиция, включающая парламентские партии, оппозиционные и протестное движение.
 

 

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