//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//live

«С терроризмом можно бороться только силовыми методами»

12 сентября 2012, 14:26 [ «Аргументы Недели» ]

«С терроризмом можно бороться только силовыми методами»
primamedia.ru

11 сентября 2001 года в США произошел крупный теракт, после которого в этой стране решили, что настала новая эра в истории человечества. Будто бы не было Великой Отечественной войны с огромными жертвами СССР, будто бы незадолго до 11.09.2001 не взрывали дома с мирными жителями Москвы в Гурьяново и на Каширке. Мало того, США попутно не забыли устроить шоу из этого события, снимая посредственные фильмы, зарабатывали деньги на «злобе дня». Специально для «АН» на вопрос «Чему научило мир 11 сентября?» отвечают…

 

Михаил Виноградов, руководитель Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях, психиатр-криминалист, доктор медицинских наук:

«Террористы – это совершенно другие люди»

-  После того как стало понятно, что победы в реальных войнах просто невозможны (войной не смогли обуздать даже Ирак), мир ударился в террор. Идеологи террора стремятся к мировому господству. С терроризмом можно бороться только силовыми и агентурными методами. Террористы – это совершенно другие люди, с другим менталитетом и с абсолютно другими представлениями о жизни.

Мы имеем дело со сложной системой террора, и проблема терроризма многоярусна. Есть и идеологи терроризма, и финансисты, и очень квалифицированные психологи, которые заняты обработкой диверсантов, но мы не знаем почти никого из них. А простые граждане сталкиваются лишь с шантрапой, которая обработана с помощью всевозможных психотехнологий и психотропных препаратов.

Сергей Гончаров, депутат Мосгордумы, президент Ассоциации ветеранов антитеррористического подразделения «Альфа»:

«К чему это привело, каждый из нас теперь ощущает на собственной шкуре»

- Сегодня я не могу утверждать, что события 11 сентября в Нью-Йорке как-то изменили или научили весь мир и что кто-то сделал некие серьезные выводы. Вакханалия террористических атак в наше время продолжает осуществляться буквально по всему миру. Более того, по-моему, это усиливается все больше и больше вместе с финансовым кризисом, который   уверенно шагает по странам и континентам.   

Но нельзя на все 100% говорить, что терроризм – это только изобретение ЦРУ. Во времена «холодной войны» американцы готовили своих «камикадзе», которых называли наемниками, мы -  своих, называвшихся борцами за освобождение. Все это не играет какой-то роли, а главное то, что каждая система готовила своих боевиков. А к чему это привело, каждый из нас теперь ощущает на собственной шкуре.  

Сергей Шпилько, председатель Комитета по туризму и гостиничному хозяйству Москвы:

«У всех перед глазами был феномен российских туристов»

- Сначала события 11 сентября кардинально повлияли на конъюнктуру мирового туристического рынка, и первая реакция была буквально шоковой. Турпотоки «просели» и лишь в течение полутора лет восстановились в полной мере, начав динамично расти.

Но ведь теракты, направленные против туристов, участились еще со второй половины 90-х гг. Тогда курорты пустели, туристы сразу уезжали, а новые не приезжали.

Однако у всех перед глазами был «феномен российских туристов», которые либо уезжали в самом крайнем случае, либо вообще не реагировали на события и продолжали ехать на эти же курорты! В частности, это было очень хорошо видно во время событий в Луксоре 1997 года и после ареста Оджалана в 1999 году, когда наши туристы в известном смысле спасли египетскую и турецкую туриндустрии. Кстати, после этого появилась поговорка, что российские туристы – это Чип и Дейл мирового туристического рынка.

Но, поскольку количество терактов после 11 сентября не уменьшилось, а на курортах даже увеличилось, то все большее количество туристов из других стран начали воспроизводить поведение россиян, реагируя на снижение цен, меньшее количество людей на курортах и лучшее качество обслуживания.

Однако, уловив эту тенденцию, сама индустрия гостеприимства начала иначе реагировать на теракты: либо занималась выжидательная позиция относительно снижения цен, либо их вообще не снижали. Ярким примером тому стали события, связанные со взрывом гостиницы в Дахабе в 2006 году, после которых цены фактически не упали, а рынок на них не отреагировал. И резко сократились сроки так называемого проседания турпотоков – с нескольких месяцев, а то и года с лишним до двух-трех недель, и меньше.

Короче говоря, 11 сентября научило туриндустрию быть бдительнее и уделять больше внимания вопросам безопасности, а самих туристов сделало психологически более устойчивыми в вопросах возможной террористической угрозы. 

Михаил Мейер, директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова:

«Народ успокоился и уже не воспринимает все так драматично»

- После 11 сентября прошло уже достаточное время. Подобное не повторяется, народ успокоился и уже не воспринимает все так драматично, как сразу после того теракта в Нью-Йорке. 

 

 

Мнения, высказываемые в рубрике live могут не совпадать с мнением редакции

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

СА

//новости партнеров

//LIVE

«Когда у Эрдогана возникают проблемы, он начинает лавировать»

«Когда у Эрдогана возникают проблемы, он начинает лавировать»

«Турция намерена приступить к реализации собственного плана операции к востоку от Евфрата в Сирии, если ей не удастся договориться с США», - заявил президент страны Эрдоган. О наших партнерах размышляет Семен БАГДАСАРОВ.
«Никто не привлечет Парубия к ответственности за Одесскую Хатынь»

«Никто не привлечет Парубия к ответственности за Одесскую Хатынь»

Государственное бюро расследований Украины завело дело против бывшего председателя Верховной рады Андрея Парубия по вопросу его причастности к организации массового убийства людей в Одессе 2 мая 2014 года.

//Новости МирТесен

//новости партнеров

«Когда что-то случается с SSJ 100, всему миру сообщают - Суперджет, а про «Боинг» или «Аэрбас» говорят просто - самолет»

«Когда что-то случается с SSJ 100, всему миру сообщают - Суперджет, а про «Боинг» или «Аэрбас» говорят просто - самолет»

Советник главы ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Борис Алешин обвинил «Аэрофлот» в попытке дискредитации самолета Superjet 100 после катастрофы в Шереметьево в мае. О подменах размышляет Франц КЛИНЦЕВИЧ.
«Еще 5-10 км - и боевики гораздо точнее будут стрелять по нашей базе в Сирии»

«Еще 5-10 км - и боевики гораздо точнее будут стрелять по нашей базе в Сирии»

Сирийская армия быстро продвигается к северу от города Хан-Шейхун, расположенного на юге Идлиба. Накануне военные самолеты Сирии разбомбили позиции террористов. О делах наших турецко-сирийских размышляет Семен БАГДАСАРОВ.
Владимир Соловьев: Габуния отправляется в канализацию, где ему самое место

Владимир Соловьев: Габуния отправляется в канализацию, где ему самое место

Новое руководство телекомпании «Рустави-2» уволило Георгия Габуния, который в эфире телеканала в нецензурных выражениях оскорбил Владимира Путина. О нелегкой судьбе извращенца размышляет теле- и радиоведущий Владимир СОЛОВЬЕВ.

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

«Либеральным СМИ не давали установку говорить о героизме наших летчиков»

«Либеральным СМИ не давали установку говорить о героизме наших летчиков»

Многие СМИ сравнивают приземление А321 в Подмосковье с аварийной посадкой A320 в 2009 году, которую назвали «Чудом на Гудзоне». О том, почему либеральные СМИ не говорят о превосходстве нашей лётной школы, размышляет Франц КЛИНЦЕВИЧ.
«Сергею Глазьеву не удалось ужиться в одном гнезде с Андреем Белоусовым»

«Сергею Глазьеву не удалось ужиться в одном гнезде с Андреем Белоусовым»

Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК). С переходом на другую работу Сергея Глазьева поздравляет политолог Алексей МУХИН.
Франц Клинцевич: если бы птица попала в двигатель Суперджета, он бы не остановился

Франц Клинцевич: если бы птица попала в двигатель Суперджета, он бы не остановился

Самолет «Аэрбас321» авиакомпании «Уральские Авиалинии», выполнявший рейс по маршруту Жуковский - Симферополь, столкнулся в воздухе с птицами и совершил вынужденную посадку на кукурузном поле. О летчиках и технике размышляет Франц КЛИНЦЕВИЧ.
Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!

Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!

На фоне выступлений нетрудящихся масс СК РФ продолжает расследование уголовного дела против Фонда борьбы с коррупцией об отмывании порядка миллиарда рублей. О деятельности Навального и компании мы беседуем с Семеном БАГДАСАРОВЫМ.
«Я удивляюсь, почему Порошенко до сих пор не сидит!»

«Я удивляюсь, почему Порошенко до сих пор не сидит!»

Бывшие бойцы националистического полка «Азов» (запрещен в РФ) напомнили Зеленскому, что он «обещал посадить Порошенко» по делу о хищениях в «Укроборонпроме». Об украинской загогулине размышляет депутат Госдумы Михаил ДЕГТЯРЕВ.

//Новости партнеров

«Закрытый целлюлозно-бумажный комбинат продолжает загрязнять Байкал»

«Закрытый целлюлозно-бумажный комбинат продолжает загрязнять Байкал»

Для привлечения внимания к проблеме загрязнения Байкала состоялся марафонский заплыв «За чистый Байкал». О проблемах озера Байкал размышляет директор Института водных проблем РАН Виктор АНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН.

//Новости СМИ2

«Въезд на прибайкальскую территорию должен стоить дорого!»

«Въезд на прибайкальскую территорию должен стоить дорого!»

Для привлечения внимания к проблеме загрязнения Байкала состоялся марафонский заплыв «За чистый Байкал». О проблемах этого уникального водоема размышляет директор Института водных проблем РАН Виктор ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН.
«Озеру Байкал очень вредит массовый наплыв туристов»

«Озеру Байкал очень вредит массовый наплыв туристов»

Для привлечения внимания к проблеме загрязнения Байкала состоялся марафонский заплыв «За чистый Байкал». О проблемах этого уникального водоема размышляет директор Института водных проблем РАН Виктор ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН.
«Эрдоган понимает, что Зеленский - это желторотый птенец без власти»

«Эрдоган понимает, что Зеленский - это желторотый птенец без власти»

Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Реджепом Эрдоганом рассказал, что носит браслеты с именами «пленных моряков» и не снимет их, пока... О том, что и клоуну иногда нужно быть талантливым, размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО.
Роман Вильфанд: не дай бог, если начнет выгорать байкальская тайга!

Роман Вильфанд: не дай бог, если начнет выгорать байкальская тайга!

Сегодня в 5:30 утра в поселке Листвянка Иркутской области начался марафонский заплыв «За чистый Байкал», главная цель которого – привлечь внимание к проблеме загрязнения озера. О проблемах Байкала размышляет Роман ВИЛЬФАНД.

//Новости МирТесен

Анатолий Вассерман: мне нравятся и Симоньян, и Канделаки

Анатолий Вассерман: мне нравятся и Симоньян, и Канделаки

Тина Канделаки прокомментировала соцопросы, согласно которым «телевизор смотрят меньше». Маргарита Симоньян отреагировала на ее сообщение. На вопрос «Не ссорятся ли девочки?» отвечает политический консультант Анатолий ВАССЕРМАН.
«Даже если между Бутиной и ним что-то было, зачем об этом рассказывать?»

«Даже если между Бутиной и ним что-то было, зачем об этом рассказывать?»

Мультимиллионер из США Патрик Берн сообщил, что под контролем ФБР состоял в сексуальных отношениях с россиянкой Марией Бутиной. О «медовой ловушке наоборот» размышляет вице-президент РСПП Давид ЯКОБАШВИЛИ.
«Украинские моряки могут освоить профессию швеи-моториста в одной из российских колоний»

«Украинские моряки могут освоить профессию швеи-моториста в одной из российских колоний»

Украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, могут до октября отправить домой под личное поручительство укроомбудсмена Людмилы Денисовой. О морских волках с Украины размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО.
«А ведь раньше лесник мог уследить буквально за всем!»

«А ведь раньше лесник мог уследить буквально за всем!»

На всей территории Красноярского края и Иркутской области, а также частично в Бурятии из-за лесных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщили в МЧС. О том, почему горят леса, размышляет генерал-полковник Георгий ШПАК.
Игорь Коротченко: Медведчук получил от России некий аванс

Игорь Коротченко: Медведчук получил от России некий аванс

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что команде Зеленского следует поддержать автономию Донбасса. О Медведчуке размышляет главред журнала «Национальная оборона» Игорь КОРОТЧЕНКО.
«Нам ни в коем случае нельзя усиливать Украину!»

«Нам ни в коем случае нельзя усиливать Украину!»

Москва будет добиваться от Киева заключения краткосрочного договора на транзит газа в Европу после 2019 г., чтобы выиграть время для завершения строительства газовых магистралей. О поистине теплом будущем Украины размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО.
«Вдова Доренко выполнила последнюю волю мужа, и сделала это очень красиво»

«Вдова Доренко выполнила последнюю волю мужа, и сделала это очень красиво»

Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Крыму. Об этом сообщила его вдова Юлия. О том, что нет повести печальнее на свете, чем повесть о Доренко и о пепле, размышляет теле- и радиоведущий Владимир СОЛОВЬЕВ.
«Не надо думать, что на Украине произойдет чудо и мы опять станем братьями»

«Не надо думать, что на Украине произойдет чудо и мы опять станем братьями»

По сообщениям СМИ, представители Петра Порошенко планируют создать протестное движение и дискредитировать партию Владимира Зеленского «Слуга народа». О некогда братской, а теперь скачущей стране размышляет Семен БАГДАСАРОВ.
«Украина - это враждебное России государство»

«Украина - это враждебное России государство»

Итоги парламентских выборов на Украине говорят о том, что народ устал от политики запугивания и террора, которая проводилась предыдущими властями страны, заявили в МИД России. О поствыборной и самостийной размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО.
«Трудно предположить, что со стороны России последует жесткий ответ»

«Трудно предположить, что со стороны России последует жесткий ответ»

Россия пытается настроить ЕС и НАТО друг против друга, заявил премьер Нидерландов. О хитростях «партнеров» размышляет президент Академии геополитических проблем, доктор исторических наук, генерал-полковник Леонид ИВАШОВ
«Силовые структуры Украины просто кишат западными советниками!»

«Силовые структуры Украины просто кишат западными советниками!»

Вооружение и оборудование, безвозмездно переданное Вооруженным силам Украины другими государствами, даже не было распаковано по прибытии в страну, сообщил министр обороны Канады. О советах советников размышляет Семен БАГДАСАРОВ
«Зеленский ведет себя так, будто находится перед зрителями своего шоу»

«Зеленский ведет себя так, будто находится перед зрителями своего шоу»

Владимир Зеленский и директор аэропорта в Николаеве Федор Барна поскандалили во время визита главы государства в этот город. Об украинском шоу размышляет директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен БАГДАСАРОВ
Ростислав Ищенко: Зеленский никогда не будет президентом

Ростислав Ищенко: Зеленский никогда не будет президентом

Госдеп США не поддерживает идею Зеленского, предусматривающую изменение форматов международных переговоров по ситуации на Украине. О потугах Зеленского размышляет президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав ИЩЕНКО
«Хорошо бы совместно с Китаем провести учения у берегов США»

«Хорошо бы совместно с Китаем провести учения у берегов США»

Черноморский флот наблюдает за ежегодными учениями стран НАТО и государств-партнеров «Бриз-2019», сообщил Национальный центр управления обороной России. О возне НАТО у наших границ размышляет генерал-полковник Леонид ИВАШОВ

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Названы вероятные признаки подготовки «синхронного удара» Украины и Грузии по РФ
2

Медики предупредили об опасности наращивания ресниц
3

В Грузии при столкновении двух автомобилей "Мерседес" пострадали трое россиян
4

Четыре убивающие здоровье человека бытовые привычки перечислили специалисты
5

Два самых эффективных напитка для снижения артериального давления назвали медики

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры