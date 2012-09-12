«С терроризмом можно бороться только силовыми методами»

11 сентября 2001 года в США произошел крупный теракт, после которого в этой стране решили, что настала новая эра в истории человечества. Будто бы не было Великой Отечественной войны с огромными жертвами СССР, будто бы незадолго до 11.09.2001 не взрывали дома с мирными жителями Москвы в Гурьяново и на Каширке. Мало того, США попутно не забыли устроить шоу из этого события, снимая посредственные фильмы, зарабатывали деньги на «злобе дня». Специально для «АН» на вопрос «Чему научило мир 11 сентября?» отвечают…

Михаил Виноградов, руководитель Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях, психиатр-криминалист, доктор медицинских наук:

«Террористы – это совершенно другие люди»

- После того как стало понятно, что победы в реальных войнах просто невозможны (войной не смогли обуздать даже Ирак), мир ударился в террор. Идеологи террора стремятся к мировому господству. С терроризмом можно бороться только силовыми и агентурными методами. Террористы – это совершенно другие люди, с другим менталитетом и с абсолютно другими представлениями о жизни.

Мы имеем дело со сложной системой террора, и проблема терроризма многоярусна. Есть и идеологи терроризма, и финансисты, и очень квалифицированные психологи, которые заняты обработкой диверсантов, но мы не знаем почти никого из них. А простые граждане сталкиваются лишь с шантрапой, которая обработана с помощью всевозможных психотехнологий и психотропных препаратов.

Сергей Гончаров, депутат Мосгордумы, президент Ассоциации ветеранов антитеррористического подразделения «Альфа»:

«К чему это привело, каждый из нас теперь ощущает на собственной шкуре»

- Сегодня я не могу утверждать, что события 11 сентября в Нью-Йорке как-то изменили или научили весь мир и что кто-то сделал некие серьезные выводы. Вакханалия террористических атак в наше время продолжает осуществляться буквально по всему миру. Более того, по-моему, это усиливается все больше и больше вместе с финансовым кризисом, который уверенно шагает по странам и континентам.

Но нельзя на все 100% говорить, что терроризм – это только изобретение ЦРУ. Во времена «холодной войны» американцы готовили своих «камикадзе», которых называли наемниками, мы - своих, называвшихся борцами за освобождение. Все это не играет какой-то роли, а главное то, что каждая система готовила своих боевиков. А к чему это привело, каждый из нас теперь ощущает на собственной шкуре.

Сергей Шпилько, председатель Комитета по туризму и гостиничному хозяйству Москвы:

«У всех перед глазами был феномен российских туристов»

- Сначала события 11 сентября кардинально повлияли на конъюнктуру мирового туристического рынка, и первая реакция была буквально шоковой. Турпотоки «просели» и лишь в течение полутора лет восстановились в полной мере, начав динамично расти.

Но ведь теракты, направленные против туристов, участились еще со второй половины 90-х гг. Тогда курорты пустели, туристы сразу уезжали, а новые не приезжали.

Однако у всех перед глазами был «феномен российских туристов», которые либо уезжали в самом крайнем случае, либо вообще не реагировали на события и продолжали ехать на эти же курорты! В частности, это было очень хорошо видно во время событий в Луксоре 1997 года и после ареста Оджалана в 1999 году, когда наши туристы в известном смысле спасли египетскую и турецкую туриндустрии. Кстати, после этого появилась поговорка, что российские туристы – это Чип и Дейл мирового туристического рынка.

Но, поскольку количество терактов после 11 сентября не уменьшилось, а на курортах даже увеличилось, то все большее количество туристов из других стран начали воспроизводить поведение россиян, реагируя на снижение цен, меньшее количество людей на курортах и лучшее качество обслуживания.

Однако, уловив эту тенденцию, сама индустрия гостеприимства начала иначе реагировать на теракты: либо занималась выжидательная позиция относительно снижения цен, либо их вообще не снижали. Ярким примером тому стали события, связанные со взрывом гостиницы в Дахабе в 2006 году, после которых цены фактически не упали, а рынок на них не отреагировал. И резко сократились сроки так называемого проседания турпотоков – с нескольких месяцев, а то и года с лишним до двух-трех недель, и меньше.

Короче говоря, 11 сентября научило туриндустрию быть бдительнее и уделять больше внимания вопросам безопасности, а самих туристов сделало психологически более устойчивыми в вопросах возможной террористической угрозы.

Михаил Мейер, директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова:

«Народ успокоился и уже не воспринимает все так драматично»

- После 11 сентября прошло уже достаточное время. Подобное не повторяется, народ успокоился и уже не воспринимает все так драматично, как сразу после того теракта в Нью-Йорке.