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«Парламент - место далеко не холодное»

11 сентября 2012, 18:51 [ «Аргументы Недели» ]

«Парламент - место далеко не холодное»
tula.rodgor.ru

Председатель Госдумы Сергей Нарышкин сказал, что, несмотря на прохладную погоду, осенняя сессия обещает быть жаркой. Конечно, весенняя сессия побила несколько рекордов, став одной из самых интенсивных за всю историю российского парламента, но начинающееся 12 сентября законотворческое полугодие обещает быть еще содержательней. Специально для «АН» на вопрос «Почему будет жаркой осенняя сессия Госдумы?» отвечают…

 

Иван Мельников, первый зампред Госдумы, первый зампред ЦК КПРФ:

«…не самый лучший социально-экономический прогноз на ближайшее время»

- Честно говоря, не помню за последние годы ни одной сессии, перед началом которой не говорили бы, что она будет «горячей». Во многом это связано с тем, что парламент сам по себе место далеко не холодное, тут были и будут баталии.

Что касается предстоящей сессии, то дров в костер этих баталий власть кидает немало. Это касается и все новых запретительных мер, нацеленных на «разоружение» оппозиции, показавшей весной самый разный инструментарий для давления на власть. Это касается и системных вопросов, таких как предстоящее рассмотрение закона об образовании и нового варианта пенсионной реформы.

Помимо того, что данные вопросы являются для страны стратегически важными, они еще и прямо затрагивают интересы самых «горячих» социальных категорий: студентов и пенсионеров. Власть понимает, что предлагаемые правительством документы, мягко говоря, уязвимы, а грубо говоря, могут вызвать серьезные волнения в обществе. Плюс ко всему: далеко не самый лучший социально-экономический прогноз на ближайшее время. Вот откуда у всех ожидание «горячности».

Андрей Воробьев, зампред Госдумы, руководитель фракции «Единая Россия»:

«Все это требует максимально профессионального подхода»

- Горячие дебаты начнутся в парламенте тогда, когда будет внесен закон о бюджете. Это произойдет 1 октября, и я не сомневаюсь,  что возникнут жаркие дискуссии, касающиеся основных направлений развития страны – экономики, культуры, образования и т.п. Конечно, все это требует максимально профессионального подхода и умных и ответственных решений. Так что, думаю, Госдума этой осенью будет уделять особое внимание принятию главного экономического закона – бюджета нашей страны.

Сергей Миронов, депутат Госдумы, руководитель фракции «Справедливая Россия»:

«Нужно, чтобы парламент возвратил себе контрольные функции»

- Уверен, что то разделение властей, которое существует в Конституции, должно работать и реализовываться и в законотворчестве нашей палаты. Поэтому нужно, чтобы парламент возвратил себе контрольные функции, чтобы был принят нормальный закон о парламентском контроле и о парламентском расследовании.

Ярослав Нилов, депутат Госдумы (фракция ЛДПР):

«Мы готовы к новому политическому бою»

- Когда парламент бурлит, это говорит о том, что в нем нет безразличия и равнодушия! Баталии и битвы были и будут всегда, и к этому надо относиться с пониманием. Что касается фракции ЛДПР, которая после каникул полна сил и энергии, то она готова к новому политическому бою. Причем, наши силы будут сосредоточены на двух направлениях: законотворческой деятельности и ходе предвыборной кампании.

Конечно, важнейшим законопроектом осенней сессии будет проект бюджета. ЛДПР готовит поправки в этот проект, исходя из своей принципиальной позиции: регионы должны финансироваться, исходя из количества населения, независимо от национального или конфессионального состава.

Также мы намерены добиваться рассмотрения своих законопроектов, которые были поданы ранее, и внести ряд новых, направленных на увеличение комфорта автомобилистов и борьбу с алкоголизацией населения.

 

 

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