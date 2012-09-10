//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//live

«Потом все усложнилось и цены были задраны так…»

10 сентября 2012, 17:14 [ «Аргументы Недели» ]

«Потом все усложнилось и цены были задраны так…»
rusportal.net

Несмотря на то, что бывший министр финансов Алексей Кудрин уже давно находится в отставке, он продолжает приносить пользу Родине. Например, недавно бывший глава Минфина информировал общественность о том, что в случае вступления в силу закона, запрещающего владеть государственным чиновникам зарубежной собственностью, некоторые министры предпочтут покинуть высокие посты, нежели расстаться с заграничным имуществом. Специально для «АН» на вопрос «Вас интересует недвижимость как вид бизнеса?» отвечают…

 

Александр Ворошило, генеральный директор и художественный руководитель концертного зала «Барвиха», народный артист России:

«Можно подумать, что у них инфляция и цены покрашены в розовый цвет»

- Был период, когда недвижимость для меня была интересна. Потом все усложнилось и цены были задраны так, что стало трудно вообще  на что-то рассчитывать. Есть же некий оптимальный уровень доходности средств, чтобы их пытаться защитить хотя бы от инфляции.

Слушая сегодня наши официальные источники и правительство, можно подумать, что у них инфляция и цены покрашены в розовый цвет. Но на самом деле инфляция больше, чем они говорят. Как ее ни пытаются сдерживать, но заходишь в магазин – и все тут же становится ясно. Сейчас очень сомнительно рассчитывать на то, что можно купить недвижимость, и она принесет доход.   

Виктор Салтыков, певец:

«Если у нас гастарбайтеры строят, о чем еще можно говорить?»

- Знаете, я не очень хорошо отношусь к тем, кто скупает квартиры подъездами. У меня есть коттедж в Домодедово. Я его строил, естественно, не для продажи. Там каждый кирпич таких нервов стоил! Вселились, а потом еще долго что-то достраивали...

У нас в государстве существует проблема: нет оригинальных конструкторских решений. К тому же вся эта «мафиозная тема», из-за которой все идет очень медленно. Да и строим все по-типовому – цемент, песок… Нет никаких новых технологий, а на Западе за два-три месяца собираются готовые дома со всеми коммуникациями. Если у нас гастарбайтары строят, о чем еще можно говорить? Наверное, на недвижимости бизнес развивать трудно…   

Ирена Лесневская, основательница телекомпании «РЕН ТВ»:

«Зато мы занимаемся телевидением и кино!»

- Я крайне сложно отношусь к собственности и недвижимости потому, что все это так закабаляет! Этим должны заниматься люди, которые понимают в таком бизнесе, а если просто вкладывать деньги, то мне это скучно и неинтересно. Мне совершенно неинтересен этот спекулятивный момент. Зато мы занимаемся телевидением и кино, это интересно, и на это стоит тратить деньги!..

Крис Кельми, композитор, певец:

«Вкладывать надо в свою семью»

- По-моему, вкладывать надо в свою семью и еще в какие-то правильные вещи. Вся эта история с недвижимостью напоминает одну большую пирамиду, которая в 90-е гг. уже рухнула. Я в принципе с большим недоверием к этому отношусь, все это ненормально – такие цены….

 

 

Мнения, высказываемые в рубрике live могут не совпадать с мнением редакции

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

СА

//новости партнеров

//LIVE

«Никто не привлечет Парубия к ответственности за Одесскую Хатынь»

«Никто не привлечет Парубия к ответственности за Одесскую Хатынь»

Государственное бюро расследований Украины завело дело против бывшего председателя Верховной рады Андрея Парубия по вопросу его причастности к организации массового убийства людей в Одессе 2 мая 2014 года.

//Новости МирТесен

//новости партнеров

«Когда что-то случается с SSJ 100, всему миру сообщают - Суперджет, а про «Боинг» или «Аэрбас» говорят просто - самолет»

«Когда что-то случается с SSJ 100, всему миру сообщают - Суперджет, а про «Боинг» или «Аэрбас» говорят просто - самолет»

Советник главы ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Борис Алешин обвинил «Аэрофлот» в попытке дискредитации самолета Superjet 100 после катастрофы в Шереметьево в мае. О подменах размышляет Франц КЛИНЦЕВИЧ.
«Еще 5-10 км - и боевики гораздо точнее будут стрелять по нашей базе в Сирии»

«Еще 5-10 км - и боевики гораздо точнее будут стрелять по нашей базе в Сирии»

Сирийская армия быстро продвигается к северу от города Хан-Шейхун, расположенного на юге Идлиба. Накануне военные самолеты Сирии разбомбили позиции террористов. О делах наших турецко-сирийских размышляет Семен БАГДАСАРОВ.
Владимир Соловьев: Габуния отправляется в канализацию, где ему самое место

Владимир Соловьев: Габуния отправляется в канализацию, где ему самое место

Новое руководство телекомпании «Рустави-2» уволило Георгия Габуния, который в эфире телеканала в нецензурных выражениях оскорбил Владимира Путина. О нелегкой судьбе извращенца размышляет теле- и радиоведущий Владимир СОЛОВЬЕВ.
«Либеральным СМИ не давали установку говорить о героизме наших летчиков»

«Либеральным СМИ не давали установку говорить о героизме наших летчиков»

Многие СМИ сравнивают приземление А321 в Подмосковье с аварийной посадкой A320 в 2009 году, которую назвали «Чудом на Гудзоне». О том, почему либеральные СМИ не говорят о превосходстве нашей лётной школы, размышляет Франц КЛИНЦЕВИЧ.

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

«Сергею Глазьеву не удалось ужиться в одном гнезде с Андреем Белоусовым»

«Сергею Глазьеву не удалось ужиться в одном гнезде с Андреем Белоусовым»

Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК). С переходом на другую работу Сергея Глазьева поздравляет политолог Алексей МУХИН.
Франц Клинцевич: если бы птица попала в двигатель Суперджета, он бы не остановился

Франц Клинцевич: если бы птица попала в двигатель Суперджета, он бы не остановился

Самолет «Аэрбас321» авиакомпании «Уральские Авиалинии», выполнявший рейс по маршруту Жуковский - Симферополь, столкнулся в воздухе с птицами и совершил вынужденную посадку на кукурузном поле. О летчиках и технике размышляет Франц КЛИНЦЕВИЧ.
Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!

Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!

На фоне выступлений нетрудящихся масс СК РФ продолжает расследование уголовного дела против Фонда борьбы с коррупцией об отмывании порядка миллиарда рублей. О деятельности Навального и компании мы беседуем с Семеном БАГДАСАРОВЫМ.
«Я удивляюсь, почему Порошенко до сих пор не сидит!»

«Я удивляюсь, почему Порошенко до сих пор не сидит!»

Бывшие бойцы националистического полка «Азов» (запрещен в РФ) напомнили Зеленскому, что он «обещал посадить Порошенко» по делу о хищениях в «Укроборонпроме». Об украинской загогулине размышляет депутат Госдумы Михаил ДЕГТЯРЕВ.

//Новости партнеров

«Закрытый целлюлозно-бумажный комбинат продолжает загрязнять Байкал»

«Закрытый целлюлозно-бумажный комбинат продолжает загрязнять Байкал»

Для привлечения внимания к проблеме загрязнения Байкала состоялся марафонский заплыв «За чистый Байкал». О проблемах озера Байкал размышляет директор Института водных проблем РАН Виктор АНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН.
«Въезд на прибайкальскую территорию должен стоить дорого!»

«Въезд на прибайкальскую территорию должен стоить дорого!»

Для привлечения внимания к проблеме загрязнения Байкала состоялся марафонский заплыв «За чистый Байкал». О проблемах этого уникального водоема размышляет директор Института водных проблем РАН Виктор ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН.

//Новости СМИ2

«Озеру Байкал очень вредит массовый наплыв туристов»

«Озеру Байкал очень вредит массовый наплыв туристов»

Для привлечения внимания к проблеме загрязнения Байкала состоялся марафонский заплыв «За чистый Байкал». О проблемах этого уникального водоема размышляет директор Института водных проблем РАН Виктор ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН.
«Эрдоган понимает, что Зеленский - это желторотый птенец без власти»

«Эрдоган понимает, что Зеленский - это желторотый птенец без власти»

Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Реджепом Эрдоганом рассказал, что носит браслеты с именами «пленных моряков» и не снимет их, пока... О том, что и клоуну иногда нужно быть талантливым, размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО.
Роман Вильфанд: не дай бог, если начнет выгорать байкальская тайга!

Роман Вильфанд: не дай бог, если начнет выгорать байкальская тайга!

Сегодня в 5:30 утра в поселке Листвянка Иркутской области начался марафонский заплыв «За чистый Байкал», главная цель которого – привлечь внимание к проблеме загрязнения озера. О проблемах Байкала размышляет Роман ВИЛЬФАНД.
Анатолий Вассерман: мне нравятся и Симоньян, и Канделаки

Анатолий Вассерман: мне нравятся и Симоньян, и Канделаки

Тина Канделаки прокомментировала соцопросы, согласно которым «телевизор смотрят меньше». Маргарита Симоньян отреагировала на ее сообщение. На вопрос «Не ссорятся ли девочки?» отвечает политический консультант Анатолий ВАССЕРМАН.

//Новости МирТесен

«Даже если между Бутиной и ним что-то было, зачем об этом рассказывать?»

«Даже если между Бутиной и ним что-то было, зачем об этом рассказывать?»

Мультимиллионер из США Патрик Берн сообщил, что под контролем ФБР состоял в сексуальных отношениях с россиянкой Марией Бутиной. О «медовой ловушке наоборот» размышляет вице-президент РСПП Давид ЯКОБАШВИЛИ.
«Украинские моряки могут освоить профессию швеи-моториста в одной из российских колоний»

«Украинские моряки могут освоить профессию швеи-моториста в одной из российских колоний»

Украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, могут до октября отправить домой под личное поручительство укроомбудсмена Людмилы Денисовой. О морских волках с Украины размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО.
«А ведь раньше лесник мог уследить буквально за всем!»

«А ведь раньше лесник мог уследить буквально за всем!»

На всей территории Красноярского края и Иркутской области, а также частично в Бурятии из-за лесных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщили в МЧС. О том, почему горят леса, размышляет генерал-полковник Георгий ШПАК.
Игорь Коротченко: Медведчук получил от России некий аванс

Игорь Коротченко: Медведчук получил от России некий аванс

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что команде Зеленского следует поддержать автономию Донбасса. О Медведчуке размышляет главред журнала «Национальная оборона» Игорь КОРОТЧЕНКО.
«Нам ни в коем случае нельзя усиливать Украину!»

«Нам ни в коем случае нельзя усиливать Украину!»

Москва будет добиваться от Киева заключения краткосрочного договора на транзит газа в Европу после 2019 г., чтобы выиграть время для завершения строительства газовых магистралей. О поистине теплом будущем Украины размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО.
«Вдова Доренко выполнила последнюю волю мужа, и сделала это очень красиво»

«Вдова Доренко выполнила последнюю волю мужа, и сделала это очень красиво»

Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Крыму. Об этом сообщила его вдова Юлия. О том, что нет повести печальнее на свете, чем повесть о Доренко и о пепле, размышляет теле- и радиоведущий Владимир СОЛОВЬЕВ.
«Не надо думать, что на Украине произойдет чудо и мы опять станем братьями»

«Не надо думать, что на Украине произойдет чудо и мы опять станем братьями»

По сообщениям СМИ, представители Петра Порошенко планируют создать протестное движение и дискредитировать партию Владимира Зеленского «Слуга народа». О некогда братской, а теперь скачущей стране размышляет Семен БАГДАСАРОВ.
«Украина - это враждебное России государство»

«Украина - это враждебное России государство»

Итоги парламентских выборов на Украине говорят о том, что народ устал от политики запугивания и террора, которая проводилась предыдущими властями страны, заявили в МИД России. О поствыборной и самостийной размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО.
«Трудно предположить, что со стороны России последует жесткий ответ»

«Трудно предположить, что со стороны России последует жесткий ответ»

Россия пытается настроить ЕС и НАТО друг против друга, заявил премьер Нидерландов. О хитростях «партнеров» размышляет президент Академии геополитических проблем, доктор исторических наук, генерал-полковник Леонид ИВАШОВ
«Силовые структуры Украины просто кишат западными советниками!»

«Силовые структуры Украины просто кишат западными советниками!»

Вооружение и оборудование, безвозмездно переданное Вооруженным силам Украины другими государствами, даже не было распаковано по прибытии в страну, сообщил министр обороны Канады. О советах советников размышляет Семен БАГДАСАРОВ
«Зеленский ведет себя так, будто находится перед зрителями своего шоу»

«Зеленский ведет себя так, будто находится перед зрителями своего шоу»

Владимир Зеленский и директор аэропорта в Николаеве Федор Барна поскандалили во время визита главы государства в этот город. Об украинском шоу размышляет директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен БАГДАСАРОВ
Ростислав Ищенко: Зеленский никогда не будет президентом

Ростислав Ищенко: Зеленский никогда не будет президентом

Госдеп США не поддерживает идею Зеленского, предусматривающую изменение форматов международных переговоров по ситуации на Украине. О потугах Зеленского размышляет президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав ИЩЕНКО
«Хорошо бы совместно с Китаем провести учения у берегов США»

«Хорошо бы совместно с Китаем провести учения у берегов США»

Черноморский флот наблюдает за ежегодными учениями стран НАТО и государств-партнеров «Бриз-2019», сообщил Национальный центр управления обороной России. О возне НАТО у наших границ размышляет генерал-полковник Леонид ИВАШОВ
Геннадий Зюганов: Маргарита Симоньян достойно держит свою линию и продолжает бороться

Геннадий Зюганов: Маргарита Симоньян достойно держит свою линию и продолжает бороться

МИД РФ потребовал от Лондона обосновать отказ в предоставлении аккредитации журналистам RT и Sputnik на Глобальную конференцию по свободе СМИ. О свободе слова по-британски размышляет лидер КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Пригожин подозревает, что у Кикабидзе, критикующего российскую политику, начался старческий маразм
2

Отец и сын погибли при падении вертолета в реку Клязьму в Долгопрудном
3

В Москве в метро на "серой" ветке погиб мужчина
4

52-летняя Рената Литвинова продемонстрировала идеальную фигуру в алом купальнике
5

Какой резонанс вызвала в Латвии смерть соотечественницы на Кипре

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры