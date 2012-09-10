Несмотря на то, что бывший министр финансов Алексей Кудрин уже давно находится в отставке, он продолжает приносить пользу Родине. Например, недавно бывший глава Минфина информировал общественность о том, что в случае вступления в силу закона, запрещающего владеть государственным чиновникам зарубежной собственностью, некоторые министры предпочтут покинуть высокие посты, нежели расстаться с заграничным имуществом. Специально для «АН» на вопрос «Вас интересует недвижимость как вид бизнеса?» отвечают…

Александр Ворошило, генеральный директор и художественный руководитель концертного зала «Барвиха», народный артист России:

«Можно подумать, что у них инфляция и цены покрашены в розовый цвет»

- Был период, когда недвижимость для меня была интересна. Потом все усложнилось и цены были задраны так, что стало трудно вообще на что-то рассчитывать. Есть же некий оптимальный уровень доходности средств, чтобы их пытаться защитить хотя бы от инфляции.

Слушая сегодня наши официальные источники и правительство, можно подумать, что у них инфляция и цены покрашены в розовый цвет. Но на самом деле инфляция больше, чем они говорят. Как ее ни пытаются сдерживать, но заходишь в магазин – и все тут же становится ясно. Сейчас очень сомнительно рассчитывать на то, что можно купить недвижимость, и она принесет доход.

Виктор Салтыков, певец:

«Если у нас гастарбайтеры строят, о чем еще можно говорить?»

- Знаете, я не очень хорошо отношусь к тем, кто скупает квартиры подъездами. У меня есть коттедж в Домодедово. Я его строил, естественно, не для продажи. Там каждый кирпич таких нервов стоил! Вселились, а потом еще долго что-то достраивали...

У нас в государстве существует проблема: нет оригинальных конструкторских решений. К тому же вся эта «мафиозная тема», из-за которой все идет очень медленно. Да и строим все по-типовому – цемент, песок… Нет никаких новых технологий, а на Западе за два-три месяца собираются готовые дома со всеми коммуникациями. Если у нас гастарбайтары строят, о чем еще можно говорить? Наверное, на недвижимости бизнес развивать трудно…

Ирена Лесневская, основательница телекомпании «РЕН ТВ»:

«Зато мы занимаемся телевидением и кино!»

- Я крайне сложно отношусь к собственности и недвижимости потому, что все это так закабаляет! Этим должны заниматься люди, которые понимают в таком бизнесе, а если просто вкладывать деньги, то мне это скучно и неинтересно. Мне совершенно неинтересен этот спекулятивный момент. Зато мы занимаемся телевидением и кино, это интересно, и на это стоит тратить деньги!..

Крис Кельми, композитор, певец:

«Вкладывать надо в свою семью»

- По-моему, вкладывать надо в свою семью и еще в какие-то правильные вещи. Вся эта история с недвижимостью напоминает одну большую пирамиду, которая в 90-е гг. уже рухнула. Я в принципе с большим недоверием к этому отношусь, все это ненормально – такие цены….