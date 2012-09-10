Все помнят, каким "крутым" президентом был Дмитрий Медведев. Бывало, как возьмет айфон, да как напишет в «Твиттер»! Теперь Медведев - премьер, но он продолжает раздавать жесткие указания и следить за дисциплиной. Правда, по телевизору Дмитрий Анатольевич виден гораздо реже, да и то далеко не в первых новостных сюжетах. В чем причина? Может быть, в том, что он не так давно несколько самонадеянно заявил «не обольщайтесь, “тандем” – это надолго»? Но никакого «тандема» теперь нет. Более того, все чаще и чаще раздаются голоса о скорой отставке Медведева. Если это произойдет, то где окажется нынешний премьер? Станет ли он, скажем, простым главой «Газпрома» или же пополнит стройные ряды оппозиции и встанет вместе с Касьяновым, Немцовым, Алексеевой и т.п.? Специально для «АН» на вопрос «Возможна ли отставка Дмитрия Медведева в ближайшие полгода?» отвечают…

Алексей Малашенко, член научного совета Московского Центра Карнеги:

«Его функции не всегда понятны и не всегда заметны»

- Думаю, что это вполне возможно. Уже много говорилось о том, что на Медведева возложены те функции, с которыми он так или иначе не справляется, или могут возникнут проблемы, для решение которых нужно будет гораздо больше энергии. На сегодняшний день Медведев ушел в тень, и его функции не всегда понятны и не всегда заметны. Поэтому я не исключаю, что отставка возможна, к тому же сейчас постоянно педалируется вопрос о каких-то разногласиях между Путиным и Медведевым. В таком случае, зачем президенту нужен такой премьер, с которым у него существуют разногласия?

Однако все это совсем не означает, что отставка произойдет. Ведь у нас сегодня все подчиняется одному человеку, и любые разногласия всегда можно как-то «придавить». И тем не менее, существуют определенные шансы на то, что Медведев уйдет.

Что касается его возможной судьбы после отставки, то об этом не знает никто. То есть, вот если он уйдет, то потом уже можно будет о чем-то говорить. Но, естественно, Медведев не сядет, как Ходорковский. А пост ему всегда найдут.

Александр Рар, политолог (Берлин):

«Возможно, во всем этом есть элемент некой мести»

- Да, такие слухи идут, и у этого есть несколько причин. Со стороны очень многим кажется, что у Путина и Медведева разные взгляды на то, как модернизировать экономику, и якобы в какой-то момент эти взгляды разойдутся настолько кардинально, что Медведеву, как премьеру, придется покинуть нынешнюю команду. Помимо этого, возможными признаками того, что Медведев может остаться белой вороной, можно считать слухи об усилении силовиков и о том, что по вопросам энергетической политики страны идет борьба между ними и Сечиным с одной стороны, и Медведевым с другой. И что якобы, в случае обострения этого конфликта, Путин встанет на сторону Сечина, а не Медведева.

На мой взгляд, между Путиным и Медведевым существуют специфические отношения, и президент имеет определенную договоренность с нынешним премьером. Когда в 2007 году они договорились о том, что Медведев на посту президента заменит Путина, а четыре года спустя Медведев безропотно пропустил Путина на пост главы государства, это показало, что между ними существует некая взаимная лояльность, которая в политике тоже играет свою роль.

Так что Путин, который всегда держит слово и не увольняет людей, не пойдет на такой шаг, чтобы уволить Медведева. Я могу себе представить, что при определенных обстоятельствах Медведева могут сдвинуть на какую-то другую позицию, но не вижу его отставку в ближайшие месяцы. Правда, гарантий того, что он все шесть лет будет сидеть на этом посту, у меня тоже нет.

Что касается всех этих бесконечных информационных вбросов о скорой отставке Медведева, то при любой политике и любых политиках есть такие люди, которые хотят пробраться наверх. Возможно, во всем этом есть элемент некой мести. Ведь когда Медведев был президентом, то он нравился далеко не всем и наверняка кого-то «задвигал». И вот теперь кто-то хочет свести с ним счеты.

Валерий Хомяков, сопредседатель Совета по национальной стратегии:

«Все определится в ближайшие месяц-два»

- Да, разговоры об отставке Медведева ходят, и такой сценарий исключать нельзя. Здесь, конечно, многое будет зависеть от социально-экономической и политической ситуации у нас в стране, и все определится в ближайшие месяц-два. С другой стороны, я считаю вероятность отставки Медведева достаточно низкой, потому что есть и иные обстоятельства. Ведь он близкий друг Путина, и вряд ли президент сочтет необходимым сейчас для выпускания пара отправлять его в отставку.

То есть многое будет зависеть от того, как тот кризис, о котором говорят и который действительно грядет, ударит по гражданам. Да, если будут массовые выступления, то вероятность отставки Медведева нельзя будет исключить. Однако эта вероятность крайне мала, и, хотя никакого «тандема» уже нет, Дмитрий Анатольевич до конца срока Владимира Владимировича будет у нас премьером.

Евгений Минченко, президент холдинга «Минченко консалтинг», генеральный директор Международного института политической экспертизы:

«Каких только «вбросов» у нас не бывает!»

- Зачем ему уходить в отставку? Я не вижу в этом никакого смысла, а если это и произойдет, то не раньше, чем в следующем году. И вообще, у нас кто угодно может уйти в отставку! У нас и Путин гипотетически тоже может уйти в отставку. Но пока я не нахожу никаких оснований для отставки Дмитрия Анатольевича.

Что касается всех этих информационных вбросов, то да, они есть. Ну и что теперь? Каких только «вбросов» у нас не бывает!