«Существуют пределы по объему производства энергии»

Во Владивостоке завершился саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Это уже второй крупный межгосударственный экономический форум, прошедший у нас в стране в этом году (в июне проходил Петербургский международный экономический форум-2012). Специально для «АН» на вопрос «Какой лозунг может быть у Международного экономического форума в том же Петербурге, например, в 2017 году?» отвечают…

Иван Грачев, председатель комитета Госдумы по энергетике (фракция «Справедливая Россия»), доктор экономических наук, кандидат физико-математических наук:

«России еще лет сто, если не больше, в этом плане ничего не грозит»

- Вне всякого сомнения, это будет тема по проблеме обеспечения людей энергией и обеспечения, в связи с этим, устойчивого роста. Это вообще является ключевой проблемой до 2050 года. Ведь стран, которые в этом смысле реально имеют запасы и которые перспективно интересны для мира, очень мало, а Россия, наверное, одна из основных.

Это так даже не в силу наших месторождений и сырья как таковых, но из-за огромной территории. Потому что существуют фундаментальные пределы по объему производства энергии на единицу площади, и, например, Европа и Япония уже очень близки к этим пределам. А России еще лет сто, если не больше, в этом плане ничего не грозит. Так что как бы мы ни переходили на инновационные рельсы, но для мира будем интересны, прежде всего, как энергетическая держава.

Александр Шохин, президент РСПП:

«Подведение итогов досрочной реализации программы-2020»

- Девиз в 2017 году может быть таковым: «Подведение итогов досрочной реализации программы-2020». Думаю, это может рассматриваться именно в 2017 году, а иначе просто не будет смысла досрочно подводить итоги.

Ведь самое главное как раз и заключается в том, чтобы те обещания, которые были даны на петербургском форуме, были реализованы к 2017-2020 гг. Причем, не только с точки зрения достижений конкретных показателей, сколько с точки зрения создания условий для достижения этих показателей.