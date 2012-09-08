В Москве и Подмосковье без конца выявляют целые поселения нелегальных иммигрантов. Бывает, что эти городки ликвидируют, а нелегалов выдворяют, бывает, что все «спускают на тормозах»... Специально для «АН» на вопрос «Вам с гастарбайтерами сталкиваться приходилось?» отвечают…

Валерий Белоцерковский, руководитель рекламно-продюсерского центра «Мегаполь»:

«Это настоящая кормушка для ментов!»

- Конечно, их можно увидеть на выездах из Москвы часто. Как это можно прокомментировать? Это же просто несчастные люди! А если учесть, что наша огромная государственная машина в лице своих доблестных правоохранительных органов их еще и дергает… Я бы их вообще не трогал!

Чего греха таить – это настоящая кормушка для ментов, - и это меня бесит больше всего! Один раз я был свидетелем, как их в жесткой форме со стройки, с масками (зачем при общении с этими бедолагами маски, и что они такого могут сделать!?) забрали, а потом всех дружно отпустили. Я жил неподалеку и все видел. Думаю, что это не они себя выкупили, а человек, на которого они работали.

Что, наше руководство, когда проезжает по улицам Москвы, не видит гастарбайтеров? Видит! Здесь надо или жестко бороться, или их вообще не трогать! Тем более что люди работают, поскольку им надо кормить свои семьи.

Ирина Салтыкова, певица, актриса:

«Все зависит от человека и его порядочности»

- Мне не приходилось с ними сталкиваться. Но если люди приезжают по каким-то своим важным делам, то почему бы и нет? Все зависит от человека и его порядочности. Если он не хулиган и не бандит, то что здесь такого? А вообще порядок нужен не только в Москве, но и во всей стране.